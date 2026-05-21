Gobierno destacó inversión de US$ 250 millones de BrasPine en Rivera tras la salida del proyecto de Tacuarembó

La empresa brasileña BrasPine avanza en la construcción de una planta industrial de procesamiento y remanufactura de madera de pino en el departamento de Rivera, un emprendimiento que prevé generar 400 empleos directos, según informó la compañía. El gobierno destacó la iniciativa y estimó que la inversión ronda los US$ 250 millones.

La confirmación de la inversión llega meses después de que la compañía desistiera de instalar la planta cerca de la ciudad de Tacuarembó, donde inicialmente proyectaba generar unos 500 empleos. El emprendimiento quedó envuelto en una controversia política luego de que el intendente de ese departamento, Wilson Ezquerra fuera denunciado ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por la venta a la empresa de un predio de su propiedad vinculado al proyecto. BrasPine sostuvo posteriormente que su retiro respondió a razones técnicas relacionadas con el acceso al agua y la generación de energía.

Tras el anuncio, esta mañana el presidente Yamandú Orsi celebró la concreción del proyecto y destacó el trabajo conjunto entre distintos organismos públicos. En su cuenta de X escribió: “Nada es casualidad. Horas de trabajo, conversaciones y decisiones. MIEM, MTOP, UTE, Intendencia de Rivera. El desarrollo, si se piensa desde el interior del país y con visión estratégica da sus frutos. Felicitaciones”.

Nada es casualidad. Horas de trabajo, conversaciones y decisiones. MIEM, MTOP, UTE, Intendencia de Rivera. El desarrollo, si se piensa desde el Interior del país y con visión estratégica da sus frutos. Felicitaciones. @portalmvd https://t.co/HyfIVI0wRS — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) May 21, 2026

Por su parte, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, afirmó este jueves en rueda de prensa que la futura planta producirá a partir de pino nacional e incorporará procesos industriales con tecnología aplicada al sector forestal-maderero.

“Va a abrir una planta que va a producir con pino nacional, va a tener fases industriales donde se aplica tecnología. Aprovechando nuestro conocimiento de forestal madera en Uruguay, hablamos de una inversión que ronda los US$ 250 millones”, señaló.

La jerarca destacó además el impacto que tendrá sobre el empleo y sostuvo que la confirmación del proyecto es resultado de meses de negociaciones con la compañía. “Es muy importante para Uruguay que hayamos tenido el trabajo de estos meses y que se confirme por parte de la empresa, vamos a tener empleo en el norte. Es una muy buena noticia”, afirmó.

Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Cardona agregó que la inversión representa también una señal de confianza hacia el país. “Hay una preocupación por el empleo así que esta es una excelente noticia y además una confianza, un guiño más al gobierno de Uruguay. Venimos trabajando hace muchos meses en esto, de manera silenciosa como corresponde, seria”, indicó.

Según explicó la jerarca, uno de los aspectos centrales de las conversaciones estuvo vinculado al costo de la energía y las gestiones realizadas junto a UTE.

En declaraciones a medios de Rivera, consignadas por Montevideo Portal, el director de BrasPine, Giovanni Giacometti, explicó que la compañía nació en Brasil hace tres décadas y actualmente cuenta con dos plantas industriales en ese país dedicadas a la producción de molduras de pino destinadas principalmente a Estados Unidos, además de Europa y Asia.

Según indicó, la instalación en Uruguay forma parte de una estrategia para ampliar la presencia comercial de la empresa en nuevos mercados internacionales.

La planta ocupará un predio de 50 hectáreas, de las cuales unas 20 hectáreas corresponderán al área construida. Giacometti informó que actualmente culminó la etapa de movimiento de suelos y que la obra ingresó en la fase de fundaciones. “En un mes estaremos empezando la obra de construcción civil”, señaló.

El ejecutivo indicó que actualmente trabajan unas 300 personas vinculadas a las empresas constructoras que participan en el proyecto y adelantó que la prioridad será contratar trabajadores de la región para la futura operación industrial.

“Vamos a buscar gente para la operación el año que viene, la preferencia es gente de la región, que ya esté aquí, que siempre es mejor”, afirmó.

Exportación de madera de pino. El País

BrasPine prevé poner en funcionamiento todas las etapas de la planta durante el segundo semestre del año que viene. El complejo incluirá un aserradero de pino, generación de energía eléctrica y procesos de remanufactura de madera.

“Vamos a tener 400 personas trabajando con este operativo para el segundo semestre del año que viene con todas las fases”, sostuvo Giacometti.

El director explicó además que la empresa evaluó distintas ubicaciones antes de definir la inversión en Rivera. “Miramos distintos países y ubicaciones y en Rivera encontramos la disponibilidad de madera de pino, la seguridad de Uruguay y esa combinación que es la mejor ubicación”, afirmó.

Entre los factores considerados para la elección mencionó la disponibilidad de materia prima, la estabilidad del país y las opciones logísticas. “El acceso al puerto de Montevideo y al de Río Grande (en Brasil), y también la vía férrea que esperemos que en el futuro también esté como una opción logística, fueron temas importantes para la ubicación del proyecto”, expresó.

La producción de Rivera estará destinada a mercados internacionales, entre ellos Brasil, Estados Unidos, Europa y Asia.