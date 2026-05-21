Foro de Logística: la "ventana de oportunidad" de Uruguay, "salir para pelear por la chacrita", "no ser autocomplacientes" y más

El Segundo Foro de Logística organizado por El País abordó los principales asuntos de este sector que tiene para crecer en Uruguay, además de identificar barreras que enfrenta y casos específicos de éxito.

El editor del suplemento Economía y Mercado de El País, Luis Custodio, fue el moderador y entrevistador del evento híbrido (presencial a sala llena y vía streaming).

Bruno Gili, responsable del Programa “Uruguay Innova”, que depende de la Presidencia de la República, señaló que distintas instituciones, agencias y otras entidades manejan un total de US$ 270 millones para temas de logística y distribución de mercancías, en un ecosistema que es grande, pero que no está bien coordinado.

El objetivo de “Uruguay Innova” es ordenar y lograr una mayor integración de las entidades, hoy fragmentadas, para aumentar efectivamente el conocimiento, la internacionalización y la reinversión en el sector, al tiempo que colaborar en la calidad regulatoria que impulsa el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Las instituciones son muy diferentes en tamaño, objetivos y financiamiento, pero tienen que funcionar para el mismo lado”, apuntó Gili.

Actualmente, el programa trabaja en un acuerdo de cinco años con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en áreas específicas, en especial biotecnología, donde han detectado problemas regulatorios que empujan a que los científicos uruguayos prefieran realizar ensayos sobre ciencias de la vida en el exterior.

Otro de los planes en marcha es fortalecer la Ventanilla Únicas de Comercio Exterior (VUCE) con el MEF, y digitalizar el proceso de inversiones. En otro orden, están siguiendo nuevas tendencias logísticas a nivel de gemelos digitales, trazabilidad, mejora de tiempos, movilidad eléctrica en el agro y otros frentes.

Gili anunció que inaugurarán un sandbox (banco de pruebas controladas) en el Laboratorio Tecnológico (LATU) el próximo 29 de mayo, para mejorar las operaciones y el uso de fondos sectoriales público-privados.

“Hay que evitar una ley potente que bloquee hacer pruebas de inteligencia artificial”, acotó Gili.

Los expositores destacaron que la industria logística en el país exporta unos US$ 900 millones y que, si aumentan los flujos comerciales, también elevará la inversión.

Evento "Foro de Logística" en su segunda edición de El País. Foto: Leonardo Mainé

Por su parte, Rafael Leaniz, director del proyecto Puerto Seco de Florida y presidente de la Asociación Rural de Florida, habló de ese “polo multimodal logístico” que consiste en un parque industrial, extensión del puerto seco a un predio cercano, que se está desarrollando desde hace ocho años con mayor impulso en los últimos tiempos.

“Allí se instaló una empresa italiana que construyó durmientes (para las vías del tren) y posteriormente sus galpones nos fueron cedidos”, relató Leaniz sobre la infraestructura base que puede ser aprovechada, considerando que las autoridades departamentales y el gobierno están de acuerdo, según afirmó.

En sus inicios, la Asociación Rural de Florida desarrolló el terreno y sus negocios con remates ganaderos, hoy desaparecidos. “De obtener las autorizaciones, en ese lugar se puede desarrollar un proyecto logístico industrial, con hotelería, playa de camiones y otros usos”, proyectó Leaniz.

También señaló que están recibiendo consultas de inversionistas de China y Brasil en materia fotovoltaica, movilidad eléctrica, madera y chips para celulosa.

De su lado, Mariela Prospitti, gerente comercial de Latin America Cargo City (LACC), la terminal de carga del aeropuerto de Carrasco, habló sobre las nuevas tecnologías aplicadas, que básicamente son de automatización de procesos, digitalización y coordinación de los sistemas de clientes.

En LACC, pasaron de procesar unos 50.000 paquetes al mes a 290.000, en pocos años con la explosión de las compras por Internet por el "efecto Temu". “Se puede atender la demanda, pero es muy cambiante y cada vez más es fundamental digitalizar”, afirmó.

Compartió que LACC está mejorando sus flujos operativos y destacó a “Farma Hub”, que recepciona y entrega cargas de multinacionales a Argentina, Chile y a otros país bajo sistemas multimodales.

A su turno, Enrique Buero, gerente general del Parque de las Ciencias Free Zone y presidente de la Cámara de Zonas Francas, consideró que en un entorno global complejo como el actual, hay que visibilizar lo que ofrece Uruguay en cuanto a estabilidad jurídica y buenos incentivos para las empresas que vienen al país.

Foro de El País con Rafael Leaniz. Leonardo Mainé.

En tal sentido consideró que Uruguay tiene condiciones como hub en la industria farmacéutica, la cual generalmente se ubica en países grandes, pero “se podría traccionar a la inversa”, opinó. “El tránsito de productos farmacéuticos es clave”, insistió.

“No podemos ser autocomplacientes, porque otros países apuntan a mejorar y hay que moverse”, fue su mensaje. En tal sentido, resaltó la importancia de mejorar la competitividad de la cadena logística nacional, de la desregulación, de las trabas autoimpuestas, entre otros puntos a enfrentar.

Sobre el impacto que ha generado la instalación de un data center de Google en el Parque de las Ciencias Free Zone, afirmó que “esa empresa ha trascendido al parque, porque derrama en todo el país. Que una empresa así exista acá es un sello de calidad y marca un antes y un después”.

Por su parte, Gabriel Noachas, CEO de Prontometal & Redelocker, también hizo referencia a la transformación tecnológica logística, destacando cómo el sector evolucionó de preparar grandes surtidos al e-commerce más fragmentado pero con cantidades importantes, lo que ha cambiado todos los procesos.

Si bien los robots son de uso incipiente en Uruguay, resaltó que en la parte industrial sí existe mucha automatización, sobre todo al recibir la mercadería y clasificarla, además de dispositivos móviles para el management y tarjetas electrónicas.

Sobre Uruguay, Noachas señaló que “no es fácil ser probeta en el mundo”, apuntando a los ensayos que se suelen realizar en el territorio nacional a modo experimental.

Mesa de diálogo en el evento de El País. Foto: Leonardo Mainé.

Como un punto de mejora, entre varios, destacó que existen patentes en el país que son interesantes para el mercado exterior pero los permisos de la Aduana pueden llevar hasta un año, lo que enfría los mercados.

Ventajas de Uruguay en el escenario global

En otra mesa de diálogo, esta vez sobre el nuevo escenario global, Jerónimo Reyes Hansz, presidente del Instituto Nacional de Logística (Inalog), mencionó la confianza que Uruguay genera a nivel internacional y que se trata de una buena localización de inversiones, en medio de un entorno convulso.

Comentó asimismo que el tránsito de mercancías creció 40% en valor desde 2021 a la fecha, por lo que se dijo “optimista” de cara al futuro.

En la misma línea fue Marcos Soto, decano de la UCU Business School, quien apuntó a la modernización en el sector que se ha acelerado, dijo: “Hay viejas formas de hacer que se resisten a morir, y nuevas formas que les cuesta consolidarse”.

“El mundo reorganiza sus fichas y eso ha cambiado los flujos productivos”, afirmó Soto en alusión a las decisiones económicas de Estados Unidos, una “China que despierta”, así como de a poco lo hace India y otras naciones emergentes.

En su opinión, “falta un Plan Cluster en logística” en Uruguay, para que el sector se desarrolle realmente más.

El gerente de Consultoría Económica de KPMG Uruguay, Marcelo Sibille, hizo énfasis en las tensiones geopolíticas de hoy y cómo han afectado las estrategias de negocios. Así graficó los problemas del sector: “Uno de cada dos barcos en el mundo no cumplen con las entregas pautadas, y muchos no tocan los puertos como estaba previsto”.

“Se requiere un cambio de cabeza y de conducta en el modo de concebir la cadena de suministros”, continuó, al fundamentar que las empresas deberían modificar sus políticas de stock para responder mejor a las nuevas contingencias, embarcar mercadería antes de lo previsto habitualmente, contratar a proveedores más cercanos (nearshoring) o relocalizar centros de distribución. “Esto no resolverá todos los problemas, pero bajará los riesgos”, redondeó.

Al igual que otros panelistas, Sibille destacó que “Uruguay es una ventana de oportunidad como hub” y que las reformas microeconómicas que propondrá el MEF en el Parlamento este mes ayudarán en ese sentido, al igual que los acuerdos de libre comercio, como el ratificado en forma provisional entre Mercosur y la Unión Europea este año.

En esa materia, Soto instó específicamente a “identificar las claves en logística que dispararan los costos”.

Por último Ruben Azar, presidente y CEO del Grupo RAS -holding de 12 empresas en el sector- explicó que el just in time (“justo a tiempo”) se ha trasformado en just in case (“por si acaso”), al sopesar las dificultades o incumplimientos que se están dando en el mundo a nivel de envíos y recepción de mercaderías.

“Uruguay ya es un centro de distribución, pero hay que potenciarlo”, dijo Azar en el entendido que la estabilidad jurídica y legal de Uruguay son sus factores especialmente favorables en un entorno convulso.

Compartió que RAS ha mantenido conversaciones con el Banco Central (BCU) para identificar formas de potenciar el negocio de los servicios logísticos. Y agregó “Hay que salir a promocionar a Uruguay y a sus servicios o centros de distribución”, porque el país se especializó en logística, pero eso no se sabe en el exterior.

Grupo Ras en el evento sobre Logísticas de El País. Foto: Leonardo Mainé

“La forma de pelear por la chacrita es saliendo del país”, lanzó. Asimismo, recordó que este sector es un aliado de las inversiones.

Finalmente, apuntó que el 60% de los contenedores que llegan a Montevideo son cargas de tránsito, una cifra que ha ido creciendo. “Uruguay no puede perder la ventaja competitiva que tiene en la región en el mix de normas aduaneras y portuarias, que cada vez son más difíciles en términos de costos”, concluyó.

Los auspiciantes del evento, que se realiza anualmente, fueron: Prontometal, LACC - Latin America Cargo City, Katoen Natie - TCP, Storage Compat, Ingeniero Tugentman, Fabrica Italiana e Inalog.