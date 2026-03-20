Paros en el puerto: sindicato y el Centro de Navegación llegaron a un preacuerdo en el Consejo de Salarios

El Sindicato Único Portuario (Supra) y el Centro de Navegación (Cennave) —la principal cámara empresarial marítima portuaria— legaron a un preacuerdo por Consejo de Salarios a partir de las negociaciones concretadas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Si bien se aguarda la firma de las partes en el documento final que presentará la cartera, el Cennave y el Supra coincidieron en los cambios que se le realizó a la propuesta. Según relató a El País la dirigente sindical del Supra, María Noel Ramirez, el MTSS presentaría hoy el documento final que será discutido en asamblea el lunes para así ponerle un punto final a la negociación salarial y los paros en el puerto.

El principal reclamo del gremio estuvo vinculado al pago de 13 jornales asegurados aunque los trabajadores tengan menos jornales trabajados en el mes. La derogación del artículo 116 de la ley 19.787 que hace referencia al nuevo régimen que asegura un mínimo de jornales para operadores, terminales y depósitos portuarios y extraportuarios, derivó en un nuevo convenio firmado en 2019. Este estableció un sistema escalonado de cinco, nueve y 13 jornales, lo que termina generando "inestabilidad" a criterio de los trabajadores portuarios.

Gruas trabajando en playa de containers en el Puerto de Montevideo. Foto: Darwin Borrelli

En una de las negociaciones hace algunas semanas, el sindicato había planteado flexibilizar el sistema y asegurar nueve jornales. Sin embargo, la dirigente sindical explicó que si bien no se llegó a un acuerdo por este asunto y continuará vigente el convenio, se modificó una cláusula con el objetivo de mantener el personal.

Sede del Supra. Foto: Estefanía Leal.

Otro de los cambios que se introdujeron en las negociaciones y que se acordaron en el preacuerdo fue la creación de dos comisiones: una que analizará la estabilidad laboral en el puerto y otra que reevaluará las categorías portuarias.

Según explicó Ramirez, a través de estas comisiones se busca estudiar la situación del puerto en materia laboral ya que muchas categorías son del año 2013 y con la introducción de nuevas tecnologías y cambios en los procesos, algunos puestos de trabajo se pueden ver modificados. Sin embargo, agregó que este es un tema para trabajar a largo plazo y poder concretar en la próxima negociación salarial.