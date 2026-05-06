Tras paro y asamblea de Adeom, sindicato de municipales aprobó el convenio negociado con la IMM

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) aprobó el convenio que se estaba negociando con la Intendencia de Montevideo (IMM), luego de que el sindicato realizara un paro este miércoles a partir de las 11:00, antes de reunirse en asamblea para analizar si aprobar o no el acuerdo con la comuna.

Según confirmó este miércoles el presidente de Adeom, Julio Cameto, durante la asamblea se iba a resolver cuándo se levantaba el paro y se restablecían los servicios en la capital.

Por su parte, Leonardo Herou, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, expresó en diálogo con Arriba Gente (Canal 10) que "es muy importante la instancia de la asamblea, donde los trabajadores van a evaluar un convenio con la intendencia que permita encarar el resto del periodo de gobierno".

Consultado sobre las afectaciones en el servicio de recolección mientras el paro de trabajadores, Herou fue optimista y dijo que a pesar de que el sistema aún "depende mucho de los contenedores públicos", se tomaron medidas para "fortalecer limpieza en torno a contenedores y atender a zonas críticas".

¿Qué establece el convenio de Adeom y la IMM?

En cuanto al aumento salarial, en la última reunión que mantuvieron con la IMM, el sindicato aceptó la postura de la comuna de que la masa salarial crezca un 1,5% en todo el periodo.

"Era lo mínimo que era aceptable. Y si no se puede sumar en lo económico, tiene que haber mejoras en condiciones de promociones, presupuestaciones", dijo el dirigente sindical en diálogo con El País.

Bandera de Adeom frente a la IMM Foto: Archivo El País

En cuanto a promociones, lograron que en 2028 suban de escalafón los obreros, administrativos y profesionales. En el escenario anterior, los primeros dos grupos tendrían su promoción a finales de 2027 y el tercer grupo en 2029.

Por lo que refiere a las presupuestaciones, Cameto destacó que por "primera vez" un convenio incluirá cinco. Entre 2026 y julio de 2027 habrá tres presupuestaciones para más de 300 "rezagados", es decir, trabajadores que hoy en día no son funcionarios. Luego, habrá otras dos, una en 2028 y otra en 2029.

Cameto dijo que los trabajadores que ingresen hasta julio de 2027 van a ser presupuestados en este quinquenio.