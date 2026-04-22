Convenio colectivo: IMM se mantiene firme en que masa salarial suba 1,5% y Adeom va por más presupuestados

Este miércoles, la Intendencia de Montevideo (IMM) y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) mantuvieron una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo y, según ambas partes, lograron un avance hacia la firma del convenio colectivo.

Por el lado de la comuna, dijeron a El País que fue una buena reunión y que creen que están avanzando hacia un acuerdo.

Por el lado del sindicato también lo evaluaron positivamente. El presidente de Adeom, Julio Cameto, afirmó que lo acordado es "absolutamente" superior al preacuerdo al que la directiva había llegado en diciembre y que luego fue rechazado por una asamblea de trabajadores.

"Debíamos mejorar. La asamblea nos mandó a mejorar el trabajo que habíamos llevado adelante", explicó a El País.

En cuanto al aumento salarial, el sindicato aceptó la postura de la comuna de que la masa salarial crezca un 1,5% en todo el periodo.

"Era lo mínimo que era aceptable. Y si no se puede sumar en lo económico, tiene que haber mejoras en condiciones de promociones, presupuestaciones", dijo el dirigente sindical.

En cuanto a promociones, lograron que en 2028 suban de escalafón los obreros, administrativos y profesionales. En el escenario anterior, los primeros dos grupos tendrían su promoción a finales de 2027 y el tercer grupo en 2029.

En cuanto a las presupuestaciones, Cameto destacó que por "primera vez" un convenio incluirá cinco. Entre 2026 y julio de 2027 habrá tres presupuestaciones para más de 300 "rezagados", es decir, trabajadores que hoy en día no son funcionarios. Luego, habrá otras dos, una en 2028 y otra en 2029.

Cameto dijo que los trabajadores que ingresen hasta julio de 2027 van a ser presupuestados en este quinquenio.

El próximo paso es que el martes de la semana siguiente se vuelvan a juntar el sindicato y la intendencia en una reunión de 60 minutos donde se trabajará en un documento "que la administración se comprometió a llevar".

A partir de ese documento se hará una asamblea general de Adeom para ratificar, o no, el acuerdo. Para el presidente de Adeom, esta ocasión es "diferente" a cuando el gremio rechazó el preacuerdo porque la propuesta llevada al encuentro con la intendencia fue "avalada" y "construida" por la última asamblea del sindicato.

Los antecedentes

El pasado 24 de diciembre, la IMM y la directiva de Adeom habían llegado a un preacuerdo, que después fue rechazado por los trabajadores en una asamblea.

El acuerdo alcanzado en la Nochebuena incluía un aumento del salario real del 1,5% para los funcionarios de la comuna a lo largo de todo el período. También habían avances en materia de salud mental y se presupuestaban trabajadores que hoy en día no son funcionarios.

Después del rechazo de la asamblea de enero, la secretaria general del sindicato, Silvia Tejera, dijo que quedaban “a la merced de la voluntad de la administración”.

“Hoy, por primera vez, tuvimos la posibilidad de tener un aumento real de salario, trabajar en salud mental, asegurar las presupuestaciones”, escribió en una historia de WhatsApp. “Nuestra asamblea que es el órgano máximo le dijo: NO al aumento de salario, le dijo NO a la salud mental, le dijo NO a las presupuestaciones”, continuó.

En marzo, otra asamblea del sindicato volvió a rechazar el preacuerdo, a pedir un aumento mayor del salario y que se dieran cambios en las presupuestaciones.

Por su parte, el intendente Mario Bergara subrayó una y otra vez que la intendencia no tenía más “margen” para negociar, en el sentido de que no le podrían ofrecer al sindicato más de lo que habían accedido en diciembre.

Incluso, el intendente dijo que la repropuesta de Adeom no solo volvía al punto cero de las negociaciones, sino que de hecho iba “más allá”.

Sin embargo, la intendencia terminó aceptando algunos planteos del sindicato, que superan lo acordado en diciembre.