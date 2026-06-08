El club del fútbol uruguayo que se interesó en el Diente López tras ser apartado por Bava en Nacional
El DT le comunicó a siete jugadores del plantel que no contaría con ellos, entre los que destacó el delantero que tiene contrato hasta diciembre y quien tras la noticia borró sus fotos con el club.
Nicolás López no seguirá en Nacional. Es un hecho. Jorge Bava ya se lo comunicó al delantero de 32 años que aún tenía contrato hasta diciembre de 2026. El goleador del 2025 fue uno de los apartados por el DT, junto a otros seis compañeros: el colombiano Jhon Guzmán, el argentino Mauricio Vera, el arquero Ignacio Suárez, Juan De Dios Pintado, Gonzalo Carneiro y Exequiel Mereles.
A raíz de esta noticia, varios equipos se contactaron con el entorno del Diente, para hacerle saber que les gustaría contar con él. Según pudo saber Ovación, el Danubio de Leonardo Ramos es uno de ellos.
Fuentes de la Franja explicaron que se transmitió el interés pero que entiende que es difícil que se dé, entiendo que el futbolista buscará seguir su carrera en el exterior y teniendo en cuenta el sueldo elevado del que gozaba el atacante en el tricolor. "El intento lo hicimos", afirmaron.
Hay que remarcar que no el equipo de Maroñas no atraviesa un buen momento: está en el lugar 13 de la tabla de posiciones, muy cerca del Descenso, solo por encima de Progreso, Wanderers y Cerro. Tres unidades lo separan de la zona roja que encabeza el Villero.
Aunque no posee cláusula de salida, el club deberá acordar la rescisión del contrato y abonarla. El Diente disputó 84 minutos ante Juventud en lo que fue su último partido en la tercera etapa en Nacional y se retiró aplaudido por el público, en lugar de Lucas Rodríguez. Tras la determinación, el Diente eliminó de sus redes sociales todas sus fotos con el club.
Cerró su regreso al club con 39 goles y 14 asistencias en un año y medio. Tras sufrir varias lesiones, el rendimiento en la actual temporada contrastó con lo mostrado en 2025, donde fue una de las figuras del campeón uruguayo con 24 goles. En 2026 disputó 15 partidos, nueve con el DT que ya tuvo en México, en los que marcó tres goles y dio tres asistencias en un total de 734 minutos.
-
Los números de los siete desafectados en Nacional: cómo les fue en la temporada y cuánto jugó cada uno con Bava
Jorge Bava dio la lista de los siete jugadores que no siguen en Nacional: "Nadie te prepara para esto"
El Diente López no sigue en Nacional: Jorge Bava no lo tendrá en cuenta y eliminó todas sus fotos con el club
¿Encontraste un error?