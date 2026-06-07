Jorge Bava dio la lista de los siete jugadores que no siguen en Nacional: "Nadie te prepara para esto"

Nacional, que terminó con 10 jugadores, venció este sábado a Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central y cerró la primera parte del Torneo Intermedio, que ingresará en parate por la disputa del Mundial 2026. Horas después se conoció la medida que el entrenador Jorge Bava tomó con respecto a siete jugadores que no seguirán en el club, entre ellos el Diente López.

"Buen día. Este es un momento no grato para cualquier entrenador. Ningún curso te prepara para esto, pero hay que hacerlo con el mayor de los profesionalismos, seriedad y frontalidad para continuar", fueron las primeras palabras del DT tricolor en una improvisada conferencia en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes.

"Todas las comunicaciones cuestan igual. Con algunos se habló el día previo porque no iban a estar conformando el plantel y con el resto hablé ayer. Son siete jugadores", detalló Bava ante Punto Penal (Canal 10) y Polideportivo (Canal 12). Según enumeró, se trata del colombiano Jhon Guzmán, al argentino Mauricio Vera, el arquero Ignacio Suárez, Juan De Dios Pintado, Nicolás López, Gonzalo Carneiro y Exequiel Mereles"

Ignacio Suárez en la previa del partido entre Deportivo Maldonado y Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Consultado sobre cómo fue el comunicar la noticia a estos siete futbolistas, expresó: "Son todas difíciles, uno forma un vinculo en lo humano con los jugadores, nadie te prepara para esto, ningún curso. Me ha pasado todos los años".

En el caso particular del Diente López, con quien había tenido diferencias en México, aseguró: "Sé que va a repercutir". Y puntualizó: "Primero aclarar que no hablamos cuando volví, no fue necesario hablar nada. En su momento quise dejar en claro que no había nada particular. Quedó todo lo más bien, la parte humana estaba bien".

Nicolás "Diente" López en la antesala de un partido con Nacional. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Como informó Ovación, el DT le comunicó que no lo tendrá en cuenta para el segundo semestre del 2026, pese a que el delantero tenía contrato hasta diciembre y quería cumplirlo. Aunque no posee cláusula de salida, el club deberá abonar ocho meses. Jugó 84 minutos ante Juventud y se retiró aplaudido por el público, en lugar de Lucas Rodríguez. Tras la determinación, el Diente eliminó de sus redes sociales todas sus fotos con el club. Cierra su regreso al club con 39 goles y 14 asistencias en un año y medio.

Consultado por si se trataba de una mera razón futbolística, dijo: "Nosotros hicimos un análisis en estos dos meses y tomamos decisiones en base al plantel que queremos conformar para la segunda parte del año".

Respecto a la conformación de este plantel, dijo que están estudiando todas las líneas de posiciones. “Hay una lista grandísima de posibles jugadores. Dimos cinco jugadores por puesto para ir manejando”, confirmó.