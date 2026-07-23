Cardona respondió a Nicolás Olivera por HIF Global: en el gobierno pasado "no lo vi preocupado por los plazos"

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, respondió este jueves a los cuestionamientos del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que apuntó contra su actitud ante el proyecto para la construcción de una planta de hidrógeno verde de la empresa HIF Global.

"No le conozco la agenda; si me pregunta de qué está preocupada la ministra de Industria, no sé", apuntó el intendente en diálogo con Palabras Cruzadas (Sarandí), quien consideró que Cardona "tiene un estilo bastante confrontativo" y sus declaraciones "son erráticas".

Cardona, que este jueves visitó el Congreso de Intendentes, señaló que el proyecto de HIF "se anunció por parte del presidente (Luis) Lacalle Pou en 2022. Durante 2022, 2023 y 2024 nada ocurrió". "El intendente (Olivera) estaba en funciones y yo en ese momento no estaba en funciones. En ese momento no lo vi preocupado por los plazos", ironizó.

"En mi rol, con el resto del gabinete, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para el Uruguay y la gente. Me parece que tenemos que tener una memoria total, saber donde estuvo cada uno de nosotros cuando esto arrancó y hasta ahora. También reconocer el trabajo hecho en este año y poquito que tenemos con el tema de HIF", agregó.

Nicolás Olivera, intendente de Paysandú. Foto: Leonardo Mainé.

"Hace un mes hablé con Olivera"

La ministra de Industria expresó que ha solicitado, y mantenido, reuniones con el intendente Olivera. "Hace un mes vine a hablar de portland con él. ¿Cómo no va a conocer mi agenda si tuvimos muchas charlas que han sido productivas?", cuestionó.

Cardona expresó que el gobierno "pautó reglas claras de trabajo con la empresa HIF". "Modificamos algunas cuestiones, algunas tienen que ver con la localización. Estuvimos analizando, con el conocimiento del intendente Olivera, modificar el lugar de la planta. Se firmó un memorándum de entendimiento con Uruguay en diciembre del año pasado. Eso es público, añadió.

Además, la jerarca indicó que se puso un plazo de diciembre hasta ahora "para bajar a tierra los puntos de este memorándum de entendimiento". "Yo no soy la dueña del tema, soy una de las responsables en lo que tiene que ver con la energía y su valor. También está Transporte y Obras Públicas, Ambiente, Economía y Finanzas, las empresas públicas", aseguró.

Por último, Cardona espera que las críticas del intendente sanducero "no sean nada personal" y "tampoco porque sea mujer". "Porque esto de que soy confrontativa creo que no me lo quiere decir porque soy mujer", concluyó.