La inversión recomendada por Comap se disparó en 2025 impulsada por el efecto HIF Global; sin este proyecto cayó 23%

La Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) –órgano del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- compartió información de los proyectos recomendados durante 2025, entre los que se incluyeron 1.207 proyectos por un monto de inversión de US$ 6.878,5 millones. El más significativo fue el de HIF Global en Paysandú, que se perfila como la inversión más grande de la historia del país por US$ 5.385 millones. Sin considerar este proyecto, la inversión recomendada ascendió a US$ 1.493,5 millones.

Un análisis de la consultora Noal y Asociados indicó que el monto de inversión promedio en 2025 (sin considerar el de HIF), fue de US$ 1,24 millones, un 4% inferior al promedio de 2024 que fue de US$ 1,28 millones.

Respecto a la cantidad de proyectos, la cifra representa una caída del 20% con respecto a los recomendados en 2024 (1.517 proyectos). Sin embargo, representa un crecimiento del 253% en cuanto a la inversión recomendada medida en dólares (US$ 1.948 millones en 2024). Sin considerar la inversión de HIF, el año 2025 mostró una caída de 23% con respecto al monto de la inversión recomendada en 2024.

Sede del Ministerio de Economía Leonardo Maine/Archivo El Pais

En el total de los proyectos recomendados, 1.071 fueron nuevos proyectos (89%), mientras que 136 correspondieron a ampliaciones (11%). El 60% de los proyectos recomendados pertenecieron al sector Comercio y Servicios, evaluados por el MEF, mientras que si se considera el monto de inversión recomendada en dólares, 86% correspondió a los proyectos evaluados por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

Misión uruguaya a planta de HIF en Chile. Foto: Auder.

Si nuevamente se aísla el proyecto de HIF, aquellos evaluados por el MEF fueron los que obtuvieron el primer lugar con el 45% de la inversión recomendada. Entre ellos, 14 proyectos superaron los US$ 10 millones y el 77% de los recomendados no superaron el millón de dólares. Los que tuvieron mayor participación en el total fueron la brasileña Braspine (3,45%), la neozelandesa Claymark (1,43%) y la uruguaya Saman (1,20%).