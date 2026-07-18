Gremio del pan alerta por cierre de empresas, riesgo de monopolio y aumento de precios tras fusiones empresariales

La Mesa Coordinadora del Pan y Afines advirtió por el cierre de panaderías industriales y artesanales, la pérdida de 300 puestos de trabajo y un posible incremento en el precio de los panificados con motivo de la compra de Los Sorchantes y Pagnifique por parte del Grupo Bimbo. Según comentó a El País el presidente del gremio, Luis Echevarría, las empresas más comprometidas son Pangiorno, Fríopan, Panadería Guichón y Panadería Ámsterdam y señaló que existe un "peligro por monopolio".

"Esta situación, afirmamos, se debe a lo que consideramos el incumplimiento contumaz de las condiciones y garantías que se le impusieron a la multinacional (tras autorizar la concentración económica entre el Grupo Bimbo y Pagnifique) orientadas principalmente a preservar las condiciones de mercado", indicó la Mesa Coordinadora del Pan en un comunicado y agregó: "Nuestra organización ha recibido múltiples y graves reportes por parte de las y los trabajadores de las plantas los cuales dan cuenta de una sistemática violación de las condiciones laborales y operativas como así también la falta de garantías relacionadas a la estabilidad laboral que, como se habían comprometido las partes originalmente, suponía una transición ordenada".

"A su vez afirmamos que de no existir un control absoluto de las condiciones de mercado esta situación redundará en un incremento de los precios pero también podrá afectar la calidad de los productos", señaló el gremio en el comunicado.

Sector de panificados. js/pr/dec

Según relató Echevarría, los trabajadores mantuvieron una reunión con la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, en la que las autoridades hicieron énfasis en la posible afectación de solo un grupo de productos panificados y no el mercado en su totalidad. El dirigente sindical señaló que el organismo del Ministerio de Economía y Finanzas se comprometió a citar a las empresas para conocer más detalles de su situación.

"Ante la gravedad de los hechos y el evidente desapego de las condiciones impuestas para la autorización, exigimos los espacios de diálogo necesarios para, por ejemplo, conocer en detalle el estado actual de proceso de contralor y fiscalización", concluyó el comunicado del sindicato.