Inumet emite dos alertas por tormentas fuertes y puntualmente severas para el sábado 18 de julio de 2026

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este sábado una alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas. En principio, la advertencia se extiende hasta las 10:05 horas de esta mañana del 18 de julio.

Las advertencias se deben a una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes y/o severas. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.", indicó el instituto.

Alertas de inumet para este sábado 18 de julio Foto: Inumet

Localidades afectadas por la alerta naranja

Alerta naranja para este sábado 18 de julio Foto: Inumet

Artigas: Sequeira.

Sequeira. Cerro Largo : todo el departamento.

: todo el departamento. Durazno : Aguas Buenas, Blanquillo, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Rossell y Rius y San Jorge.

: Aguas Buenas, Blanquillo, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Rossell y Rius y San Jorge. Florida : Cerro Chato y Nico Pérez.

: Cerro Chato y Nico Pérez. Lavalleja : 19 de Junio, Aramendía, Colón, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Pirarajá y Zapicán.

: 19 de Junio, Aramendía, Colón, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Pirarajá y Zapicán. Maldonado : Los Talas.

: Los Talas. Paysandú : todo el departamento.

: todo el departamento. Río Negro : Algorta, General Borges, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro y Villa María.

: Algorta, General Borges, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro y Villa María. Rivera : todo el departamento.

: todo el departamento. Rocha : 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Cebollati, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puimayen, Punta del Diablo, Rocha, San Luis Al Medio y Velazquez.

: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Cebollati, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puimayen, Punta del Diablo, Rocha, San Luis Al Medio y Velazquez. Salto : Albisu, Arapey, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

: Albisu, Arapey, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán. Tacuarembó : todo el departamento.

: todo el departamento. Treinta y Tres: todo el departamento.

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Alerta amarilla para este sábado 18 de julio Foto: Inumet

Canelones : Aguas Corrientes, Atlántida, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Migues, Montes, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Luis, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Soca, Tala, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

: Aguas Corrientes, Atlántida, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Migues, Montes, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Luis, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Soca, Tala, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José. Durazno : Baygorria, Carlos Reyles, Carmen, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

: Baygorria, Carlos Reyles, Carmen, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Santa Bernardina y Sarandí del Yí. Flores : Andresito y Juan José Castro.

: Andresito y Juan José Castro. Florida : 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cardal, Casupa, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cardal, Casupa, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande. Lavalleja : Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, Illescas, La Coronilla, Minas, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.

: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, Illescas, La Coronilla, Minas, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario. Maldonado : Aiguá, Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

: Aiguá, Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo. Río Negro : Bellaco, El Ombú, Gartental, Nuevo Berlín, Tres Quintas y Young.

: Bellaco, El Ombú, Gartental, Nuevo Berlín, Tres Quintas y Young. San José: Capurro.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.