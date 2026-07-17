El pronóstico para el sábado 18 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para mañana, sábado 18 de julio de 2026, Uruguay tendrá una jornada inestable, con registros que irán desde una mínima nacional de 12°C hasta una máxima de 26°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa a cubierta, con mejoras temporarias y presencia de precipitaciones y tormentas; el viento soplará del sector norte entre 30-50 km/h, con rachas de hasta 60 km/h y posibles impulsos fuertes asociados a la actividad eléctrica. Hacia la tarde/noche continuará el cielo nuboso y cubierto, también con mejoras pasajeras, lluvias y tormentas, mientras el viento del norte bajará a 20-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h y luego períodos variables de 0-30 km/h. Temperaturas: mínima de 17°C y máxima de 26°C.

Para el noreste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con mejoras temporarias, precipitaciones y tormentas; los vientos serán del sector norte de 30-50 km/h, con rachas de hasta 60 km/h, períodos variables de 10-20 km/h y ráfagas fuertes vinculadas a tormentas. En la tarde/noche dominará el cielo cubierto, con mejoras ocasionales y nuevas precipitaciones con tormentas, acompañado por viento del norte de 20-40 km/h, rachas de hasta 50 km/h y períodos variables de 0-20 km/h. Temperaturas: mínima de 16°C y máxima de 24°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con condiciones ventosas y probables precipitaciones con tormentas; el viento será del sector este de 20-40 km/h, con períodos variables de 10-20 km/h. Para la tarde/noche se prevé cielo cubierto, mejoras temporarias y precipitaciones con tormentas aisladas, con viento del sector este de 20-40 km/h y períodos variables de 0-10 km/h. Temperaturas: mínima de 12°C y máxima de 24°C.

En el centro-sur, la mañana estará nubosa y cubierta, con ambiente ventoso, precipitaciones y probables tormentas; los vientos soplarán del sector norte entre 20-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h y períodos variables de 10-20 km/h. Durante la tarde/noche el cielo permanecerá cubierto, con mejoras temporarias y precipitaciones aisladas, mientras el viento rotará al sector este con intensidades de 20-40 km/h, rachas de hasta 50 km/h y períodos variables de 0-10 km/h. Temperaturas: mínima de 12°C y máxima de 24°C.

Día de lluvia en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana estará nubosa y cubierta, con mejoras temporarias, nieblas y neblinas, además de precipitaciones y tormentas aisladas; el viento soplará del sector norte entre 20-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h y períodos variables de 10-20 km/h. Hacia la tarde/noche el cielo quedará cubierto, con probables precipitaciones aisladas y viento del sector norte al sector este de 20-40 km/h, además de períodos variables de 0-10 km/h. Temperaturas: mínima de 13°C y máxima de 22°C.

En Punta del Este, la mañana se presentará cubierta, con mejoras temporarias y precipitaciones aisladas; los vientos serán variables de 10-20 km/h. Para la tarde/noche continuará el cielo cubierto, con precipitaciones aisladas y viento variable de 0-10 km/h que luego pasará al sureste de 10-20 km/h. Temperaturas: mínima de 13°C y máxima de 18°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo cubierto, mejoras temporarias y precipitaciones aisladas, con viento del sureste y este de 10-30 km/h. En la tarde/noche persistirá el cielo cubierto, con probables precipitaciones y viento del sector este de 20-40 km/h, además de períodos variables de 0-10 km/h. Temperaturas: mínima de 12°C y máxima de 19°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.