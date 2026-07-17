Nacional vs. Wanderers en vivo por el Torneo Intermedio: seguí en directo el minuto a minuto del partido

Nacional y Wanderers juegan en el Gran Parque Central (19:30) en un partido muy atractivo y no solo por las instituciones que se medirán, sino también por lo que puede representar el encuentro porque una victoria significaría quedar líder de la Serie B del Torneo Intermedio, al menos, hasta que juegue Deportivo Maldonado.
El Bolso llega a este encuentro tras empatar sin goles ante Danubio en el retorno de la actividad, mientras que el Bohemio consiguió un triunfo muy importante ante un rival directo ya que superó 2-0 a Progreso en el Parque Viera y llegó a seis partidos sin derrotas.
Jorge Bava haría modificaciones en el once inicial que formaría con Alexis Martín; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Tomás Viera; Bruno Zuculini, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos; Maximiliano Silvera, Maximiliano Gómez y Baltasar Barcia, mientras que Mathías Corujo apostaría a un equipo con Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Fabricio Formiliano, Leandro Zazpe; Nicolás Queiroz, José Alberti, Santiago Benítez; Facundo Labandeira, Luciano Cosentino y Joaquín Zeballos.
Los convocados de Nacional
Jorge Bava sabe que tiene una baja obligada para el partido en el que Nacional enfrentará a Wanderers y es la de Agustín Rogel. El zaguero llegó a cinco amarillas y por lo tanto no será de la partida. En su lugar aparecería Tomás Viera en el lateral izquierdo, pasando Francisco Calvo a la zaga.
📋 Convocados para enfrentar esta noche a Wanderers en el Gran Parque Central 🏟️ pic.twitter.com/nbIX3nhuow— Nacional (@Nacional) July 17, 2026
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Nacional vs. Wanderers!
El Gran Parque Central recibe uno de los partidos que abren la sexta fecha del Torneo Intermedio donde Nacional y Wanderers se miden buscando un triunfo que puede valer el liderazgo de la Serie B del certamen.