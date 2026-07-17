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Nacional vs. Wanderers en vivo por el Torneo Intermedio: seguí en directo el minuto a minuto del partido

El Bolso recibe al Bohemio en el marco de la sexta fecha del certamen, que además es la penúltima y puede cambiar al líder de la Serie B que hasta el momento es Deportivo Maldonado.

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Nacional ante Wanderers en el Gran Parque Central.
Nacional ante Wanderers en el Gran Parque Central.
Foto: Ignacio Sánchez.

Nacional y Wanderers juegan en el Gran Parque Central (19:30) en un partido muy atractivo y no solo por las instituciones que se medirán, sino también por lo que puede representar el encuentro porque una victoria significaría quedar líder de la Serie B del Torneo Intermedio, al menos, hasta que juegue Deportivo Maldonado.

El Bolso llega a este encuentro tras empatar sin goles ante Danubio en el retorno de la actividad, mientras que el Bohemio consiguió un triunfo muy importante ante un rival directo ya que superó 2-0 a Progreso en el Parque Viera y llegó a seis partidos sin derrotas.

Jorge Bava haría modificaciones en el once inicial que formaría con Alexis Martín; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Tomás Viera; Bruno Zuculini, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos; Maximiliano Silvera, Maximiliano Gómez y Baltasar Barcia, mientras que Mathías Corujo apostaría a un equipo con Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Fabricio Formiliano, Leandro Zazpe; Nicolás Queiroz, José Alberti, Santiago Benítez; Facundo Labandeira, Luciano Cosentino y Joaquín Zeballos.

Los convocados de Nacional

Jorge Bava sabe que tiene una baja obligada para el partido en el que Nacional enfrentará a Wanderers y es la de Agustín Rogel. El zaguero llegó a cinco amarillas y por lo tanto no será de la partida. En su lugar aparecería Tomás Viera en el lateral izquierdo, pasando Francisco Calvo a la zaga.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Nacional vs. Wanderers!

El Gran Parque Central recibe uno de los partidos que abren la sexta fecha del Torneo Intermedio donde Nacional y Wanderers se miden buscando un triunfo que puede valer el liderazgo de la Serie B del certamen.

El Estadio Gran Parque Central en la previa al partido con Universitario por Copa Libertadores
El Estadio Gran Parque Central en la previa al partido con Universitario por Copa Libertadores.
Foto: Estefanía Leal.

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