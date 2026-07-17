Nacional vs. Wanderers en vivo por el Torneo Intermedio: seguí en directo el minuto a minuto del partido

Nacional y Wanderers juegan en el Gran Parque Central (19:30) en un partido muy atractivo y no solo por las instituciones que se medirán, sino también por lo que puede representar el encuentro porque una victoria significaría quedar líder de la Serie B del Torneo Intermedio, al menos, hasta que juegue Deportivo Maldonado.

El Bolso llega a este encuentro tras empatar sin goles ante Danubio en el retorno de la actividad, mientras que el Bohemio consiguió un triunfo muy importante ante un rival directo ya que superó 2-0 a Progreso en el Parque Viera y llegó a seis partidos sin derrotas.

Jorge Bava haría modificaciones en el once inicial que formaría con Alexis Martín; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Tomás Viera; Bruno Zuculini, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos; Maximiliano Silvera, Maximiliano Gómez y Baltasar Barcia, mientras que Mathías Corujo apostaría a un equipo con Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Fabricio Formiliano, Leandro Zazpe; Nicolás Queiroz, José Alberti, Santiago Benítez; Facundo Labandeira, Luciano Cosentino y Joaquín Zeballos.