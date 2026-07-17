Tesla en Uruguay: el potencial que ve el gobierno tras el desembarco y la reunión con la empresa

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, afirmó este viernes que el gobierno busca aprovechar el desembarco de Tesla en Uruguay para fortalecer la infraestructura de carga de vehículos eléctricos, luego de mantener conversaciones con la empresa que fueron más allá de la comercialización de automóviles.

“Cuando nos reunimos con la empresa no solo hablamos del coche eléctrico, sino que también conversamos de carga, conversamos de otros vectores que hay que desarrollar y que obviamente van de la mano con lo que estamos trabajando como política eléctrica”, señaló la jerarca.

Cardona sostuvo que la llegada de la marca representa “un reconocimiento a la política de movilidad eléctrica” que Uruguay impulsa desde hace años y expresó su expectativa de que también genere nuevas oportunidades de empleo e inversión.

Según explicó, a partir de la experiencia recogida durante la misión oficial a China encabezada por el presidente Yamandú Orsi, observa que las principales fabricantes de vehículos eléctricos comenzaron a incorporar el desarrollo de infraestructura de carga como parte de su estrategia comercial.

“Todas las grandes marcas que tienen buenas ventas a nivel de coches eléctricos ya están considerando que pensar en la carga es parte de su negocio”, afirmó.

En ese sentido, la ministra sostuvo que el crecimiento de la movilidad eléctrica obliga a acompañar la expansión del parque automotor con una mayor red de cargadores, lo que, a su juicio, puede generar actividad económica vinculada a obras, servicios y conocimiento.

Model 3. El vehículo ya está disponible para adquirir en Uruguay.

Además, consideró que una infraestructura de carga más extendida puede favorecer otros sectores, como el turismo, al facilitar la circulación de vehículos eléctricos en todo el territorio.

Cardona indicó que las empresas con las que ha mantenido reuniones plantean el desarrollo de infraestructura de carga como un componente de sus planes en aquellos mercados donde alcanzan un buen nivel de ventas, por lo que señaló que el gobierno busca generar sinergias con el sector privado para fortalecer la política nacional de movilidad eléctrica.

No obstante, la ministra no anunció inversiones concretas ni confirmó que Tesla tenga previsto instalar una red propia de cargadores en Uruguay. Las referencias se limitaron a las conversaciones mantenidas con la compañía sobre el desarrollo de la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la movilidad eléctrica en el país.