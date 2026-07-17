La estrategia de BTG Pactual en Uruguay tras comprar HSBC: foco en pymes, tecnología y expansión regional

BTG Pactual, uno de los principales bancos de inversión de América Latina, de origen brasileño, anunció que completó la compra de HSBC Uruguay e inició operaciones en el país esta semana, con una plataforma integral de servicios financieros, en el marco de su expansión en la región.

Roberto Sallouti, CEO de BTG Pactual, en una reunión con periodistas en Montevideo el día de ayer, entre ellos El País, afirmó que la nueva adquisición abre oportunidades de crecimiento para la institución y que la integración fue “muy tranquila”, dado que coincidió la estrategia de HSBC de querer concentrarse más en los mercados asiáticos (por lo que vende gran parte de sus operaciones) y la de BTG Pactual de ampliar su presencia en América Latina, con su llegada a Uruguay donde aún no estaban presentes.

“Fue una combinación perfecta para la transacción y los clientes fueron bien atendidos durante la misma”, afirmó Sallouti.

La operación incluyó la adquisición de todo el capital social de HSBC e instrumentos adicionales de capital por un valor que ronda los US$ 211 millones. Sallouti agregó que aumentarán en US$ 25 millones el capital del banco en Uruguay y que reinvertirán el 100% de sus utilidades en los próximos cinco años para el desarrollo de sus planes de integración y de negocios.

Agregó que los booking centers (o sucursales operativas) de BTG Pactual cuentan con unos US$ 600.000 millones de clientes en distintos países, lo que es visto “como un conjunto, por la tecnología que tenemos”, afirmó.

Sobre Uruguay, Sallouti señaló que identifican dos avenidas de crecimiento: servir al mercado local y que el país sea un centro financiero global más enfocado en los clientes latinos, sobre todo los brasileños y argentinos. “Uruguay se va a sumar a nuestros booking centers; en Estados Unidos, Europa, Luxemburgo, ya estamos presentes”, dijo.

El ejecutivo, a su vez, destacó la estabilidad y falta de polarización de Uruguay, donde las divergencias son respetadas, algo que “no ha pasado en Brasil”, y aclaró que por el momento no van a pedir licencia bancaria. Si los mercados evolucionan especialmente en Argentina, Paraguay y México, lo harán probablemente en primera instancia en Argentina, según prevé.

Por su parte, Constantino Gotsis, exCEO y expresidente de HSBC Bank Uruguay, quien lidera la filial local del banco brasileño, destacó que el HSBC estaba orientado a empresas de determinado tamaño, pero que BTG Pactual llega a más clientes por su plataforma tecnológica (con datos organizados desde sus inicios y experiencia digital lista para inteligencia artificial). Esto permitiría llegar a las pequeñas y medianas empresas (pymes), entre otros segmentos.

Roberto Sallouti, CEO BTG Pactual. El País.

También ofrecerán más servicios en materia de gestión patrimonial (yendo más allá del asesoramiento para agregar valor a nuevos servicios no bancarios), banca privada, ofertas nuevas de productos y mercados específicos, sobre todo en real estate, leasing y tarjetas de crédito, préstamos personales y habilitaciones de nóminas, donde participarán “en forma más agresiva”, dijo.

“BTG llega a clientes a los cuales nosotros (HSBC) no podíamos llegar, como el segmento de las pymes que ahora están en el target. Tampoco teníamos desarrollado en HSBC la gestión patrimonial ni la banca privada con las herramientas adecuadas. Por eso, prontamente pondremos a disposición una oferta de valor para clientes con determinado patrimonio”, resumió Gotsis.

Asimismo, comentó que en estos primeros días de operaciones quitaron procesos “engorrosos” para hacer del banco una institución “más ágil”. Destacó también que comenzarán a incorporar las experiencias de los clientes en otros mercados de BTG Pactual y “traerlos acá”, dijo.

Constantino Gotsis, exCEO y expresidente de HSBC Bank Uruguay. El País.

Además, señaló que hay servicios en los cuales los grandes bancos no están interesados, pero que BTG Pactual en Uruguay sí busca competir. “Por ejemplo, si un cliente quiere hacer una emisión privada, estaremos en la cancha”, anunció.

En este sentido, BTG Pactual se enfocará en expandir una plataforma de servicios financieros, que en la región incluirá banco de inversión, wealth management, crédito corporativo, servicios bancarios tanto para empresas como para personas físicas, siempre con el “eje” en la tecnología y buscando la ampliación de sus productos y servicios.

Gotsis observó que BTG Pactual es un “gran banco con cero sucursales” y que “el diferencial está precisamente en la personalización de sus servicios digitales”.

"El 40% de los empleados de BTG Pactual en Brasil están en tecnología, no en una oficina física en un banco”, agregó.

El banco brasileño tiene operaciones en Europa, Estados Unidos y, en América Latina, en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y ahora Uruguay, desde donde apostará más a la expansión regional, según los planes de la institución.

En enero, el banco compró el M.Y. Safra Bank en Estados Unidos, donde opera con licencia bancaria.