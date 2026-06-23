BTG Pactual llega a Uruguay y amplía su expansión regional en un mercado que busca más inversión

BTG Pactual desembarca en Uruguay a través de la operación local de HSBC El movimiento forma parte de la estrategia de expansión regional del banco brasileño, que en los últimos años viene ampliando su presencia fuera de su mercado de origen.

La llegada se da en un momento en el que el financiamiento y la inversión ocupan un lugar cada vez más relevante en la economía uruguaya. Con estabilidad macroeconómica y apertura al exterior, el país mantiene condiciones que lo posicionan como plaza financiera, aunque el crecimiento reciente no estuvo impulsado por proyectos de gran escala.

En ese escenario, la capacidad de canalizar capital y generar nuevas oportunidades de financiamiento aparece como un factor clave para sostener la actividad. Es allí donde se inserta la operación de BTG Pactual.

Un banco con presencia regional y global

Con más de 40 años de trayectoria, BTG Pactual es uno de los principales bancos de inversión de América Latina. Su operación abarca países como Chile, Colombia, México, Perú y Argentina, además de presencia en centros financieros internacionales como Estados Unidos, Reino Unido, Portugal y Luxemburgo.

El crecimiento fuera de Brasil es uno de los ejes de su estrategia. En esa línea, la adquisición de M.Y. Safra Bank le permitió obtener una licencia bancaria en Estados Unidos, ampliando su alcance en uno de los mercados financieros más relevantes a nivel global.

El ingreso a Uruguay se apoya en una estructura ya operativa, a partir del negocio que HSBC ya desarrollaba en el país. Esto le permite al banco comenzar su actividad con una base instalada y conocimiento del mercado.

El foco en nuestro país está puesto en desarrollar líneas vinculadas a banca de inversión, mercado de capitales y soluciones financieras para empresas. Esto incluye financiamiento, estructuración de operaciones y acceso a inversores, así como la posibilidad de conectar operaciones entre distintos países.

Grupo BTG Pactual. Foto: BTG Pactual.

Un modelo integrado

BTG Pactual opera con una estructura que reúne distintas áreas del negocio financiero. A partir de esa integración, ofrece servicios que combinan financiamiento, inversión y asesoramiento para empresas, inversores e instituciones.

Esto le permite adaptar sus propuestas según el tipo de cliente y el mercado en el que actúa, con una lógica que articula capacidades desarrolladas en distintos países.

Además, en 2025, el banco registró una rentabilidad sobre el Patrimonio Promedio (ROAE) de 26,9%, junto con ingresos récord en todas sus líneas de negocio y una captación neta de 354 millones de reales. Los resultados reflejan una operación diversificada, en la que los negocios fuera de Brasil vienen aumentando su participación dentro del total.