Tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026, AUF canceló chárter y cada jugador volverá en vuelos comerciales

Luego de lo que fue la eliminación de la selección de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tomó la resolución de cancelar el vuelo chárter rumbo a Montevideo y cada jugador regresará por vuelos comerciales, confirmó Ovación con fuentes de AUF.

La caída 1-0 ante España en la noche de este viernes en el Estadio Akron en Guadalajara, México, generó un golpazo tanto en el cuerpo técnico, los jugadores, los hinchas y los directivos. Es por esto que desde la casa madre del fútbol uruguayo decidieron tomar esta resolución.

De esta manera, la delegación, compuesta por 26 jugadores, que vino a Playa del Carmen para competir en el Mundial 2026 no volverá junta a Montevideo.

Cabe destacar que esto es un duro cimbronazo para la selección uruguaya que, seguramente, deberá salir a buscar entrenador porque es un hecho que Marcelo Bielsa no va a continuar en el cargo. Su contrato era hasta la participación de la Celeste en la Copa del Mundo y al quedar eliminado el vínculo del argentino se terminó.

Bielsa tras la eliminación del Mundial 2026: "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada"

Marcelo Bielsa en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

Cuando le preguntaron qué considera que le deja a la selección su etapa de 39 meses de trabajo, contestó: "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó tres años nunca se instala si no se consiguen resultados. El cuarto puesto en las Eliminatorias no tuvo valor, el tercer puesto en la Copa América no tuvo valor y obviamente esta actuación no necesito definirla. Pero si usted me pregunta cómo va a ser recordado mi paso, como un paso que no dejó nada".

En cuanto al motivo por el que se quedó sin ventana de cambios a pesar de que todavía podía hacer uno más, acotó: "Ingresaron los jugadores que yo creí que iban a mejorar el juego ofensivo, que era lo que teníamos que hacer: Brian Rodríguez, Federico Viñas y sustituimos a Sanabria por nuestro win izquierdo pensando que de ese modo íbamos a tener una mayor capacidad de dañar al equipo rival".

Marcelo Bielsa sobre la salida de Muslera en el entretiempo: "Fue una decisión que tomó él"

Fernando Muslera intercepta pelota aérea en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

En referencia a la salida de Fernando Muslera en el entretiempo del partido tras haber cometido un error que derivó en el gol de Álex Baena, dijo: "Yo no la tomé, fue una decisión que tomó el mismo Muslera".

A la hora de analizar el desempeño del arquero de 40 años en la Celeste y ser consultado acerca de la razón por la que no lo reemplazó para el tercer partido, Bielsa afirmó en primera instancia: "Cuando tomé la decisión de convocar a Muslera fue muy pensada, hice todas las evaluaciones que consideré que eran necesarias".

Y añadió: "Después yo no puedo negar ni discutir la evaluación de la participación de Muslera, pero por otro lado también creo que es un arquero que venía de un año magnífico, es un jugador de muchísima personalidad y carácter. Esa evaluación que usted hace, yo la hago, pero la decisión que tomé no fue restarle confianza a Muslera si no mantenérsela".