“Fracaso Mundial”, “golpe durísimo” y críticas a Muslera: medios internacionales por la eliminación de Uruguay

Cuando el árbitro Ismail Elfath pitó el final del encuentro la desazón invadió en todos los jugadores e hinchas uruguayos en el Estadio Akron: la selección de Uruguay se quedó afuera del Mundial 2026 tras caer 1-0 ante España en la fase de grupos. Y la prensa internacional se hizo eco de esta gran decepción celeste. “Fracaso Mundial para Uruguay”, así tituló el Diario Olé.

Todos fueron por esa línea, de que fue un gran golpazo y una enorme decepción para una de las selecciones más históricas del fútbol mundial. Pues así comenzó su comentario La Nación.

“Uruguay quedó afuera del Mundial en la primera rueda, al igual que en Qatar 2022. Un golpe durísimo, imposible de digerir. Marcelo Bielsa es el principal responsable de la eliminación, protagonista de un revuelo interno mayúsculo. El Loco suma otro enorme fracaso a su carrera: con la Argentina, quedó al margen también en la primera etapa, en el Mundial 2002. El equipo sudamericano perdió por 1 a 0 con España, en un partido del Grupo H, jugado en Guadalajara”, puso La Nación.

Marcelo Bielsa en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

Desde Mundo Deportivo de Barcelona, España, señalaron lo siguiente del partido y de la expulsión de Agustín Canobbio en tiempo de descuento en Guadalajara. “Uruguay recurrió a su libreto de siempre: encerrados juntos atrás, transiciones rápidas, garra y una presión agresiva personificada en Cannobio. El extremo charrúa dejaba un recado al futbolista español de turno cada vez que iba a la presión. ‘Es fútbol’, le respondió cuando le advirtió Elfath, árbitro de la MLS al que le vino grande el partido”, afirmó el medio catalán.

Fernando Muslera, el gran señalado

Fernando Muslera intercepta pelota aérea en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

Pero no fue lo único, sino que todos apuntaron a un futbolista que, en las últimas horas, estuvo en el ojo de la tormenta: Fernando Muslera.

“Aunque le planteó el partido de igual a igual y contó con algunas situaciones de riesgo, que fueron bien anuladas por Unai Simón, el partido se le vino abajo a Uruguay por un grosero error de Fernando Muslera (salió en el entretiempo), que reaccionó de mala manera ante un remate de Alex Baena que no tenía demasiado peligro”, marcó en su crónica Olé.

La Nación de Argentina también señaló al arquero de Estudiantes de La Plata como uno de los principales factor de la caída uruguaya frente a los vigentes campeones de la Eurocopa. Además, hizo referencia al llamativo cambio que llevó a cabo Marcelo Bielsa de sustituir a Federico Valverde.

“Fernando Muslera fue responsable del gol de Alex Baena, el Loco lo reemplazó por Sergio Rochet en el entretiempo; también sacó a Federico Valverde, el capitán, durante el segundo capítulo y el equipo celeste sufrió la expulsión de Agustín Canobbio, descontrolado en el final. ¿Se irá el Loco? Seguramente, en las próximas horas”, escribió La Nación.

Federico Valverde y Rodri en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

Mundo Deportivo, por su parte, esgrimió lo siguiente sobre el golero de 40 años: “Un triunfo sin brillo, pero suficiente, por la mínima en el Estadio de Guadalajara gracias a un gol de Álex Baena tras un grave error de Muslera antes del descanso”.

Inclusive el Diario Marca de España se refirió a esa situación que padeció el experimentado arquero. “Un remate normal de Baena examinó la destreza de Muslera, que se comió un gol impropio de la élite. A la vez, unos metros más atrás, se lesionaba Ugarte, uno de los centinelas hasta ese momento del cuadro uruguayo”, expresó.