Uruguay eliminado del Mundial 2026: el error de Muslera, el gesto de Bentancur y un equipo sin identidad

Enviados a Guadalajara, México

Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026. Perdió con España 1-0 y quedó tercero, con apenas dos unidades. Fracaso rotundo de un equipo que tuvo horrores en todos los partidos y que ayer no supo sobreponerse a uno de ellos, otra vez de Fernando Muslera.

Desde el primer instante se notó una postura agresiva en la marca de Uruguay, de muchísima concentración, acertadas coberturas y seriedad a la hora de jugar. Los uruguayos en las tribunas -mucho menos cantidad que españoles y mexicanos- se hicieron sentir, comprometidos con el juego y sabiendo que también estaban siendo parte del juego. Parecía que la suerte estaba del lado de Uruguay, porque en la primera incidencia, una jugada fortuita de Sebastián Cáceres, que llegó justo a cerrar, casi se mete en el arco celeste, pero se fue desviada apenas afuera.

Juan Manuel Sanabria estaba ganando los duelos contra Lamine Yamal, impredecible en sus movimientos. Nunca sabés para dónde puede arrancar. Mathías Olivera y Sebastián Cáceres se mostraban firmes, y Manuel Ugarte estaba comiendo piernas como nunca, agresivo en la marca igual que Rodrigo Bentancur. Pero no solo eso, Uruguay estaba siendo competitivo, porque tanto Agustín Canobbio como Maxi Araújo estaban yendo para adelante, buscando constantemente los duelos contra los laterales. Unai Simón falló en algún centro y, pese a que la pelota quedaba suelta en el área española, faltaba una pizca más de suerte. Un tiro de Bentancur por encima del horizontal, una arremetida de Canobbio que finalizó con un pase al medio del jugador del Tottenham que Araújo no llegó por poco, daban la sensación de que Uruguay estaba en partido.

Pero llegó un horror de Muslera en una pelota fácil de Alex Baena en una jugada particular en la que Ugarte había quedado tendido en el campo lesionado y donde los españoles continuaron la jugada. Incomprensible la defensa de esa pelota de Muslera, que se volcó antes de tiempo y que no puso bien sus manos. El balón entró pidiendo permiso mientras todos los uruguayos miraban incrédulos los que estaba aconteciendo. Otra vez una falla del arquero condicionó el trámite, porque Uruguay estaba bien, estaba controlando el juego y se desmoronó, igual que ocurrió con los fanáticos. Bentancur consoló a la distancia al guardameta, que repetía que le había picado mal el balón. Al mismo tiempo ingresó Nico De la Cruz por Ugarte (lesionado) y en los siguientes minutos empezaron a caer los silbidos a Muslera cada vez que intervenía o debía sacar de arco. El estadio se apagó. Fue impresionante cómo incidió esa falla en el trámite.

Federico Viñas y Aymeric Laporte disputan la pelota en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: EFE.

La suerte ya estaba echada. Esa misma suerte que había estado del lado de Uruguay en la primera jugada se había esfumado. Tanto impactó esa jugada que para el segundo tiempo Marcelo Bielsa mandó a la cancha a Sergio Rochet. Evidentemente impactó mucho en Muslera la incidencia, un arquero que ya había tenido un error en un centro en el que salió a destiempo con su puño. El complemento empezó demorado por el calentamiento del meta de Inter, que lo hizo sin su camiseta oficial, de musculosa.

Uruguay nunca se repuso del error del primer tiempo. No volvió a tener nunca en el partido la intensidad y concentración en la marca y el equipo se apagó, no tuvo respuesta. España pudo haber marcado el segundo en algunos contragolpes ocasionados, pero Yamal estuvo generoso y cedió algunas pelotas que bien pudo haber definido él. Por ello la Celeste se mantuvo en partido hasta el final. Bielsa decidió sacar a Valverde en el minuto 56 y el Pajarito salió molestó, no pudiendo creer la decisión. En ese momento entró Federico Viñas y posteriormente entró Brian Rodríguez por Sanabria pasando Araújo al lateral, Mathías Olivera impulsó al equipo desde el fondo, hubo algún remate de De la Cruz, pero los minutos se fueron y, otra vez, como en Qatar, la Celeste afuera en primera fase.