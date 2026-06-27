De la esperanza a la tristeza y el enojo: hinchas de Uruguay frustrados con la eliminación del Mundial 2026

Uruguay perdió 1 a 0 ante España en Guadalajara y se despidió del Mundial 2026. Bastaba un empate para poder entrar en la lista de los mejores terceros, pero no se pudo. En la previa al partido, los hinchas tenían esperanza pero sabían que era un partido difícil. España es candidato a ganar al Copa del Mundo.

Durante toda la primera fase del Mundial 2026, los fanáticos de la selección de Uruguay vivieron momentos inolvidables. Estuvieron los que juntaron pesito por pesito para viajar a Estados Unidos y México, los que viven en Norteamérica y pocas veces pueden ver a la Celeste y los que llegaron desde otros países para alentar.

Ese clima de fiesta se disfrutó durante la previa de cada uno de los tres encuentros que el equipo de Marcelo Bielsa disputó por el Grupo H de la Copa del Mundo frente a Arabia Saudita y Cabo Verde primero en Miami, y ante España anoche en Guadalajara.

Cientos de caras pintadas, muchas banderas, camisetas -por supuesto- y hasta un fanático con disfraz de mate -tradición bien uruguaya- marcaron la escena de la antesala del encuentro frente a la Furia Roja que se disputó ante más de 45.000 espectadores.

Y si bien muchos de los que estaban sentados en las tribunas eran mexicanos aprovechando ser anfitriones de una Copa del Mundo y por momentos se hicieron escuchar, también hubo lugar para lo cánticos de los hinchas españoles y por supuesto, de los uruguayos.

Hinchas uruguayos en la previa del partido Uruguay contra España por el Mundial 2026. Foto: EFE

El “Soy Celeste” y el “esta tarde tenemos que ganar” retumbaron durante algunos minutos para alentar a un equipo que no pudo ni siquiera alcanzar una igualdad que le hubiese permitido llegar al segundo lugar del Grupo H para clasificarse a los dieciseisavos de final.

La Celeste no pudo ni siquiera meterse como uno de los mejores terceros equipos del certamen y se despidió de la Copa del Mundo en fase de grupos por segunda vez de manera consecutiva tras Qatar 2022.

Fue un verdadero mazazo. Para el plantel. Para el fútbol uruguayo. Y por supuesto para todos los hinchas que durante estos tres encuentros dijeron presente en cada uno de los partidos de la Celeste alentando, disfrutando de la previa y poniéndole color a cada escenario.

Pero lamentablemente esa alegría de las previas y los partidos, se transformó en una gran decepción y desazón, cuando Uruguay perdió 1-0 con España en el Estadio Akron de Guadalajara y se despidió del Mundial 2026 redondeando una muy mala actuación en la que apenas sumó dos puntos -dos empates y una derrota- con tres goles a favor y cuatro en contra.

Hinchas uruguayas sufren la derrota de Uruguay ante España. Foto: EFE

Incidentes

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 dejó un clima de profunda desazón y, una vez finalizado el encuentro ante España, esa tensión se trasladó a las inmediaciones del estadio. Según pudo presenciar Ovación desde el lugar, se registraron varios incidentes menores entre hinchas uruguayos y aficionados mexicanos en la salida del escenario.

Los episodios comenzaron cuando grupos de simpatizantes mexicanos, muchos de ellos con camisetas de España, provocaron verbalmente a los uruguayos que abandonaban el estadio. Entre los cánticos que se escucharon estuvieron “eliminados otra vez” y repetidos gritos de “Cabo Verde, Cabo Verde”, en alusión al seleccionado africano que terminó clasificando a dieciseisavos de final.