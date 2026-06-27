Incidentes tras la eliminación de Uruguay: hubo peleas entre uruguayos y mexicanos en las afueras del estadio

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 dejó un clima de profunda desazón entre los hinchas celestes y, una vez finalizado el encuentro frente a España, esa tensión también se trasladó a las inmediaciones del estadio.

Según pudo presenciar Ovación desde el lugar, se registraron varios incidentes menores entre hinchas uruguayos y aficionados mexicanos en la salida del escenario.

Los episodios comenzaron cuando grupos de simpatizantes mexicanos, muchos de ellos con camisetas de España, provocaron verbalmente a los uruguayos que abandonaban el estadio.

Entre los cánticos que se escucharon estuvieron "eliminados otra vez" y repetidos gritos de "Cabo Verde, Cabo Verde", en alusión al seleccionado africano que terminó clasificando a dieciseisavos en lugar de la Celeste que quedó eliminada por en fase de grupos al igual que en la anterior Copa del Mundo.

Las provocaciones derivaron en algunos cruces que derivaron en golpes de puño en un contexto de mucho enojo e impotencia por los hinchas uruguayos post derrota de Uruguay.

El clima ya se había comenzado a caldear durante el encuentro. A medida que avanzaban los minutos, una parte importante del público mexicano presente en las tribunas se volcó a favor de España y comenzó a cantar tanto por el seleccionado europeo como por México y Cabo Verde.

Hinchada de Uruguay y España previo al partido por el Mundial 2026. Foto: EFE

En distintos pasajes del segundo tiempo se escucharon los tradicionales cánticos de "México, México", mientras que en el tramo final del partido, cuando la eliminación uruguaya parecía inevitable, los aficionados con camisetas de España intensificaron los gritos en favor de Cabo Verde, selección que terminó beneficiándose con los resultados del Grupo H.

La derrota de Uruguay frente a España, sumada a la combinación de resultados en la zona, decretó la segunda eliminación consecutiva de la Celeste en una fase de grupos mundialista, tras lo ocurrido en el Mundial de Qatar 2022.