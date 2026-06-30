¿Cuáles son los nuevos precios de los combustibles que comenzarán a regir a partir del miércoles 1° de julio?

Desde las 0 horas del lunes 1° de julio comenzarán a regir los nuevos precios de los combustibles dispuestos por el gobierno de Yamandú Orsi. El mes pasado, los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas) y Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería) habían anunciado un aumento del 6% y 7% para los combustibles con motivo del aumento en el precio del petróleo. En esta oportunidad el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Industria, Energía y Minería emitieron un comunicado en el que anunciaron una reducción para los combustibles.

La nafta Súper 95 baja 5% y pasará a valer $ 88,67 el litro desde el lunes (está en $ 93,36 actualmente). Respecto a la nafta Premium 97 (en $ 96 actualmente) el ejecutivo omitió su precio y porcentaje de modificación.

En tanto, el gasoil 50 S se reduce 5% y pasará a valer $ 58,68 el litro desde el lunes (actualmente está en $ 61,76). En cuanto al gasoil 10 S (en $ 70,91) el gobierno también omitió detallar su precio y porcentaje de variación.

Por último, el supergás pasa de $ 101,26 a $ 93,56 el kilo, con una reducción de 7,6%. Así, la garrafa de 13 kilos tendrá un valor de $ 1.216,28 (sin costo de envío).

"Desde abril el Poder Ejecutivo ha seguido una política de amortiguación del shock de los precios internacionales del petróleo sobre el mercado interno, originado por el conflicto en Medio Oriente. En el marco de una reversión del shock internacional, el Poder Ejecutivo mantiene una política de seguimiento mensual de ajustes tarifarios", dijo el Ejecutivo.

Combustible. Foto Archivo El País.

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) divulgó el informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) —que el Poder Ejecutivo utiliza como referencia para definir los precios finales de los combustibles— y el Precio de Referencia al Público (PVP) —que presenta la Ursea desde el mes pasado "a los efectos de transparentar la evolución reciente" del precio de los combustibles.

Carteles de gasoil junto a surtidores de combustible en estacion de servicio Disa de Galicia y Cuareim, en Montevideo, ND 20250401, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Según el informe para el período entre el 26 de mayo al 25 de junio, el PPI de la nafta Premium 97 puesta en planta de distribución de La Tablada se redujo un 7,19% respecto al mes anterior y el PPI de la nafta Súper 95 bajó 7,46% en comparación con el informe correspondiente al período anterior. Para el gasoil 50S el PPI (siempre en planta de La Tablada) indicó una reducción de 13,96% y para el gasoil 10S la baja es de 13,95%.

Por otra parte, la Ursea decidió divulgar los precios de venta al público que quedarían según la paridad de importación, incluyendo impuestos, márgenes de distribución y comercialización entre otros aspectos. El PVP de referencia para el mes de julio de la nafta Súper 95 es $ 87,64 por litro, el de la nafta Premium 97 de $ 90,31 por litro y el del gasoil 50S de $ 62,81 por litro, según la Ursea. Esto se traduce en un incremento de 1,7% en el precio del gasoil 50S (actualmente en $ 61,76). Para la nafta Premium 97 la referencia es de una reducción de 5,92% (actualmente en $ 96), mientras que para la nafta Súper 95 (en $ 93,36 el litro) se marca una rebaja de 6,12%.