Combustibles: la suba que viene, las medidas para "amortiguar shocks" y la advertencia de Oddone por la "disponibilidad"

El mundo le toma el pulso al precio del petróleo minuto a minuto en un contexto de incertidumbre ante el conflicto bélico en el Medio Oriente. Por este motivo, los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas) y Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería) brindaron una conferencia de prensa ayer en Torre Ejecutiva en la que anunciaron un aumento de 7% –como indica el tope de la nueva metodología aplicada desde el año pasado– para todos los combustibles. También explicaron una serie de medidas para proteger a la población y a algunos sectores de actividad ante los efectos de la guerra. “Se está generando una demanda extraordinaria que podría afectar la disponibilidad del combustible en Uruguay”, advirtió Oddone y agregó que las medidas implican un costo aproximado de US$ 30 millones al Estado.

A partir del próximo miércoles 1° de abril la nafta Premium 47 pasará a valer $ 84,95 el litro (antes estaba a $ 79,40), la Súper 95 $ 82,27 (costaba $ 76,88). El gasoil 50S pasará de $ 47,32 a $50,63 el litro y el gasoil 10S pasará de $ 54,32 a $ 58,13. Por su parte, el supergás pasa de $ 88,46 el kilo a $ 94,64. Así, la garrafa de 13 kilos tendrá un valor de $ 1.230,32 (sin costo de envío).

El 28 de febrero de este año marcó un hito histórico en lo que es la dinámica del mercado de petróleo internacional: se desató la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Cardona explicó que según la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés), “estamos recibiendo la mayor amenaza energética mundial de la historia” y “la mayor interrupción de suministro de crudo desde el año 1973” . El precio del petróleo subió más de 30% en un mes (pasó de ubicarse en el entorno de los US$ 70 el barril a más de US$ 100). Es por esto que por unanimidad, los países que integran la IEA decidieron liberar el mayor volumen de barriles de petróleo de reserva (unos 400 millones).

La decisión del Poder Ejecutivo en la suba de precio de los combustibles se justifica por un contexto que fue descrito como un "evento sin precedentes recientes". “No tenemos un evento de este tipo en materia de precios desde los años 90 ni interrupción del mercado petrolero desde la década del 70”, dijo Oddone.

“Afortunadamente Uruguay tiene un conjunto de instrumentos desarrollados a lo largo de muchos años, pero en particular jerarquizados y promovidos en este periodo de gobierno que permiten gestionar este tipo de situaciones amortiguando un evento extraordinario, externo, muy negativo para la población y para la producción”, añadió.

Metodología

En mayo del año pasado, el gobierno estableció –entre varios elementos que se incluirían en la nueva metodología– topes de variación máxima de los combustibles de 7% destinados a controlar la volatilidad de los precios internacionales. Esto indica que si tras aplicar el Precio de Paridad de Importación (PPI) y el factor de estabilización, la variación del precio del combustible da una caída o aumento mayor a 7%, la variación al público será de 7%.

Las autoridades destacaron que si se hubiese tomado como referencia el PPI de acuerdo a las referencias internacionales que considera la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) en su metodología (que es mensual), los precios de PPI ex planta (puestos en planta de distribución de La Tablada, que excluyen impuestos, fletes y márgenes de distribución) promedio del último mes registró un incremento del 35% en el caso de la nafta súper, 60% en el caso del gasoil 50S y 33% en el caso del supergás respecto a los datos de febrero.

Oddone durante conferencia por suba de combustibles. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Sin la aplicación de la nueva metodología, los aumentos hubieran sido mayores: 13% en naftas y 44% en gasoil. “La idea de que la economía no internalice el PPI de manera absoluta, tiene que ver con proteger la estabilidad de precios y sobre todo cuando se trata de modificaciones de precios que son replicadas por un evento extraordinario”, explicó Oddone.

Si bien la nueva metodología establece una fijación de precios bimestral, el Poder Ejecutivo señaló que ante las “circunstancias extraordinarias” que atraviesa el mundo, pasará a hacerse de forma mensual durante el tiempo que dure el conflicto.

Stock de petróleo en Uruguay

El impacto de los efectos de la guerra en el Medio Oriente no es ajeno al resto de los países de la región. Oddone calificó el aumento de precio de los combustibles en la región como “extraordinarios”. En Argentina se observó un aumento de entre 20% y 25%, en Paraguay de entre 18% y 28%, en Perú hasta un 40% de aumento, en Chile subió 30% la nafta y 60% el gasoil.

“Hoy no tenemos un problema (de stock de petróleo), pero sí tenemos que ir monitoreándolo con seriedad”, dijo Cardona y explicó que por este motivo, el Poder Ejecutivo exhorta a la Ursea a monitorear la venta de gasoil en frontera de forma semanal y evaluar acciones que se requieran para garantizar el abastecimiento interno. “Nosotros quedamos más baratos en el entendido de que los países vecinos ya tomaron decisiones respecto de esto durante marzo”, añadió.

Cecilia San Román, Alfredo Fratti y Álvaro García. Foto: Igancio Sánchez.

Por su parte, la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, indicó a El País que no se descarta aplicar medidas para turistas en la frontera. “Vamos a tener que coordinar medidas con (operadores de) tarjetas de crédito y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA)” y agregó: “El subsidio es para los uruguayos, no para la región”.

La presidenta de Ancap dijo también a El País que hasta ahora se compró crudo que supondría un stock para producir hasta agosto. Ancap arrojó ganancias por US$ 72,5 millones en 2025, por lo que consideró que, “estamos en una situación financiera más robusta que nos permite asumir transitoriamente esta situación”.

Las medidas para paliar la situación

El gobierno implementará una serie de medidas a través de las cuales busca transmitir “tranquilidad” a la población y mitigar los efectos del precio del gasoil y la crisis hídrica en algunos sectores productivos que se encuentran atravesando la época de zafra. “Las políticas públicas están para amortiguar los shocks”, dijo Oddone.

La primera medida anunciada por Oddone apunta a facilitar el acceso a financiamiento en el sector productivo, en particular para la lechería y el sector de los cereales. Para ello, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trabaja en conjunto con la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) en la creación de un instrumento de crédito blando a través de instituciones de microfinanzas.

Oddone sostuvo que esta primera intervención está dirigida a pequeños productores que en promedio acceden a créditos de US$ 20.000, por lo que se establecerá un tope de US$ 30.000 con un plazo máximo de seis meses y un subsidio del 50% a la tasa de interés de los créditos.

Fernanda Cardona Foto: Ignacio Sánchez.

Por otra parte, el gobierno resolvió extender los beneficios de los fondos de garantía del Sistema Nacional de Garantías para Empresas (SIGA) para todo el territorio nacional. El Banco República (BROU) asume el costo de comisión de 0,6% que hace algunas semanas se había extendido solo para aquellos departamentos que sufrían los efectos de la crisis hídrica. En cambio, para aquellos que accedan a estos fondos de garantía a través del BROU, será de 0%.

El presidente del BROU, Álvaro García explicó luego de la conferencia que el plazo para solicitar estos créditos es hasta el 31 de julio, con un esquema de pago flexible: durante los primeros meses se abonarán intereses y el 30% del capital, y en la cuota final se cancelará el resto. García señaló que el acceso es “a demanda” y destacó la importancia de que “la herramienta esté disponible”.

El BROU prevé que la cancelación de los cultivos de verano se realice de manera parcial en junio de este año –como se hace habitualmente– y que el saldo se abone con el producido de la zafra 2027 y el plazo del préstamo se extenderá en 12 meses. Es decir, los productores podrán abonar una parte en junio de este año y lo restante durante los 12 meses siguientes.

Por otra parte, el Podre Ejecutivo decidió la extensión de la devolución del IVA al gasoil a los contribuyentes del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba). “Esta es una medida que se ha desarrollado siempre, que no habíamos todavía confirmado. De hecho, teníamos un intercambio con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en relación al momento, la forma y duración en la que lo vamos a implementar”, explicó Oddone.

El titular del MGAP, Alfredo Fratti, dijo en rueda de prensa que Uruguay en algunos créditos “va a cobrar menos que la tasa (de interés) de referencia de Estados Unidos”, que la Reserva Federal (Fed) mantiene entre 3,50% y 3,75%. “Nosotros no podemos controlar la guerra. No somos los que manejamos los misiles y el precio del petróleo”, dijo y agregó: “Nunca estuve de acuerdo en el PPI, porque ahí no precisaríamos presidente, con un gerente ya estaba. Los gobiernos están para administrar y mitigar”.

Oddone y Cardona en conferencia Foto: Ignacio Sánchez.

Por otra parte, se mantendrá el precio del boleto urbano, gracias al subsidio del Fideicomiso de Movilidad Sostenible y se fortalecerá a Ancap con líneas de crédito de hasta US$ 220 millones para asegurar liquidez y operación: US$ 100 millones para atender imprevistos o requerimientos extraordinarios y otros US$ 100 millones para necesidades de capital de trabajo. "(Las medidas) van a permitir postergar o impedir, por lo menos por ahora, que este fenómeno se traslade al precio del transporte del boleto urbano", dijo Oddone.

Costo para el Estado

Esta serie de beneficios suponen un costo aproximado de US$ 30 millones durante marzo, según explicó Oddone y agregó que este esfuerzo se mantendrá “todo el tiempo que el escenario internacional se mantenga en (una situación) de excepcionalidad”.

Ante un escenario de bajo dinamismo para la economía Uruguaya, Oddone había afirmado que existe una probabilidad “bastante elevada” de revisar a la baja el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para 2026 en la ley de Presupuesto (una suba de 2,2%). De hecho, si bien la economía uruguaya creció 1,8% en el último trimestre del 2025, esto supuso una desaceleración. “Esto está siendo contemplado, de hecho ya tenemos escenarios de crecimiento y por lo tanto de recaudación en un escenario de shock más permanente o transitorio”, dijo aunque señaló que en el caso de prolongarse “agrega presión a un escenario fiscal que sigue siendo restrictivo”.

En ese sentido, Cardona destacó el rol de la refinería de La Teja: “Si no tuviéramos refinería, tendríamos que ir a comprar el derivado ya hecho y sería aún más caro que el precio del petróleo”. También resaltó la importancia de la matriz energética del país y agregó que por cubrir cerca del 95% de la demanda de electricidad con energías renovables permite enfrentar mejor esta crisis y evita una dependencia total del petróleo.