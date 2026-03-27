El dato positivo para la economía uruguaya que se dio tanto frente a socios de la región como extrarregionales

Luego de dos meses de deterioro, la competitividad medida a través del Tipo de Cambio Real mejoró en febrero un 2,84% respecto a enero, según los datos publicados ayer por el Banco Central (BCU). En enero había caído 0,88%, y en diciembre de 2025 había retrocedido 0,94%, siempre en relación al mes previo. Es un dato positivo para la economía uruguaya que viene de conocer una marcada desaceleración de la actividad en 2025.

No obstante a nivel interanual, es decir, al comparar el Tipo de Cambio Real de febrero frente al mismo mes de 2025, la competitividad cayó por sexto mes consecutivo, esta vez 5,06%.

La mejora de la competitividad de febrero respecto a enero, que significa una suba de los precios de los bienes uruguayos medidos en dólares en relación con sus principales socios comerciales, se explica tanto por el alza del Tipo de Cambio Real respecto a los países regionales, como en relación a los países de afuera de la región.

Una persona sostiene un billete de 10 dolares. Foto: EFE

Ante estos últimos, la competitividad mejoró 1,55% en febrero respecto a enero. En el indicador por país, la mejora más significativa se dio ante México (+2,77%), seguido por China (+1,89%), Italia (+1,36%), España (+1,08%), Alemania (+0,91%), Reino Unido (+0,77%) y finalmente EE.UU. (+0,45%).

En términos interanuales, el Tipo de Cambio Real extrarregional cayó por octavo vez consecutivo, esta vez 5,99%. La mayor pérdida se dio EE.UU. (-11,15%), seguido de China (-7,39%), Reino Unido (-3,29%) e Italia (-0,06%). En cambio, se dio una mejora en relación a México (+7,09%), España (+0,73%) y Alemania (+0,32%).

Con la región

Con respecto a los socios de la región, el Tipo de Cambio Real subió 4,43% en febrero ante enero. La mejora de la competitividad se dio tanto frente a Argentina (+5,82%) y como en relación a Brasil (+3,21%).

Dolares Foto: Canva

En la comparación interanual, el índice de competitividad regional retrocedió en febrero 3,92%. La misma, se explica principalmente por un deterioro de la competitividad frente a Argentina (-7,96%) y prácticamente nula con Brasil (-0,16%).

Cabe recordar que el Tipo de Cambio Real es un indicador que mide la relación de precios del consumo entre los productos uruguayos, nominados en dólares, y los precios de los productos de los principales socios comerciales. Esta medida, que constituye uno de los principales indicadores de la competitividad del país, no es la única, ya que existen otras que también deben considerarse a la hora de evaluar la competitividad en forma sintética.