Cámara Fintech cuestiona: "La velocidad de evolución del sistema financiero no está acompañando el ritmo de la tecnología"

Luego de que el Banco Central (BCU) presentara la Hoja de Ruta del Sistema de Pagos 2026-2030, la Cámara Uruguaya de Fintech (CUF) resaltó los lineamientos de la propuesta del ente financiero. “El documento plantea objetivos alineados con los desafíos de la industria que impactan directamente en el desarrollo económico”, expresó la gremial en un comunicado y defendió la implementación de un sistema de finanzas abiertas aunque resaltó que requiere "avances continuos". “La velocidad de evolución del sistema financiero no está acompañando el ritmo de la tecnología ni de las necesidades reales del mercado", sostuvo la CUF.

Además de la Hoja de Ruta del Sistema de Pagos, el BCU trabaja en un anteproyecto de ley para la implementación de Finanzas Abiertas que será elevado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para que este luego envíe un proyecto de ley al Parlamento. Las finanzas abiertas son un modelo que permite compartir datos financieros de los usuarios entre instituciones como bancos, fintechs y aseguradoras de forma segura y con consentimiento previo.

“No solo amplía el acceso, sino que consolida un principio central: los datos financieros son propiedad de los usuarios, y deben poder utilizarlos para acceder a mejores servicios y condiciones”, consideró la cámara aunque reconoció que esta nueva instrumentación requiere “avances continuos sin interrupciones”.

Algunos actores advirtieron sobre los posibles riesgos de esta práctica que tiene previsto el uso de APIs: un conjunto de reglas que permite a aplicaciones de software comunicarse entre sí, facilitando el intercambio de datos y funcionalidades. “El riesgo se expande mucho más fácil”, advirtió Ignacio Maran, el director de Datos del Grupo Santander en el evento "Open Finance en la región: regulación, innovación y oportunidades" organizado por la firma Dentons el martes, y señaló que no alcanza con asegurar las APIs. “Esto es todo el ecosistema de participantes”, agregó.

Pago con tarjeta de crédito. Foto: AFP

La CUF defendió la implementación de las finanzas abiertas ya que considera que aporta a la aceleración del desarrollo económico y financiero porque “democratiza el acceso a servicios financieros, aumenta la competencia, empodera al usuario e impulsa la innovación”.

Sin embargo la gremial se refirió a algunas problemáticas que atraviesan las micro y pequeñas empresas en el sistema financiero como dificultades para acceder al financiamiento. La CUF destacó que la velocidad en la que avanza el sistema financiero "no está acompañando el ritmo de la tecnología ni de las necesidades reales del mercado” y agregó: “Frenar la evolución de los servicios financieros es perjudicar el desarrollo económico, especialmente de los sectores más vulnerables actualmente desatendidos o mal servidos”.

"Poner al usuario en el centro no se logra únicamente a través de la tecnología o la regulación, sino que requiere un proceso continuo de acompañamiento y educación financiera", indicó la CUF y agregó: "Solo así es posible que las personas comprendan el valor de sus datos, ejerzan sus derechos de forma informada y utilicen los servicios de finanzas abiertas de manera segura".

El documento del BCU

La Hoja de Ruta es un documento presentado por el BCU que define las principales líneas de trabajo para el ecosistema de pagos en Uruguay durante los próximos años. El BCU reconoce el avance de la tecnología y la creación de nuevos modelos de negocios a nivel internacional, por lo que procura aplicar instrumentos ágiles y seguros en el sistema financiero.

La iniciativa tiene como objetivo construir “un sistema de pagos sólido, innovador, interoperable y competitivo” a través de algunos elementos fundamentales: el fortalecimiento de la infraestructura del mercado financiero a través de la modernización de plataformas

El BCU también reconoce las amenazas que implican los posibles fraudes, por lo que tiene previsto generar un “ambiente ciberresistente” a través de la implementación de herramientas que ayuden a prevenir y mitigar estos riesgos.

Banco Central Bloomberg News

Por otra parte, el ente financiero tiene previsto fomentar prácticas saludables en los usuarios a través de una mayor educación financiera. El BCU consideró que la implementación de nuevas herramientas digitales requiere un fortalecimiento de las capacidades económicas y un mayor entendimiento del sistema por parte de los usuarios.

“Todos estos compromisos requieren de un marco regulatorio y de supervisión robusto, por lo que el BCU trabajará en su mejora continua, atendiendo la evolución del mercado, las necesidades de los usuarios, los avances tecnológicos y los riesgos emergentes”, consideró el ente en su Hoja de Ruta.

Hacia el 2030 el BCU tiene como elementos fundamentales en el sistema de pagos construir una infraestructura segura, desarrollar sistemas rápidos, implementar el sistema de finanzas abiertas, promover la competencia y el desarrollo del mercado e impulsar las mejores prácticas en materia de ciberseguridad.

Por otra parte, la institución también detalla en su agenda el objetivo de mejorar y optimizar los procesos de regulación, modernizar los sistemas críticos, evaluar alternativas para implementar pagos transfronterizos, generar un marco regulatorio que priorice las transferencias electrónicas y establecer condiciones para la integración de los activos virtuales.