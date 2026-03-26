El primer fideicomiso de ahorro en pesos de Crowder quedó sin efecto, ¿qué pasó y qué explica la plataforma de crowdfunding?

La plataforma uruguaya de crowdfunding, Crowder , — la misma por la que se dio la emisión de la empresa gastronómica Produits de France SAS (propietaria de la boulangerie y cafetería Saint Germain y de la pizzería y fábrica de pastas italiana Piazza Italia) que se presentó en concurso de acreedores— canceló la emisión de Tatú: el primer fideicomiso financiero de ahorro en pesos uruguayos. “Enviamos la cancelación de la emisión al registro del Banco Central (BCU) y ya procedimos a la devolución de los fondos que sí se habían recaudado, con las comisiones”, dijo a El País el CEO de Crowder, Guillermo Rodríguez.

La fecha límite para participar del proyecto Tatú era el 13 de marzo de este año y hasta las últimas semanas de febrero logró captar fondos correspondientes a $ 2.392.439 de un monto total a emitir de $ 125 millones, lo que corresponde a un 1,91% de participación.

La emisión Tatú permitía a los usuarios invertir en fondos de títulos soberanos nominados en moneda local desde $ 1.000, a un plazo de tres años y con pagos de distribución de ganancias cada 12 meses. El proyecto tenía como objetivo poner a disposición del inversor minorista un vehículo que proteja sus ahorros de la inflación, con un ticket mínimo que resulta 20 veces inferior al que exigen los fondos abiertos de inversión en moneda local.

Estos títulos incluían Letras de Regulación Monetaria del BCU en pesos, depósitos en pesos uruguayos a la vista o a plazo en instituciones bancarias locales, valores emitidos por el Estado uruguayo en pesos uruguayos y Unidades Indexadas (UI), certificados de depósitos emitidos por y/o depósitos a plazo nominados en pesos uruguayos y UI en instituciones de intermediación financiera locales.

“El público del financiamiento colectivo está buscando en este momento instrumentos de mayor retorno y mayor riesgo”, dijo el CEO de Crowder y aseguró que se continuará presentando proyectos que tomen este aspecto en consideración.

El fideicomiso

Urraburu Corredor de Bolsa (la firma del presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Ángel Urraburu) iba a ser el gestor del fideicomiso, por lo que se encargaría de administrar, custodiar y gestionar los bienes y derechos. Urraburu había señalado a El País que al no alcanzar el monto de la emisión, la firma no actuó como estaba previsto.

Urraburu sostuvo que la falta de inversionistas en este proyecto se debió principalmente porque fue la primera emisión luego de que el BCU incorporara la “rampa de despegue” del mercado de valores: una estrategia que incluye al fideicomiso como figura emisora.

Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

Actualmente existen tres regímenes: general, simplificado y crowdfunding. Este último se trata de un tipo de financiamiento habilitado en 2019 por el BCU que permite a los emprendedores adquirir financiamiento mediante el mercado de valores a través de plataformas digitales.

El ingreso a la “rampa” está planteado como un proceso gradual, según el volumen de financiamiento, tipo de emisores o proyecto, y de inversores.

Produits de France

La empresa gastronómica Produits de France SAS se presentó a concurso de acreedores en febrero de este año luego de incumplir el pago de interés y capital respecto al bono negociable de renta fija de 8% (Bono Produits de France) colocado en 2024 en Crowder. El incumplimiento se generó en dos niveles: falta de pago por servicios a la plataforma y a los inversores.

Panadería Saint Germain. Foto: Saint Germain.

En solo tres días luego de colocar las obligaciones en 2024, Produits de France captó el interés de 327 pequeños ahorristas uruguayos que aportaron 5.240.000 UI (unos US$ 770.832 en ese momento). Pero, estos fueron notificados el pasado 26 de enero del incumplimiento del pago del interés previsto, cuando Crowder informó a la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU esa novedad.

La semana pasada, la sindicatura presentó una propuesta a los inversores que fue aprobada. La misma consistía en modificar el fideicomiso de garantía para que los inversores pudieran seguir cobrando, pero que al mismo tiempo la empresa pudiera seguir funcionando.