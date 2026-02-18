Impactos en el crowdfunding luego de que uno de los proyectos más populares fuera a concurso de acreedores

La plataforma uruguaya de crowdfunding, Crowder , se encuentra en el centro de la polémica por Produits de France: la empresa gastronómica propietaria de la boulangerie y cafetería Saint Germain y de la pizzería y fábrica de pastas italiana Piazza Italia. Produits de France se presentó a concurso de acreedores luego de incumplir el pago de interés y capital respecto al bono negociable de renta fija de 8% colocado en 2024 en la plataforma.

Mientras que las primeras emisiones lograron captar rápido el interés de los ahorristas, la nueva colocación de Obligaciones Negociables, Alpréstamo (Wedkol S.A.), alcanzó solo a 67 inversionistas desde su lanzamiento el pasado 11 de febrero

El monto a emitir del nuevo proyecto es de 5 millones de Unidades Indexadas (UI), la inversión mínima es de 1.000 UI ($ 6.446,5 al valor de la UI de hoy), aunque hasta ahora logró captar 921.963 de UI, lo que representa un 18.44% del total completado. La tasa efectiva anual es de 9,5% y tiene un plazo de hasta 40 meses con vencimiento en mayo de 2029.

Según datos divulgados por Crowder, la mayor parte de los fondos (1.750.000 UI) serán destinados al desarrollo de productos y nuevos verticales, como Ponete al Día y Alpréstamo Empresas. La expansión comercial regional y generación de carteras de usuarios contará con 1.500.000 UI; 1.000.000 UI se aplicarán a desarrollos de tecnología y proyectos de datos, mientras que 750.000 UI irán al fortalecimiento del capital de trabajo.

El grupo Alpréstamo es un marketplace digital que conecta usuarios finales con entidades financieras a través de motores de recomendación, originación y gestión de productos de crédito, tarjetas y otros instrumentos financieros.

El País se comunicó con ejecutivos de Crowder en reiteradas oportunidades para conocer la situación de Produits de France y del resto de su cartera de negocios pero no obtuvo respuesta.

El comienzo

El camino de Crowder en Uruguay comenzó en junio de 2024 en conjunto con la empresa de seguridad para edificios y servicios de portería remota con el lanzamiento del Bono Foxsys : un mecanismo de financiamiento que permite al inversor generar una renta fija bruta en dólares de 8,5% anual. En un poco más de un mes, el primer bono alcanzó los 348 inversionistas, lo que hizo que Crowder lanzara un segundo bono de una renta fija bruta en UI de 7% anual con la participación de 204 pequeños ahorristas.

El primer bono tuvo un monto total de US$ 1 millón con una inversión mínima de US$ 100, mientras que el segundo alcanzaba las 2,900 millones de UI con una inversión mínima de 1.000 UI.

Sucan

Más tarde ese mismo año, Crowder lanzó el Bono Sucan: una campaña de la empresa de productos y servicios para mascotas con una emisión total de $ 32 millones con una renta fija al 16% anual con un plazo de cinco años. El proyecto logró captar 330 pequeños ahorristas que ingresaron con una inversión mínima de $ 4.000.

Los fondos correspondientes a la iniciativa de Sucan tenían como objetivo destinarse a la apertura del local en Ciudad de la Costa y la inversión inicial del sexto local ($ 8 millones en cada caso). La cancelación anticipada de deuda con HSBC y liberación de garantías y el adelanto a proveedores tendrían $ 6 millones cada uno, mientras que entre el desarrollo de tecnología y capital de trabajo y contingencias se destinarían en total $ 4 millones.

Primer fideicomiso

El éxito que representaron los Bonos Foxys y Sucan para Crowder comenzó a disminuir cuando el 19 de diciembre de 2025 la plataforma adoptó un nuevo instrumento y lanzó el primer fideicomiso financiero de ahorro en pesos uruguayos.

La emisión Tatú permite a los usuarios invertir en fondos de títulos soberanos nominados en moneda local desde $ 1.000, a un plazo de 3 años y con pagos de distribución de ganancias cada 12 meses. El proyecto tiene como objetivo poner a disposición del inversor minorista un vehículo que proteja sus ahorros de la inflación, con un ticket mínimo que resulta 20 veces inferior al que exigen los fondos abiertos de inversión en moneda local.

Estos títulos incluyen Letras de Regulación Monetaria del Banco Central (BCU) en pesos, depósitos en pesos uruguayos a la vista o a plazo en instituciones bancarias locales, valores emitidos por el Estado uruguayo en pesos uruguayos y unidades indexadas, certificados de depósitos emitidos por y/o depósitos a plazo nominados en pesos uruguayos y unidades indexadas en instituciones de intermediación financiera locales. En todos esos casos, podrá invertir hasta el 100% del fondo.

La fecha límite para participar del proyecto Tatú es el 13 de marzo de este año y hasta ahora logró captar fondos correspondientes a $ 2.392.439 de un monto total a emitir de $ 125.000.000, lo que corresponde a un 1,91% de participación.

Banco Central del Uruguay, Foto: Archivo El País

Urraburu Corredor de Bolsa (la firma del presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Ángel Urraburu) sería el gestor del fideicomiso, por lo que se encargaría de administrar, custodiar y gestionar los bienes y derechos. Urraburu explicó a El País que al no alcanzar el monto de la emisión, la firma no actuó como estaba previsto.

Urraburu sostuvo que la falta de inversionistas en este proyecto se debió principalmente porque fue la primera emisión luego de que el BCU incorporara la “rampa de despegue” del mercado de valores: una estrategia que incluye al fideicomiso como figura emisora.

Actualmente existen tres regímenes: general, simplificado y crowdfunding. Este último se trata de un tipo de financiamiento habilitado en 2019 por el BCU que permite a los emprendedores adquirir financiamiento mediante el mercado de valores a través de plataformas digitales.

El ingreso a la “rampa” está planteado como un proceso gradual, según el volumen de financiamiento, tipo de emisores o proyecto, y de inversores.

Produits de France

En solo tres días luego de colocar las obligaciones en 2024, Produits de France captó el interés de 327 pequeños ahorristas uruguayos que aportaron 5.240.000 UI (unos US$ 770.832 en ese momento). Pero fueron notificados el pasado 26 de enero del incumplimiento del pago del interés previsto, cuando Crowder informó a la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU. El País se comunicó con dueños de la firma luego de concretarse una asamblea de inversionistas el pasado 13 de febrero pero tampoco obtuvo respuesta.

Saint Germain, boulangerie y cafetería. Saint Germain.

Produts de France fue la segunda empresa en buscar financiamiento a través de la única plataforma de crowdfunding (financiamiento colectivo) de Uruguay. Según el informe contable preliminar de enero a octubre de 2025, la firma identifica “problemas de rentabilidad estructural”.

“El alto servicio de deuda hace impostergable la incorporación de un socio estratégico para respaldar este proceso de mejora operativa y de rentabilidad con capital, de la mano de una reestructura financiera que nos dé el tiempo necesario para alcanzar estos objetivos”, expone Produits de France en el informe cuatrimestral presentado a Crowder en setiembre del año pasado.

En el informe presentado a Crowder correspondiente al último cuatrimestre de 2025, la empresa sostuvo que al cierre del año anterior consolidó un crecimiento de 69% con ingresos netos de $ 167 millones. Sin embargo, la compañía afirma que a partir de octubre de ese año empezó a notar una baja más pronunciada con respecto a lo proyectado.