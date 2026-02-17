El nuevo conflicto en el puerto de Montevideo preocupa a los exportadores: "Es insostenible y agotador"

El Sindicato Único Portuario (Supra) negocia con el Centro de Navegación (Cennave) –la principal cámara empresarial marítima portuaria– por Consejo de Salarios y ante la falta de avances, el gremio estableció un paro de 24 horas desde el domingo a las 23 horas hasta anoche a las 23 en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), única especializada en contenedores del puerto de Montevideo. Por su parte, el Comité de Base de Montecon --principal operador de los muelles públicos-- resolvió realizar un paro de 24 horas desde ayer a las 23 horas hasta el mismo horario de hoy y el de la empresa Luckymont se adhirió durante 24 horas desde las 20 horas de ayer. El vicepresidente de la Unión de Exportadores (UEU), Facundo Márquez, dijo a El País que les preocupa la pérdida de rentabilidad en las empresas y afirmó: “Es insostenible y agotador para todos los actores portuarios”.

Márquez señaló que si bien no se perdieron clientes, “se pierde mucho más que el día del paro” ya que afecta la confianza del país en un contexto de situación complicada de la competitividad. “Habrá que empezar a activar mecanismos que impliquen no parar”, dijo y agregó que el gobierno está “lejos” de decretar una posible esencialidad del servicio portuario en este momento pese a que se evaluó durante el conflicto del año pasado.

El secretario general del Supra, Álvaro Reinaldo, comentó a El País que pese a que el gremio evaluaba decretar un paro de 48 horas, finalmente lo redujo a 24 horas debido a la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con una nueva propuesta. Reinaldo sostuvo que la propuesta se realizó con el objetivo de “encontrar un punto medio”. El País se comunicó con autoridades del MTSS pero por motivos de agenda no brindaron declaraciones.

El Supra se presentó hace algunas semanas ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes para discutir la problemática de los 13 jornales asegurados. La derogación del artículo 116 de la ley 19.787 que hace referencia al nuevo régimen que asegura un mínimo de jornales para operadores, terminales y depósitos portuarios y extraportuarios, derivó en un nuevo convenio firmado en 2019. Este estableció un sistema escalonado de cinco, nueve y 13 jornales pagos, lo que termina generando "inestabilidad" a criterio de los trabajadores portuarios.

Puerto de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé

El gremio había propuesto la alternativa de alcanzar los 13 jornales durante un período de cuatro años. Luego de presentarse ante el Parlamento, los trabajadores celebraron una reunión con el MTSS en la que plantearon una propuesta que consiste en nueve convocatorias mínimas desde la firma del convenio, y la permanencia de todos los trabajadores en planilla. Sin embargo, el Cennave rechazó esta flexibilización y el sector trabajador estableció un nuevo paro.

Próximos paros

Según estadísticas a las que accedió El País, los trabajadores portuarios realizaron paros en 18 días de 2025 para llevar a cabo asambleas en la TCP. Por este motivo, se cuantificaron 350 horas de detenciones de tareas en dicha empresa entre el 7 de febrero de 2025 y el 27 de noviembre del año pasado. El informe señaló que se realizaron cinco paros en el puerto capitalino entre el 28 octubre y el 19 de noviembre de 2025 que totalizaron 77 horas.

Los paros seguirán presentes en el puerto de Montevideo y se espera que la medida alcance a otras terminales ubicadas en otros departamentos, según sostuvo Reinaldo. “Estamos en foja cero y queremos llegar a un acuerdo”, indicó y recordó que el ámbito de negociación se estableció hace ocho meses.

Márquez sostuvo que la UEU mantiene el diálogo con todas las partes pese a no ser un participante activo en la negociación y resaltó la actuación del Poder Ejecutivo, en particular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el conflicto.

Último encuentro

El pasado 12 de febrero, las partes tuvieron un encuentro en el MTSS en el que el Cennave planteó crear una comisión para estudiar el tema de los jornales asegurados. Reinaldo sostuvo que la idea fue apoyada por la cartera y el sindicato la calificó como “viable”.

S Sede del Supra. Foto: Estefanía Leal.

Sin embargo, el sector trabajador espera llegar a definir la comisión con la negociación próxima a llegar a un acuerdo aunque aún no se avizore una tregua entre las partes.

“En virtud del nulo avance en las reuniones llevadas a cabo por los Consejos de Salarios, tanto en la Mesa de Operadores y Terminales, como en la de los depósitos portuarios y extra portuarios, podemos afirmar que como sindicato seguimos negociando de buena fe”, sostuvo el Supra en su último comunicado.

Otro conflicto

El conflicto entre el Supra y TCP fue uno de los protagonistas del 2025. Se extendió durante casi todo octubre del año pasado y generó pérdidas por US$ 60 millones según la UEU. El principal motivo del conflicto fue la implementación de un nuevo sistema de software en TCP que el sindicato entendía que automatizaría las tareas y eliminaría puestos de trabajo.

Katoen Natie –principal accionaria de TCP– y el Supra llegaron a un acuerdo el 28 de octubre del año pasado cuando el sindicato aceptó la última propuesta de la empresa. La misma consistía en la conformación de una mesa técnica tripartita que funcionaría en el MTSS con una periodicidad mensual por el plazo de cuatro años.

En una primera versión de la propuesta a la que tuvo acceso El País, la empresa había ofrecido dos partidas extraordinarias que se abonarían por única vez por el monto correspondiente a $ 30.000 líquidos. Luego de algunos días de negociación y una reformulación del documento, la empresa ofreció dos partidas de $ 45.000 líquidos, aunque el acuerdo se ratificó con un nuevo incremento de esas partidas económicas que finalmente fueron de $ 50.000 líquidos. Según redactó la empresa en el nuevo documento, los pagos están condicionados al cumplimiento de la Cláusula de Paz.

El vicepresidente de la UEU destacó que no se trata de “recuperar” lo perdido durante el conflicto, sino que resaltó que los efectos se observan más allá del puerto.

Por su parte, Reinaldo sostuvo que el trabajo en relación a estos temas se está desarrollando con normalidad aunque también se mantienen diálogos sobre los posibles integrantes de la comisión.