Sindicato del puerto de Montevideo anuncia paro en breve de 48 horas si persiste el conflicto

No hay avances en las negociaciones entre empresarios portuarios y el sindicato que se desarrollan en un ámbito del Ministerio de Trabajo.

En la reunión del jueves 12, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) insistió en que se debía asegurar 13 salarios por mes a los trabajadores portuarios.

Ello significa, en la realidad, que las empresas estarán obligadas pagar por jornales aunque los trabajadores no hayan trabajado en forma efectiva por no haber barcos en los muelles, según señalaron empresarios del sector a El País.

En el encuentro en la sede del Ministerio de Trabajo, el Centro de Navegación (Cennave), que nuclea a empresas logísticas, terminales y depósitos, planteó al sindicato crear una comisión para estudiar el tema de los jornales asegurados.

La delegación empresarial no manejó ninguna cifra de jornales, dijeron fuentes del Ministerio de Trabajo a El País.

Al no haber avances en las negociaciones, el sector empresarial aguarda la realización de un paro de 48 horas anunciado por dirigentes gremiales.

El jueves 5, el sindicato portuario envió un comunicado señalando que en virtud del “nulo avance” en las reuniones llevadas a cabo por los Consejos de Salarios, tanto en la Mesa de Operadores y Terminales, como en la Depósitos Portuarios y Extra portuarios, “podemos afirmar que como sindicato seguimos negociando de buena fe”.

El gremio sostuvo que presentó al Centro de Navegación una nueva propuesta “flexibilizando nuevamente” el tema central de las negociaciones -los 13 salarios asegurados- que busca “lograr una mayor estabilidad laboral para todos los trabajadores y trabajadoras portuarias”.

Según el comunicado, el sindicato está dispuesto a bajar su pretensión de 13 a nueve salarios asegurados a cada trabajador portuario.

Amarras del puerto Critican eliminación de reservas en Punta Propietarios de embarcaciones que amarran en Punta del Este en el verano elaboraron una carta donde cuestionan una propuesta de eliminar el sistema de reservas de amarras a estudio de la Dirección Nacional de Hidrografía, dice la misiva a la que accedió El País. Según la carta, navegantes argentinos y uruguayos colman el puerto deportivo de Punta del Este verano tras verano, con un sistema de reservas que funciona desde hace 35 años. A modo de comprender más a fondo la operativa, en marzo de cada año, al finalizar el verano, aquellos navegantes que tuvieron reserva de temporada tienen prioridad en reserva de su mismo lugar para el verano siguiente. “El sistema actual de reserva anticipada (de amarras) no es un invento uruguayo. En todas partes del mundo se pueden reservar amarras con previo pago. Y es lógico que así sea”, expresa la misiva. Y agrega que esta medida generará enormes pérdidas a navegantes argentinos y uruguayos que ya no volverían a sus puertos y clubes donde tradicionalmente son socios. La carta expresa que se “dañaría” el turismo náutico de todo el año que tanto costó impulsar por los gobernantes de las últimas tres décadas, y generaría “un importante riesgo” para barcos y compañías de seguros pues el puerto de Punta del Este está muy desprotegido a los vientos fuertes del invierno. Los navegantes pidieron al Yacht Club Punta del Este, Yacht Club Uruguayo y Yacht Club Argentino que intercedan y pidan una reunión con las autoridades de Hidrografía.



El gremio también acepta la creación de un comisión para tratar el tema de los jornales y la forma de aportación a la seguridad social. “Pero ya decimos fuerte y claro: si no hay avance en el convenio, no existirá acuerdo. Solicitamos a los compañeros que estén atentos a los comunicados del Supra, ya que de no existir avance, estaremos fijando un paro de 48 horas”.

En las negociaciones llevadas a cabo en el Ministerio de Trabajo, el sindicato está dispuesto a aceptar que se asegure nueve jornales a cada trabajador o que elimine la franja de cero a cinco jornales asegurados, según supo El País.

El jueves 12, jerarcas del Ministerio de Trabajo transmitieron al gremio que iban a hacer una contra propuesta al Centro de Navegación para intentar destrabar la situación, pero no dieron detalles sobre la misma. Ello generó preocupación a más de un dirigente gremial. Desde el sindicato se señala que hoy se busca una desregulación laboral en el puerto porque aquel trabajador que haga solo cinco jornales será considerado como changador y no podrá reclamar derechos en la Justicia como despido y licencia no gozada.

Filas

Según estadísticas a las que accedió El País, los trabajadores portuarios realizaron paros en 18 días de 2025 para llevar a cabo asambleas en la Terminal Cuenca del Plata.

Por las realizaciones de asambleas, se cuantificaron 350 horas de detenciones de tareas en dicha empresa entre el 7 de febrero de 2025 y el 27 de noviembre del año pasado. En tanto, señala el informe, se realizaron cinco paros en el puerto capitalino entre el 28 octubre y el 19 de noviembre de 2025 que totalizaron 77 horas.

Mientras que las paralizaciones generales decretados por el Pit-Cnt fueron tres y afectaron 12 horas de trabajo. En un cuadro denominado “Resumen”, el documento dice que las paralizaciones en el puerto afectaron 26 días de 2025. Casi un mes. Ello significa que en el puerto se trabajó 11 meses en 2025. En cada paro, se forman filas de camiones de varios kilómetros que llegan hasta los accesos de Montevideo.