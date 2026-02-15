Cayeron en el Aeropuerto de Carrasco con más de 1 kg de cocaína en el calzado: tenían como destino final Italia

Dos ciudadanos brasileños, de 26 y 22 años, fueron condenados por intentar sacar del país más de un kilo de cocaína a través del Aeropuerto Internacional de Carrasco, informó el Ministerio del Interior.

El procedimiento fue realizado por personal de la Unidad de Vigilancia de Puertos y Aeropuertos (UVPA) de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN), tras una alerta de la Policía Aérea. Durante el control por escáner, se detectaron imágenes anómalas en el interior del calzado de los pasajeros.

Los hombres se disponían a abordar un vuelo hacia Madrid (España), teniendo como destino final Milán (Italia).

Ante la sospecha, fueron trasladados a la sala de inspecciones, donde se efectuó un registro minucioso de los championes. En el interior del calzado se halló una sustancia que, sometida a análisis primario, dio resultado positivo para cocaína.

Qué traían los brasileños detenidos en el Aeropuerto de Carrasco

La detención se concretó a las 12:20 del sábado 14 de febrero. En total, la Policía incautó:



Dos pares de championes con sustancia en su interior

1,235 kilogramos de cocaína

Dos teléfonos celulares

980 euros en efectivo

El caso fue remitido al Juzgado Letrado de Primera Instancia de la Ciudad de la Costa de 7º Turno, a cargo de la jueza Dra. Alessandre, que dispuso la condena de ambos como autores penalmente responsables de un delito previsto en los artículos 31 y 37 del Decreto Ley 14.294, en la modalidad de exportación de sustancia en grado de tentativa.

La pena impuesta fue de dos años de penitenciaría.