La Aduana sale a aclarar la información que pide sobre tarjetas a quienes compran por Internet al exterior, tras polémica

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) salió a aclarar la información de tarjetas que solicita a los usuarios que realizan compras por Internet al exterior desde el 1° de mayo, a raíz de la polémica que se armó. Ya el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone debió hablar al respecto en el reciente Almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) ante una consulta.

“¿A ustedes les parece que nosotros estamos queriendo saber lo que cada uno de ustedes tiene en las cuentas?”, preguntó Oddone y algunos empresarios dijeron por lo bajo "sí". El ministro rechazó que ese sea el espíritu de la nueva resolución de Aduanas.

Dirección Nacional de Aduanas. Foto: Fernando Ponzetto

La DNA estableció que "para continuar utilizando la franquicia en envíos postales internacionales (compras web al exterior), es necesario completar el registro de protección de identidad de usuarios" y para ello hay que "contar con identidad digital (nivel intermedio o avanzado) y autorizar expresamente a las entidades administradoras de medios de pago a brindar a la Aduana información necesaria para su control".

La polémica se instaló respecto a si el organismo accedería a datos bancarios (como movimientos, saldo en cuenta, etc.) o no.

Ante eso, la Aduana emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que señaló que "la información proporcionada por los usuarios en el registro respecto a los medios de pago de su titularidad, se utilizará únicamente para verificar que esa información coincida con la declarada en la compra".

Comercio digital. AFP

"El control que se realizará con las entidades emisoras o administradoras de los medios de pago se limitará exclusivamente a validar la concordancia entre los datos informados por el usuario y la titularidad registrada por la entidad emisora, quien únicamente deberá confirmar si dicha información coincide o no con la titularidad del medio de pago informado", indicó la DNA.

Según la Aduana, "el formulario" de registro de protección de identidad "tiene como objetivo resguardar y proteger los derechos del usuario, fortaleciendo la seguridad del uso del régimen y evitando posibles fraudes o situaciones de usurpación de identidad que pueda lesionar los derechos de los consumidores".

"Por tal motivo, la información solicitada en el registro se limita a: entidad emisora, sello de la tarjeta, últimos cuatro números y fecha de vencimiento. Se trata de un mecanismo de registro y validación de titularidad, destinado a fortalecer la seguridad y la protección de los usuarios", concluyó la Aduana.