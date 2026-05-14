Oddone fustigó a críticas de "temerarios" que "pasan límites" que "comprometen la estabilidad", planteó agenda para crecer y más

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, realizó ayer un balance de la economía uruguaya, analizó el impacto de la guerra en Medio Oriente, planteó la agenda para el crecimiento y salió al cruce de “rumores” —dijo— que van en contra de los intereses del país y fustigó —señaló que es "temerario"— que se esboce que el equipo económico se "está rifando la sostenibilidad fiscal" con lo que prevé el documento que surgió del Diálogo Social. Esto se dio en Almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) ante un auditorio colmado de empresarios, representantes de cámaras empresariales, autoridades, políticos y otros en el hotel Radisson Victoria Plaza.

La oposición y diversos economistas —entre ellos la consultora CPA Ferrere, de la que fue socio— han salido al cruce de cambio planteados en el Diálogo Social como dar la posibilidad a los trabajadores de menores ingresos de jubilarse a los 60 años y quitarles la parte comercial a las AFAP (quedarían exclusivamente administrando fondos).

El ministro hizo referencia al “ruido que se provocó” el documento del Diálogo Social y dijo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) junto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) —que son los responsables de conducir esos procesos—, tienen que responder a un “conjunto de especulaciones que, en mi opinión, son apresuradas y no contribuyen a generar el clima económico y financiero adecuado”.

En esa línea, aclaró que las dos recomendaciones que el Poder Ejecutivo está priorizando en el Diálogo Social son: el fortalecimiento y unificación del sistema de transferencias para la infancia; y la confirmación de la edad de retiro en 65 años con la opción del retiro anticipado con incentivos para postergarlo.

Sobre el primer punto, destacó el compromiso de mejorar la cobertura y de destinarle más recursos a la pobreza infantil, además de reducir los costos de esa gestión. Habló de unificar transferencias (“actualmente el sistema está muy disperso”, dijo) y aumentar los montos enfocando la prioridad en las embarazadas y la primera infancia. La implementación será mediante la incorporación progresiva de cohortes, cada año.

Oddone aclaró que el costo estimado para esas implementaciones en torno a la infancia está alineado con las metas fiscales. “Se espera que el impacto de esas medidas sea del 0,03% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2027”, precisó. “Ninguna de las innovaciones están desalineadas con la sostenibilidad fiscal de las cuentas públicas”, agregó.

Respecto al segundo punto, sobre la edad de retiro, Oddone salió al cruce de parte de la oposición al señalar que “no es correcto decir que este gobierno quiere desarmar la ley (de reforma jubilatoria) de 2023; lo que estamos haciendo es completando un conjunto de aspectos que quedaron pendientes”. Así confirmó, entonces, que “la edad normal de retiro en 65 años es un hecho”.

“Nadie puede sostener que hay un intento de modificar la edad de retiro, pero estamos minimizando contingencias que, de acuerdo al diseño de la ley, no quedaron contempladas”, machacó, poniendo como ejemplo que los cambios tecnológicos que se vienen pueden afectar la empleabilidad de las personas de edades avanzadas, un tema que no está previsto con soluciones en la mencionada ley.

El titular del MEF, Gabriel Oddone, exponiendo, junto al subsecretario de la cartera, Martín Valcorba. Leonardo Mainé.

Asimismo, Oddone destacó que el gobierno está estableciendo un mecanismo universal y no discrecional de acceso al retiro anticipado, para que “no sea susceptible a la presión política de una corporación”. Explicó que, en el marco actual, la ley contempla colectivos específicos que, por sus características laborales, pueden tener la excepción (de retiro anticipado), pero que no hay garantías a los contribuyentes que en el futuro puedan aparecer más colectivos que piden lo mismo. "Esa es una contingencia que tiene el marco legal vigente y lo que estamos haciendo es establecer un marco universal no destinado a sectores, para universalizar el acceso", fundamentó.

En otro orden, anunció que van a fijar un mecanismo de indexación del suplemento solidario, que plantearán en el Parlamento, porque la ley deja abierto que pueden utilizarse distintos mecanismos para hacerlo, pero hay que definirlo (siempre teniendo en cuenta la sostenibilidad financiera y evitar discrecionalidades, dijo). Recalcó así la importancia de garantizar la sostenibilidad del sistema previsional.

Agregó que lo que se busca es dar "la libertad, que es una palabra de la que tanto hablamos en los últimos años, para decidir individualmente qué es lo que quieren hacer: quieren trabajar hasta los 65 años y esperar una jubilación mayor, o quieren irse un tiempo antes con una jubilación menor. Eso es darle a la gente la libertad de elección y no obligarlos a trabajar hasta los 65 años si no quieren hacerlo". Esto en una clara crítica a que la ley de reforma jubilatoria del gobierno de Luis Lacalle Pou no aplicó ese concepto que en esa administración guiaba el accionar.

Oddone explicó que la creación de casual de retiro anticipado aplica desde los 60 años de edad con 30 años de servicio "y que se incorporan incentivos para jubilarse a partir de los 65 años para toda la población, precisó.

El ministro también calmó los ánimos al mencionar que el retiro anticipado será utilizado por un número acotado de personas, debido a que alrededor del 50% ya se jubila después de los 60 años o por otras causales (incapacidad).

"Discusión temeraria" y "hemos pasado límites"

“A nadie se le puede ocurrir que un equipo económico en Uruguay, que tiene las credenciales, está rifándose la sostenibilidad fiscal”, fustigó Oddone sobre la crítica que que ha surgido por el impacto de los cambios surgidos del Diálogo Social. Recordó que el país necesita financiamiento por US$ 6.500 millones cada año “que hay que ir a pedir a los mercados”.

Por eso, “¿a quién se le puede ocurrir que un ministro de Economía y un director de OPP (Rodrigo Arim, presente en al auditorio) van a estar en condiciones de decir ‘ya veremos qué hacemos’. Los que vamos a dar la cara para pedir esa plata somos nosotros o la gente como nosotros”, increpó para continuar: “Sostener que estas medidas están conspirando contra la sostenibilidad fiscal es una discusión temeraria, que yo como analista nunca presencié”.

“En las últimas semanas hemos pasado límites que comprometen la estabilidad económica de Uruguay por dar un debate doméstico. Me he tenido que dedicar —reconozco que también por algunos errores de comunicación del gobierno, de los que me hago cargo— a explicarle a un conjunto de gente del exterior que lo que está ocurriendo acá no es como aparentemente se está discutiendo sobre la mesa”, fustigó y agregó el debate interno “no (está) a la altura de las circunstancias”.

"La garantía de la sostenibilidad fiscal es el único elemento central que tenemos para defender la credibilidad de Uruguay", lanzó en contra de quienes sostienen que se hace lo contrario. "Cuando no lo hemos hecho, pasa como en el 2002 que soslayamos los problemas que se estaban generando y, a pesar de que teníamos un buen grado inversor, un día lo perdimos y entramos en una turbulencia que nos costó mucho salir", advirtió.

"Sin motosierra" en lo fiscal y con agenda procrecimiento

El ministro reiteró que el MEF revisará la proyección de crecimiento económico de Uruguay este año de 2,2% a "alrededor del 1,6%", debido fundamentalmente a factores internacionales que actúan en contra.

Pese a que eso traerá aparejado que la recaudación de impuestos sea menor a la prevista, machacó que las metas fiscales se mantienen, porque este año se ponen en vigor impuestos nuevos (IRPF por ganancias de capital de activos en el exterior y el nuevo régimen de envíos postales), sin contabilizar aún el Impuesto Mínimo Global (IMG) que se empezará a recaudar en 2027.

Si el shock externo dejara de ser transitorio (esto es, superior a seis meses), el MEF reevaluará la situación.

Recordó que en 2025 hubo una menor recaudación (en el entorno de $ 10.000 millones menos que lo previsto) e igual el MEF cumplió el resultado fiscal previsto y el tope de endeudamiento neto porque hubo una “gestión proactiva” del gasto por parte del Poder Ejecutivo. “Eso se hizo sin mucho ruido, ni con motosierra ni aspaviento de la gestión del gasto público”, aseguró.

En ese sentido, dijo que en este año ya en el MEF están coordinando con otros ministerios en una gestión activa del gasto para compensar la menor recaudación, lo que supone trabajar sobre el tema de las vacantes, gastos extraordinarios, viajes, postergar inversiones no prioritarias, entre otras medidas. "Esa es una gestión silenciosa, sin mucha propaganda, pero que nos permite confiar en que estamos alineándonos a la restricción fiscal para cumplir con las metas establecidas", aseveró.

El gasto en infancia, adolescencia, personas en situación de calle y seguridad está "blindado", agregó.

Oddone reconoció que la economía está creciendo por debajo del 2% y por eso es clave una agenda procrecimiento. Por un lado, se refirió al estímulo a la producción que significa el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) sobre todo para la ganadería, entre otros, aunque con desafíos para los quesos y vinos. Pero, consideró que uno de los efectos más relevantes de estos acuerdos es el aumento de la inversión extranjera. Ejemplificó que tras el acuerdo UE-Costa Rica (un país similar a Uruguay) la inversión extranjera aumentó 368%.

En la agenda procrecimiento es clave el proyecto de ley de Competitividad e Innovación (que elabora el MEF) con medidas de agilización y simplificación de procedimientos.

"Estamos proponiendo un paquete de reformas microeconómicas que mejoren la competetividad porque es el único camino para mejorarla", continuó al explicar que devaluar la moneda uruguaya es un mecanismo que ya no es útil para el Uruguay de hoy que es una economía más abierta que en el pasado y donde tampoco hay altos niveles de inflación. "Los sectores que quieren competitividad tienen que presionar sobre el sistema político para poder avanzar en estas reformas", instó.

En cuanto al segundo semestre de este año específicamente, Oddone detalló los planes, junto a los ministerios de Transporte, Industria y Ambiente, en materia de infraestructura (ferrocarril, transporte metropolitano, agua potable, etcétera), puertos (modernización y digitalización, además del dragado e hidrovía, confirmó que en el último trimestre de 2027 el puerto de Montevideo tendrá un dragado de14 metros) y seguir avanzando en el Puerto de Nueva Palmira para generar una "red de puertos" para captar cargas en la región. Además, está el plan de desarrollo del riego para aumentar la productividad agrícola, y generar nuevas oportunidades de inversión para la generación de energía y centro de datos con precios de energía competitivos (en relación a HIF, y otras).

En relación al sistema financiero, Oddone citó la agenda del Banco Central (BCU) —su presidente, Guillermo Tolosa, estaba en el auditorio— que buscará incentivar el crédito bancario en moneda local a menores tasas, avanzar en la desdolarización y desarrollar el mercado de valores.

Mencionó finalmente las mejores prácticas basadas en estándares internacionales que Uruguay está tomando como referencia, como las de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que hará un estudio para ver qué tan lejos está Uruguay de las prácticas del organismo, y las del Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar estadísticas fiscales. "Todos somos conscientes que, desde hace 20 años, Uruguay aloja fuera de su perímetro fiscal (de lo que reporta en sus estadísticas fiscales) un conjunto de inversiones, porque usamos un manual de estadísticas fiscales antiguos", afirmó.

"Dentro del perímetro vamos a reportar mayor déficit fiscal y mayor deuda", adelantó, considerando que "es la realidad", porque ya no estará la "contabilidad creativa" como antes.

Al final de su charla y en la parte de las preguntas, la última fue sobre si mantiene la idea de no aspirar a la Presidencia de la República, Oddone se sonrío y dijo: "No contesto. Mi respuesta es la misma".

Evento ADM con el ministro Gabriel Oddone como expositor, a sala llena. Foto: Leonardo Mainé.

Riesgo controlado

“Uruguay es el país menos vulnerable de América Latina frente al shock de los precios internacionales del petróleo”, dijo Oddone, citando un estudio de Citi ante un entorno mundial convulsionado. El país está preparado para los impactos externos de la volatilidad del crudo, porque su generación eléctrica tiene una reducida dependencia de los combustibles fósiles (el 98% es renovable). También porque los criterios para la fijación de precios de combustibles han demostrado capacidad para absorber las variaciones internacionales del crudo (el PPI más un criterio de suavización) y la inflación es históricamente baja (lo que da margen de maniobra a la política económica).

Oddone destacó que actúa a favor un nivel de reservas que apuntala la estabilidad y que el riesgo país sigue siendo el más bajo de la región

Cambios tributarios para vehículos eléctricos

La Asociación del Comercio Automotor (ACAU) ha venido reclamando que se mantengan los estímulos tributarios para la adquisición de vehículos eléctricos, lo que está bajo estudio del MEF.

Oddone fue más allá al señalar que la electrificación del sistema de transporte colectivo es un compromiso “innegociable” y que el gobierno continúa promocionando la compra de vehículos eléctricos, porque está alineado con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Si bien la renuncia fiscal llevó a aumentar la venta de este tipo de vehículos, aclaró que hay que estudiar si el subsidio sigue siendo necesario. “Lo vamos a revisar con el Ministerio de Industria, Energía y Minería”, precisó y recordó que la ley de Presupuesto ya habilita a quitar la exoneración de Imesi. De todas maneras, no se hará de un día para el otro, sino con cierto plazo para que las automotoras puedan manejar sus stocks.

Uso de la tarjeta en compras al exterior

El ministro fue consultado sobre si ve “correcto” que la Dirección Nacional de Aduanas ingrese a los consumos de tarjetas de crédito y a las cuentas corrientes de las personas que realizan compras por Internet al exterior lo que sería violatorio del secreto bancario. Oddone increpó: “¿A ustedes les parece que nosotros estamos queriendo saber lo que cada uno de ustedes tiene en las cuentas?” y algunos empresarios dijeron por lo bajo "sí".

Sin embargo, el ministro rechazó que ese sea el espíritu de la nueva resolución de Aduanas y planteó que en caso que algún abogado haya detectado que la redacción puede lugar a esa confusión se aclarará.

Oddone dijo que lo que persigue la resolución es que “siempre se buscó que sea el comprador el que haga uso de su tarjeta y existe la dificultad de saber que quien efectivamente está comprando es la persona que paga". Por eso la resolución busca que Aduanas pueda "matchear" que la cédula que está realizando la compra corresponde a la misma persona que es titular de la tarjeta con la que se abona. Recordó que han detectado casos de personas que hacen compras utilizando cédulas de otros (que a veces ni siquiera están al tanto) para hacer uso de la franquicia de compras web (que permite solo tres compras al año por persona) y se busca mejorar los controles de eso.