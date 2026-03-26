Oddone: menor crecimiento de la economía, cómo ve al dólar y si se siguiera el PPI nafta tendría que subir 15% y gasoil 40%

El día después a que se conociera que la economía uruguaya se desaceleró en 2025 al crecer 1,8% frente al 3,3% que se había expandido en 2024, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone se refirió a esta situación, al hecho de que esa evolución estuvo por debajo de la proyección del gobierno (+2,6%), a la situación del dólar y de los combustibles, entre otros aspectos.

Oddone y el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba estuvieron ayer de tarde en la ciudad de Mercedes para presentar un paquete de medidas destinadas a proteger el comercio local y mantuvieron reuniones con el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi y un encuentro con el Centro Comercial e Industrial de ese departamento.

En conferencia de prensa en Mercedes, Oddone dijo que “estamos bastante atentos a la situación de la economía internacional, que es muy compleja y muy volátil en estas horas, pero al mismo tiempo estamos muy confiados en que la economía uruguaya tiene las capacidades y las fortalezas necesarias como para atravesar un escenario de este tipo con las medidas que hemos estado tomando y que vamos a seguir tomando”.

El hecho de queel Producto Interno Bruto (PIB) haya crecido 1,8% en 2025 y el contexto de incertidumbre global, ha llevado a economistas a estimar que en 2026 la economía uruguaya crecerá entre 1% y 1,5%, lejos del 2,2% que prevé el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esto podría impactar además en la situación fiscal (impulsando el déficit al alza).

Ministro de Economía, Gabriel Oddone. Foto: Darwin Borrelli

Al respecto, Oddone señaló ayer que “avizoramos un escenario de crecimiento económico para este año, tal vez un poco más moderado al que esperábamos hace unos meses, pero un crecimiento económico al fin, lo que nos va a permitir cumplir con nuestra programación macroeconómica y nuestros objetivos de gobierno”.

Cuando fue consultado respecto a cuál va a ser la nueva proyección de crecimiento del MEF, el ministro respondió que a partir del dato del PIB conocido el martes “vamos a trabajar en las próxima semanas para hacer una reestimación, si fuera necesario, del crecimiento esperado para este año”.

“Pero, la proyección oficial que nosotros tenemos de crecimiento para este año es 2,2%”, añadió.

Precio del dólar

El 23 de enero, el dólar en Uruguay tocó un piso de $ 37,454, el nivel más bajo desde el 31 de julio de 2023. Eso generó preocupación en el equipo económico que llevó a una reunión extraordinaria del Comité de Política Monetaria del Banco Central (BCU) para bajar la tasa de interés en pesos y a que el MEF tomara una serie de medidas de compras de dólares a futuro.

Tras ello, la divisa estadounidense repuntó y en las últimas semanas —con el conflicto bélico en Medio Oriente— se fue a niveles de $ 40,50.

¿Qué ve el gobierno? Oddone recordó que el dólar en Uruguay tiene libre flotación, y “hace muchos años que la política económica ni tiene un objetivo ni incide sobre el tipo de cambio para poderlo llevar a un cierto nivel”.

“Lo que hace la política económica en Uruguay, en particular la de este gobierno, es ante eventos extraordinarios y espurios que puedan generar una evolución del tipo de cambio que afecte de manera sostenida la competitividad y la actividad del país, es tratar, cuando así lo evalúa como posible, hacer cosas para que ese fenómeno no siga teniendo lugar”, afirmó el ministro.

“Por tanto, el gobierno es sensible al valor del dólar cuando se trata de un fenómeno espurio, pero no tiene un objetivo sobre el dólar”, añadió.

Es más, “si ustedes miran la evolución del dólar en la lista de países que son relevantes, que nosotros seguimos sistemáticamente, van a encontrar que hay un cambio claro desde el 31 de enero en adelante: de ese conjunto de países, donde está Australia, está Nueva Zelanda, está Brasil, está Argentina, está Chile, está Paraguay, la moneda que más se depreció es la uruguaya, producto de que hubo acciones de gobierno y además que de alguna manera nos subimos a la ola de depreciación global que ha tenido lugar”, explicó.

Para Oddone “estamos en un escenario totalmente distinto a partir de hace tres semanas con el escenario bélico, donde por un lado es lógico y tradicional que el dólar tienda a fortalecerse como consecuencia de la incertidumbre porque se trata de una moneda de refugio, pero dependerá de la velocidad en la que estos acontecimientos bélicos se resuelvan para que haya una mirada global sobre el dólar más clara”.

Fachada del Ministerio de Economía. Foto: Archivo El País

El ministro avanzó sobre la situación en Medio Oriente y sus efectos, y dijo que “Uruguay tiene una inflación del entorno del 3%, es el nivel de inflación más bajo en los últimos 75 años y eso es un fenómeno que ha venido persistentemente consolidándose en los últimos años y eso es parte de las fortalezas que Uruguay tiene para enfrentar este fenómeno”.

Además “sigue siendo el que tiene menor riesgo país de todos los países de la región y por lo tanto es el que accede a niveles de financiamiento más baratos, lo cual es muy importante en un escenario de este tipo para enfrentar un escenario de contingencias”, añadió.

“Seguimos con preocupación, con detenimiento” los efectos del conflicto en Medio Oriente, donde “las noticias que vienen del mundo no son positivas, pero en todos los escenarios hay oportunidades y el gobierno tiene el convencimiento de que la economía uruguaya está en condiciones de enfrentar este escenario”, concluyó Oddone.

Precio de los combustibles y el PPI

Sobre el precio de los combustibles, Oddone reiteró que la nueva normativa habilita al gobierno a revisarlo antes del 30 de abril. Luego lanzó un dardo a quienes cuestionan que el gobierno no siga linealmente lo que marca el Precio de Paridad de Importación (PPI).

“Si siguiéramos el PPI, el precio de la nafta tendría que tener un aumento de más del 15% y el precio del gasoil tendría que aumentar en torno a 40%. El PPI, que es un elemento fundamental a tener en cuenta, no es el único” que se puede tomar. Porque “ante circunstancias excepcionales como las que enfrentamos hoy, no es buena práctica el seguimiento de un precio de mercado, porque cuando se enfrentan a situaciones de desorden pueden generar variaciones de precios que sean totalmente inconvenientes para la toma de decisiones”, afirmó.