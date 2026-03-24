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La economía uruguaya creció 1,8% en 2025, y zafó de la recesión al crecer en el último trimestre, tras la caída en el tercero

Eso supone una desaceleración del Producto Interno Bruto (PIB) que en 2024 se había expandido 3,1%, según los datos que divulgó este martes el Banco Central (BCU).

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24/03/2026, 17:10
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Crisis del agua.
Sequía.
Foto Archivo El País.

La economía uruguaya creció 1,8% en promedio en 2025, según el Informe de Cuentas Nacionales del último trimestre divulgado este martes por el Banco Central (BCU). Eso supone una desaceleración del Producto Interno Bruto (PIB) que en 2024 se había expandido 3,1%. A su vez, pese a lo que habían adelantado los datos del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), la economía zafó de la recesión al crecer en octubre-diciembre en la medición desestacionalizada, tras la caída que había tenido en el trimestre previo.

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En el cuarto trimestre el PIB creció 0,1% frente al tercero. A su vez en julio-setiembre, la economía uruguaya había caído 0,2% frente a abril-junio. Con dos trimestres consecutivos de caída del Producto se configura una recesión de la economía, según la literatura económica más aceptada, lo que evitó la economía uruguaya ya que hubo un leve crecimiento.

Trabajos de Ancap en la boya petrolera de Jose Ignacio
Ancap realiza trabajos de reparación y pruebas de presión en la boya petrolera ubicada frente a José Ignacio.
Foto: Ricardo Figueredo

En tanto, en el último trimestre del año en la comparación interanual (frente al cuarto trimestre de 2024) el PIB creció 0,1%.

Así en el promedio del año 2025, la economía se expandió 1,8% respecto al promedio de 2024.

Esta mañana, tras una reunión con la Confederación de Cámaras Empresariales, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone dijo que "estamos en una economía que se desaceleró pero que está en terreno de crecimiento, levemente por debajo de donde nosotros esperábamos que estuviera en este momento, pero con algunas señales de leve mejora en el último trimestre del año pasado”.

Ministro de Economía, Gabriel Oddone.
Revisión. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, adelantó que, de cara a la Rendición de Cuentas, podrían diferirse algunos compromisos.
Foto: Estefanía Leal / Archivo El País

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