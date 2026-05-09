La reacción de Yamandú Orsi y otros políticos tras la victoria de Thomas Silva en el Giro de Italia

El ciclista uruguayo Thomas Silva ganó la segunda etapa del Giro de Italia, se puso al frente de la tabla general de la competencia —lo que implica colocarse la Maglia Rosa— y desató la algarabía de quienes seguían con atención la actividad deportiva desde este rincón del mundo, por tratarse de un momento histórico. Además, en el arco político partidario, varios dirigentes, entre ellos el presidente de la República, Yamandú Orsi, celebraron el triunfo celeste (casualidad aparte, corría con una vestimenta de ese color para el equipo XDS Astana).

"Uruguay nomá!", escribió el mandatario en sus historias de Instagram, y acompañó con el emoji de la bandera de Uruguay.

Publicación en Instagram de Yamandú Orsi tras la victoria de Thomas Silva en el Giro de Italia.

Otros como el exministro de Salud Pública Daniel Salinas o los senadores Sebastián Da Silva y Liliam Kechichian festejaron que Silva haya ganado en esta competencia, una de las más importantes del ciclismo a nivel mundial.

Impresionante actuación en el Giro de Italia del Uruguayo Thomas Silva. Uruguay

nomá!!!!!!🇺🇾 pic.twitter.com/woGL11mwy6 — Liliam Kechichian. (@likechichian) May 9, 2026

Desde la Intendencia de Maldonado divulgaron un mensaje del intendente, Miguel Abella, quien aseguró sentirse "orgulloso" del triunfo de su coterráneo, a quien definió como un "hijo del departamento".

El ciclista uruguayo Thomas Silva celebra en el podio tras ganar la segunda etapa del Giro de Italia 2026. Foto: LUCA BETTINI/AFP

Thomas Silva pone a Uruguay en el mapa del Giro de Italia

El uruguayo Silva dio la sorpresa al imponerse en la segunda etapa del Giro de Italia este sábado en Veliko Tarnovo, en Bulgaria, y arrebatar así la maglia rosa al francés Paul Magnier.

Es la primera vez que un representante uruguayo gana una carrera de categoría World Tour, la principal del ciclismo internacional. "Esto es lo más, el máximo que podía esperar", admitió un perplejo Silva después de su éxito en la ciudad búlgara.

El corredor del Astana se impuso en el sprint final a un numeroso grupo que alcanzó justo a tiempo a Jonas Vingegaard, Giulio Pellizzari y Lennert Van Eetvelt, quienes se habían escapado en el ascenso al monasterio de Lyaskovets, a 11 km de la meta.

En la clasificación general, Thomas Silva aventaja ahora al segundo, Stork (Tudor), por 4 segundos.

La reacción del uruguayo Thomas Silva después de ganar la segunda etapa del Giro de Italia. Foto: Luca Bettini/AFP.

La jornada estuvo marcada por una enorme caída colectiva a 23 km de la llegada, en la que se vio implicado especialmente Adam Yates, líder del equipo UAE, lo que llevó a los organizadores a neutralizar brevemente la carrera.

El UAE fue la gran víctima de etapa etapa, con los abandonos de Jay Vine y Marc Soler, así como la pérdida de cualquier opción en la general para su líder Adam Yates, que tras la caída se levantó con la cara cubierta de barro y sangre antes de subirse de nuevo a la bicicleta, entrando en la meta a más de trece minutos.

"Jay Vine y Marc Soler van de camino al hospital. Es muy triste empezar el Giro así", declaró el mánager del equipo, Mauro Gianetti, al hacer balance de los daños.

El domingo tendrá lugar la tercera y última etapa del tríptico de apertura del Giro 2026 en Bulgaria, con un recorrido entre Plovdiv y la capital, Sofía, antes de que el lunes el pelotón viva el primer día de descanso.

Con información de AFP