Histórico: el uruguayo Thomas Silva ganó la segunda etapa del Giro de Italia 2026 y se pone la Maglia Rosa

El ciclista uruguayo Thomas Silva hizo historia este sábado por la mañana al ganar la segunda etapa del Giro de Italia 2026 con un cierre electrizante. En el tramo final, el primer ciclista uruguayo en participar de esta competencia sorprendió con su sprint y logró superar al trío que venía encabezando la etapa para terminar celebrando. De esta manera le arrebató la Maglia Rosa al francés Paul Magnier.

Silva completó los 221 kilómetros que separan las localidades búlgaras Burgas y Veliko Tarnovo en un tiempo de 5h 39:25. Su primera reacción fue abrir los brazos y luego agarrarse la cabeza en señal de incredulidad.

🔻A chaotic finale as the cards are reshuffled inside the last 500 metres 😳



🔻Un finale caotico e la carte si rimescolano negli ultimi 500 m 😳



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GirodItalia pic.twitter.com/6rCyXQgrot — Giro d'Italia (@giroditalia) May 9, 2026

El corredor del Astana se impuso con su sprint a un numeroso grupo que alcanzó justo a tiempo a Jonas Vingegaard, Giulio Pellizzari y Lennert Van Eetvelt, quienes se habían escapado en la subida al monasterio de Lyaskovets, a 11 km de la meta.

Thomas Silva, el primer uruguayo en la historia en ganar una etapa del Giro de Italia. Foto: LaPresse/@girodiitalia en X.

Luego, ya en los metros finales, se dio su mayor punta de velocidad para imponerse al alemán Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), segundo, y al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), quien completó el podio.

La jornada estuvo marcada por una enorme caída colectiva a 23 km de la llegada, en la que se vio implicado especialmente Adam Yates, líder del equipo UAE, lo que llevó a los organizadores a neutralizar brevemente la carrera.

En el video difundido por la cuenta oficial del Giro de Italia se puede ver muy emocionado al oriundo de Maldonado tras realizar una marca histórica. De inmediato se abrazó con su compañero de equipo para celebrar.

El domingo se correrá la tercera y última etapa del tríptico de apertura del Giro 2026 en Bulgaria, con un recorrido entre Plovdiv y la capital Sofía, antes de que el lunes el pelotón tenga su primer día de descanso desde el inicio de la competición.

Con información de AFP y EFE.