"Está bien, solamente unos golpes": Thomas Silva debutó en el Giro de Italia, que inició con una caótica caída

Este viernes no fue un día más para el deporte y, particularmente, para el ciclismo uruguayo. Thomas Silva se convirtió en el primer ciclista de Uruguay en participar del Giro D’Italia, una de las tres grandes citas del calendario internacional de la disciplina. "Prefiero que quede para la historia el poder conseguir algo antes que simplemente participar", declaró Silva, en la previa a la competencia que tuvo en su primera etapa una caótica caída en el sprint final. El uruguayo, estaba a 600 metros cuando ocurrió y completó la primera etapa con el tiempo del pelotón. El ganador fue el francés Paul Magnier, seguido por el danés Tobias Lund Andresen y el británico Ethan Vernon.

En cuanto a su participación, Silva, en declaraciones a la agencia EFE en la previa a su debut, demostró no conformarse solo con ser parte de una de las competencias más importantes de ciclismo en el Mundo. "Estoy muy contento, la verdad. Pero al final son cosas en las que uno no piensa mucho. Quizás para la historia del país o para la gente sea algo chocante, pero en lo personal trato de no enfocarme en eso, sino en rendir al máximo y lo mejor posible", declaró el ciclista uruguayo, que viene de consagrarse en el Tour de Hainan, China, el pasado mes de abril.

“El equipo confió en mí para disputar la general en China y se dio de lujo. Después de eso, hicimos una concentración en altura de dos semanas para bajar ahora e ir directo al Giro. Las sensaciones en la montaña han sido súper", confesó Silva e igualmente indicó que la exigencia de esta nueva competencia es distinta a lo que vivió en Hainan. "La fatiga que se acumula en 21 días es tremenda. Va en la capacidad de cada uno para tolerar ese desgaste", dijo en relación al Giro D’Italia que comenzó este 8 de mayo y culminará el día 31 en Roma con un recorrido de casi 3.500 kilómetros.

El francés Paul Magnier (c) gana la primera etapa del Giro de Italia por delante del danés Tobias Lund Andresen. Foto: EFE

Caótica caída en la primera etapa del Giro y victoria de Paul Magnier:

Sprint previsible, pero anormal y caótico. A 100 metros de la llegada, una montaña de bicicletas y ciclistas taponaron la carretera. Unos 10 afortunados lograron salvarse del desastre y disputaron la victoria. Entre todos se lució el francés Paul Magnier, de 22 años y parte del Soudal Quick Step.

El joven galo atacó de lejos con una potencia impresionante. Un auténtico rayo que se llevó el botín de su primera victoria en una grande y la maglia rosa. Un sueño que selló en 3h.21.07, a una media de 43,8 km/hora. Ganó la partida al danés Tobias Lund Andresen (Uno X) y al británico Ethan Vernon (NSN).

Thomas Silva estaba a 600 metros de la meta cuando se produjo la caída, la alcanzó, pudo sobrepasarla con algunos golpes y sigue en carrera con el tiempo del pelotón y la posición 167 en el recorrido de Nesebar-Burgas de 147km. "Bastante leve para lo que podría haber sido. Golpe en la rodilla, muñeca y pecho", confiaron a Ovación fuentes cercanas al ciclista, sobre su estado al finalizar la etapa.

"Les cuento que Thomas fue partícipe de la caída, se encuentra bien, solamente unos golpes", confirmó su padre Álvaro y compartió una foto junto a él tras la llegada en su cuenta de Facebook.

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El velocista francés se impone a Lund Andresen y Milan en un esprint accidentadísimo y es el primer líder del Giro de Italia 2026.#GirodItalia #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/38pE2DI8bS — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 8, 2026

Este sábado se correrá la segunda etapa:

La segunda etapa tendrá lugar entre Burgas y Veliko Tarnovo, con un recorrido de 221 km. La primera dificultad será Byala Pass (3a, 7,7 km al 4,6), seguida, ya pasado el ecuador de la jornada, por el Vratnik (3a, 9,1 km al 4,1). En el km 210, y poco después del sprint bonificado, hay que subir la cota vecina al Monasterio de Lyaskovets (3a, 3,9 km al 6,6). Ahí se podrían producir emboscadas para evitar la llegada masiva, si no, un final en ligero ascenso ofrecerá opciones a los "rematadores".

Thomas Silva podría sorprender en alguna etapa:

El ciclista uruguayo, un corredor versátil, capaz tanto de superar una media montaña como de rematar en grupos reducidos, no solo viajó a Italia con el equipo para proteger a sus líderes, si no que tendrá ciertas “cartas blancas” en la competencia que, por el momento, prefiere no revelar.

"En principio tendré libertad en ciertas etapas. Habrá que buscar la oportunidad, ya sea desde la fuga o desde el pelotón. Tocará hacer de todo: el día que toque ayudar, lo haremos, y el día que tengamos apuntado en el calendario, intentaremos hacerlo lo mejor posible", confesó Silva en declaraciones a la Agencia EFE. “Dentro de las primeras dos semanas hay varios días interesantes, pero el día específico prefiero guardármelo para mí”, aclaró.