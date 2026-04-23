Velódromo en obras por deterioro de la pista: cuánto cobró la IMM de alquiler por la carpa gigante en 2025

En las últimas horas trascendieron imágenes de una obra dentro del Velódromo de Montevideo que encendieron las alarmas entre los ciclistas uruguayos. Pero para la tranquilidad de todos la pista no va a desaparecer, sino que está en recuperación por el deterioro que había principalmente en una zona: la contrarrecta. Por donde ingresan vehículos pesados para armar y desarmar escenarios y demás estructuras que atentan contra el motivo natural de su construcción: andar en bicicleta.

Las buenas noticias no terminan ahí: al contrario de lo que pasó en los últimos dos años, la administración que asumió junto al intendente Mario Bergara aprobó que durante este 2026 no se instalará la carpa gigante que ocupaba la totalidad de la zona interior a la pista, arrendada durante cinco meses por temporada invernal a las productoras Piano Piano y Key Producciones para fiestas multitudinarias.

El motivo, según señaló a Ovación el nuevo coordinador del Velódormo Miguel Sejas, es que “dificulta otro montón de actividades culturales, sociales y deportivas” —como el ciclismo de pista—, además de la demanda que realizaron vecinos del Parque Batlle por ruidos excesivos en setiembre del año anterior.

“Mediante una inversión cercana al millón de pesos (alrededor de US$ 25.000), se está recuperando un sector de la pista de 200 metros cuadrados”, indicó Sejas. También que se va a sustituir la planchada anterior de 10 centímetros, resquebrajada por el uso indebido, por una que dobla su espesor y más resistente al pasaje de máquinas y vehículos pesados.

El jerarca además explicó que desde la gestión comunal que asumió en julio 2025, el Velódromo dejó de depender de la Senade, sino que está a cargo de una comisión que él encabeza y para la cual se aprobó un presupuesto quinquenal independiente.

“Nuestro objetivo es administrar el Velódromo con un enfoque deportivo, cultural y social”, expresó y aseguró: “Por supuesto que pretendemos que el ciclismo vuelva a contar asiduamente con el Velódromo y ya trabajamos al respecto para definir un calendario”.

La situación del ciclismo en el Velódromo de Montevideo

Durante 2025 los ciclistas solo tuvieron permiso de bajar a la pista los miércoles por la tarde, además de puntualmente el sábado 13 de diciembre cuando se disputaron los Campeonatos Nacionales de Pista 2025 para todas las categorías, e incluso una prueba quedó inconclusa porque se retiraron las ambulancias antes de tiempo. La intención de la nueva coordinación es que eso cambie para este 2026 y la ausencia de la carpa es un aspecto que contribuye.

Hoy Uruguay tiene dos grandes polos de ciclismo de pista: Paysandú y Mercedes, con sus velódromos recién restaurados por los gobiernos locales de Nicolás Olivera y Guillermo Besozzi respectivamente. Pero como ambos están en el litoral, deja fuera de la disciplina a la mayoría de pedalistas del país.

En mayo se disputan en México los Panamericanos de Pista Junior 2026, evento al que Uruguay no va en los últimos tres años. La última vez que fue (2023) obtuvo una medalla de plata con Romina Rodríguez.

“Hay una camada muy buena de jóvenes pistares uruguayos. Pero sin opciones de bajar a la pista ni salir a competir a nivel internacional, no existe proyección”, reflexionó Freddy Jamen, impulsor del ciclismo de pista en Montevideo.

Ciclistas en la deteriorada pista del Velódromo Municipal de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez

Cuánto cobró la IMM de alquiler por la carpa gigante en 2025

La Intendencia de Montevideo facturó alrededor de $5.450.000 (unos US$ 140.000) por el arrendamiento del Velódromo a las productoras que instalaron la carpa gigante, según averiguó Ovación. Funcionó entre el 15 de junio y 31 de octubre del año pasado (cuatro meses y medio) para fiestas y eventos multitudinarios, pero impidió durante ese período su uso para actividades deportivas o recitales de otra índole.

También ingresaron más de $2.000.000 por el alquiler para el Carnaval durante enero y febrero de 2025; $200.000 del evento Tocó Venir del 25 de marzo; y $1.360.000 por la instalación de otra carpa entre 10 y 31 de mayo del mismo año.

Solo en los primeros 10 meses del año pasado, la IM facturó más de $9.000.000 por el alquiler del Velódromo para fiestas y eventos. Como señaló Sejas a Ovación, la inversión para las obras de restauración actuales cuestan $1.000.000.