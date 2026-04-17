Descontrol antidoping: un problema del ciclismo uruguayo que trasciende a los implicados de turno

Son jornadas grises para el ciclismo uruguayo, pese a todo lo lindo que generó apenas unos días atrás la Vuelta Ciclista del Uruguay. En las últimas horas, la Federación Ciclista Uruguaya (FCU) emitió un comunicado para anunciar que los controles antidoping realizados a tres ciclistas del pelotón uruguayo, resultaron adversos. Una mancha más a la imagen de un deporte que a nivel internacional hace años batalla por limpiarla, pero al parecer a nivel local todavía no hay una hoja de ruta clara.

“Se ha recibido notificación oficial de la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay (ONAU) sobre controles realizados el pasado 31/01/2026, en la que se informa un resultado analítico adverso en controles antidopaje correspondientes a los deportistas D. A. J. I., S. G. P. H. y R. A. D.”, expresa el comunicado.

La fecha corresponde a la segunda etapa del Tour de San Carlos, que se corrió entre el viernes 30 y domingo 1 de febrero, y terminó conquistando Leonel Rodríguez del Náutico Boca del Cufré al ganar las últimas dos etapas de ruta. Cabe señalar que fue una carrera cargada de polémica, ya que varios ciclistas decidieron abandonar la prueba cuando apareció el personal de la ONAU para realizar los controles.

Según fuentes del pelotón que prefirieron mantener reservada su identidad para este artículo, hacía más de 10 años que la ONAU no realizaba un control antidoping en carreras que no fueran Rutas de América o Vuelta Ciclista del Uruguay. Por lo tanto, el factor sorpresa dejó en evidencia a los competidores sancionados.

Ovación intentó comunicarse con José Veloso, director médico de la ONAU, pero no obtuvo respuesta más allá de haber desmentido tal afirmación: “Es ridículo, tenemos los números, hay hasta controles fuera de competencia”, aseguró, pero no brindó ningún detalle más al respecto.

Por supuesto, que haya pocos controles no exime de responsabilidad al deportista que hizo trampa para conseguir sus objetivos personales o colectivos, pero también evidencia una gestión ineficiente del organismo que pretende erradicar el dopaje del deporte.

A fin de cuentas, la misión de la ONAU no es suspender a los deportistas, sino el medio para combatir el dopaje y “promover el juego limpio”, según su propia web oficial.

Hay consenso prácticamente absoluto entre los allegados al ciclismo y los propios competidores sobre que los controles antidoping y eventuales suspensiones son, aunque radicales, el método más eficaz para limpiar la imagen del ciclismo. Pero solo efectivo si se hiciera con coherencia y constancia. Porque a la vista está: pasan los años y los nombres de los protagonistas y las sustancias, pero los titulares de los medios siguen vinculando al ciclismo con el doping y es una carga muy pesada para un deporte que lucha por renacer.

Otra fuente que también prefirió mantener su identidad reservada, cuestionó que “los ciclistas de 20 años no se dopan, pero si quieren seguir corriendo terminan en el círculo vicioso porque la FCU y ONAU no se encargaron de limpiar el ciclismo, solo cortan cabezas”. En ese sentido, señala que es uno de los principales motivos de deserción de jóvenes ciclistas entre 18 y 20 años, edad que los deportistas pasan de categoría Junior a Sub 23 (Elite) y asociada al mayor momento de abandono de los deportistas.

También cuestionó que no existen charlas ni concientización para los ciclistas y, de nuevo, que durante la última década el método se basó en hacer seis controles antidoping por año: tres en Rutas y tres en la Vuelta (en categoría élite masculino).

Pedaleo de ciclistas y sus sombras en la ruta. TONI ALBIR/EFE

Para entender la situación es clave saber que los atletas no necesariamente se dopan para el mismo día, ni de un día para el otro, sino que realizan tratamientos para mejorar su estado de forma durante varias semanas, apuntando a objetivos específicos del calendario. En Uruguay, casi todas las veces salvo excepciones apuntan a llegar al máximo nivel en las semanas de Carnaval o Turismo, cuando se corren Rutas y Vuelta Ciclista.

Es así que pueden especular con “llegar limpios” a las carreras más importantes del año, si utilizan las sustancias no permitidas para ponerse a punto en la recta final de la temporada.

Es decir que mientras el mecanismo de combate al dopaje siga limitándose a controles antidoping en las dos grandes vueltas del calendario nacional, el ciclismo seguirá corrompido, la deserción de los eventuales jóvenes talentos seguirá aumentando y, por último pero no menos importante para el desarrollo del ciclismo, las marcas y sponsors seguirán alejándose para no verse involucrados en escándalos vinculados al dopaje.

“No hay manera de defender al ciclismo sin una autocrítica. Está contaminado por el dopaje y la única forma de combatirlo es con controles y más controles”, sostuvo Eddy Mansulino, exdirigente del San Antonio de Florida que vivió de cerca situaciones de esta índole.

“El doping es una herencia de hace 20 o 30 años que nunca se cortó. El propio entorno te empuja, te condiciona, al punto de que sentís que no hay otra opción”, reveló otra fuente.

Entre los ciclistas involucrados, dos fueron notificados en marzo y no les permitieron largar la Vuelta Ciclista. Al tercero en un principio le dio negativo, pero en las últimas horas cambió a positivo y fue cuando la FCU emitió el comunicado haciendo públicos los nombres. Sin embargo, la Federación trasmitió a Ovación que nada tiene que ver con los controles antidoping y que los resultados son autoridad exclusiva de la ONAU.

Doping en el ciclismo mundial

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés: World Anti-Doping Agency) es la encargada de promover, coordinar y monitorizar la lucha contra el dopaje en el deporte.

En contraste con la situación del ciclismo en Uruguay, los datos que arroja el "2024 Anti-Doping Testing Figures" marcan que el ciclismo está por debajo de deportes como el básquetbol, handball o levantamiento de pesas en la relación porcentual entre cantidad de controles antidoping realizados y resultados adversos confirmados.

A continuación, una tabla comparativa del informa de la WADA entre algunos deportes ASOIF (olímpicos de verano).