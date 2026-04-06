Implacable en el fuego cruzado: así se gestó la victoria de Pablo Bonilla en la Vuelta Ciclista del Uruguay

La Vuelta Ciclista del Uruguay que pasó será recordada por la irrupción de Pablo Bonilla, el joven que resistió el fuego cruzado de los favoritos y se quedó con la general individual tras 11 días de carrera. Fue una edición marcada por la agresividad en cada etapa, la inestabilidad del clima, algún tramo neutralizado que alargó las jornadas y la batalla constante entre los mejores exponentes del ciclismo uruguayo: los Maldonado, Asconeguy, Rodríguez, Presa, entre otros.

Pero, sobre todo, por cómo en ese contexto se pudo imponer un corredor de sonrisa tímida, ojos achinados y mirada atrevida: Bonilla, el pibe de oro. El que corrió con "la inocencia de un niño y el carácter de un hombre", citando al relator de la Vuelta, Rodrigo Sosa.

Aunque tenía la confianza del entrenador Jorge Giacinti, no empezó la Vuelta como líder ni segunda cabeza del Náutico Boca del Cufré. Esos fueron Anderson Maldonado y Agustín Alonso, dos campeones de la Vuelta Ciclista en 2025 y 2023 respectivamente. Pero la carrera se le presentó y su motor estuvo a la altura de las circunstancias. Ganó la tercera etapa en Mercedes y agarró la malla oro, un sueño en sí mismo para él, que prometió regalársela a su padre.

Ese día pasó a ser la primera carta del equipo, porque todos los favoritos quedaron más de tres minutos relegados. Su rival principal pasó a ser un viejo lobo: el argentino Lucas Gaday, que le arrebató rápidamente la malla oro y no entregó la carrera hasta el final.

Pablo Bonilla gana la etapa 3 de la Vuelta Ciclista 2026. Foto: FCU / Guillermo Legaria - Agencia Gamba

Pasaron los días de calor abrumador en el Litoral y los dos se mantuvieron en lo más alto de la general. Esperando el día de la contrarreloj, que revelaría las cartas sobre la mesa y marcaría el tono de los días siguientes, de definición.

Gaday y todo el Dolores festejó en Lago Merín. Porque Roderyck Asconeguy ganó la crono y el argentino le sacó 32” más a Bonilla. Pero a pesar de las caras largas de aquella lluviosa tarde, el Náutico cerró filas y reordenó su carrera.

Entonces cumplió un rol clave la cabeza que guió al equipo: Jorge Giacinti, el argentino tres veces campeón de la Vuelta como ciclista. El día marcado para atacar fue el noveno, cuando la carrera fue desde Rocha hasta Minas y el pelotón debió pedalear por las sierras. Lo escribieron en un papel y lo siguieron al pie de la letra: se fueron dos en la fuga, sacaron dos minutos, atacó primero Bonilla "especular que los demás intentaran correrlo a ritmo", después atacó Anderson, "que es más explosivo" (con su hermano Nacho Maldonado del Armonía) y le llegaron desde atrás. El Náutico hizo los movimientos exactos para juntar a su cuatro ciclistas más fuertes y correr una persecución por equipos contra la escalera del Dolores, que se desesperó unos metros más atrás y terminó perdiendo más de un minuto y la malla oro en la “etapa reina”.

Bonilla recuperó el liderazgo con dos etapas por correr y la guerra desatada, porque también se había arrimado Nacho Maldonado en esa fuga de la que también fue protagonista directo. Con la sangre en el ojo, el Dolores respondió al día siguiente. Para darle un grado más de dramatismo a la Vuelta, el penúltimo día de carrera amaneció frío y ventoso, y el pelotón no duró ni 10 kilómetros en una sola pieza.

Los ataques al Náutico no cesaron y el líder quedó solo con Leonel Rodríguez como respaldo cuando pincharon Ander Maldonado y Alonso. Pero en una muestra de carácter y piernas, se defendió atacando para enviar su propio mensaje. Y llegaron los dos adelante con Gaday y Nacho Maldonado, que ganó la penúltima etapa en Durazno, y Bonilla durmió la última noche con la malla oro.

Lucas Gaday, Pablo Bonilla, Leonel Rodríguez y Nacho Maldonado en la Vuelta Ciclista 2026. Foto: FCU / Sandro Pereyra / Gamba

Desde que fue el mejor clasificado de su equipo, Bonilla nunca flaqueó, siempre corrió y llegó en el grupo de adelante. Un aspecto que evidenció la madurez física y sobre todo mental de quien sabe lo que quiere y dónde está parado.

Había sido segundo en Rutas de América, por lo que ya estaba en el radar. Pero su solidez para sostener y disputar una de las Vueltas más exigentes de los últimos años terminó de confirmarlo. Resistió cuando lo probaron, atacó cuando la carrera lo pidió y defendió la malla oro hasta el final: Pablo Bonilla dejó de ser promesa.

El campeón de la Vuelta Ciclista viaja este martes rumbo a España para correr por el Cortizo (Club Ciclista Padronés), equipo español que es filial del Burgos Burpellet BH, club de categoría UCI ProTeam para el que compite Eric Fagúndez.