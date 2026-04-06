Pablo Bonilla con Ovación: "Veía la Vuelta Ciclista por la tele antes de ir a la escuela; no caigo que gané"

El campeón de la Vuelta Ciclista del Uruguay 2026 reconoció a Ovación que todavía no cae de haberla ganado. Que cumplió un sueño personal y familiar con 21 años, gracias a un equipo que hizo a la victoria su identidad. Pablo Bonilla fue al frente, se defendió y contragolpeó para escribir su nombre en la historia.

El olimareño de 21 años dijo que "la identidad del equipo es ganar, ganar y ganar", y que Jorge Giacinti les trasmitió que "al malla se lo respeta", ante comentarios sobre una falsa polémica cuando fue segundo en Rutas de América, solo detrás de su compañero Anderson.

También que viaja en pocas horas a España para correr por el Cortizo, en la búsqueda de cumplir su sueño de ser ciclista profesional. Será su sexta temporada en el Viejo Continente.

—A los 21 años ganaste la Vuelta. ¿Cuántas llevabas corridas?

—Esta es la tercera Vuelta que corro. La verdad que una alegría inmensa. Es raro de explicar porque no era mi objetivo, sino prepararme para mi objetivo verdadero que es llegar bien a Europa. Sabía que podía darse porque mi condición física era buena. Se fue dando así la carrera, las etapas se me fueron adaptando y al final me tocó a mí ser el líder del equipo.

—Se te dio, pero también la fuiste a buscar: perdiste la malla y la recuperaste...

—En Mercedes era la primera vez que agarraba la malla de líder en una de las grandes, algo muy lindo. Ahí caí que podía tener chances de disputar la Vuelta. Todavía quedaba toda una semana por delante, la contrarreloj también. En la semana Lucas se fue sintiendo bien, fue difícil poder sacarle la malla de nuevo. Sinceramente fue un trabajo en equipo para volver a recuperarla. Gran parte tiene que ver Jorge Giacinti y el equipo que confió en mí. Trabajamos todos para ello y se dio sobre el final.

—¿Cómo planearon el ataque en el Cerro Pororó (etapa 9)? ¿Escribieron la estrategia en un papel?

—Fue como lo planeó Jorge y la carrera se dio totalmente así. La subida al Pororó fue como la planeamos: irme yo solo adelante, especular con que los demás intentaran correrme a ritmo y que sobre el final atacara Ander, que es más explosivo. Me llegaron con Nacho desde atrás y después, sinceramente, fue echar el resto hasta la raya. Así se dio la etapa.

—Fuiste segundo en Rutas de América y hay quienes comentaron que fue porque "no te dejaron ganar". ¿Llegan esos comentarios a la interna del equipo y cómo los toman?

—Obviamente la gente siempre va a hablar, sea para bien o para mal. Pero lo importante es lo que pasa en la interna del equipo, estábamos todos para lo mismo. La identidad del equipo es ganar, ganar y ganar, ya sea cualquiera. En las Rutas le tocó a Ander, ahora me tocó a mí. Y como lo dijo el Gringo (Giacinti) en su momento: “Al malla siempre se lo respeta”. Yo nunca iba a intentar quitarle la malla a Ander, trabajamos para que ganara esas Rutas. Y ahora él me lo pagó acá en la Vuelta, trabajando para mí. La unión hace la fuerza.

—¿Qué se siente tener el respaldo de dos campeones de la Vuelta?

-Sinceramente, una tranquilidad, pero demasiada tranquilidad. Saber que tengo a Agustín (Alonso), Ander (Maldonado), Leonel (Rodríguez), Robert (Racedo), Felipe (Reyes), Elbio (Alborzen). Son ciclistas que sabés que van a dar todo por vos. Y que dos ganadores de la Vuelta estén trabajando para que yo gane la primera mía, es algo muy lindo. Cuando venía llegando a Montevideo me decían que lo disfrute y se me erizaba la piel. Recién cuando crucé la meta ahí sí caí un poco de todo lo que hicieron ellos por mí.

—¿Y Giacinti como DT?

—Jorge fue un señor ciclista y es un señor DT. Sinceramente te lo digo, fue el primero que me dijo cuando terminamos Rutas de América: “El ganador de la Vuelta vas a ser vos”. Él confió en mí desde ese momento.

—¿Y vos qué le dijiste?

—“Este está loco, lo dijo por decirlo nomás” (entre risas). Como yo había entrado segundo. Pero no, fue el primero que confió.

Pablo Bonilla con la malla oro de la Vuelta Ciclista 2026. Foto: FCU / Agencia Gamba / Guillermo Legaria

—¿Pasaste muchos nervios durante la semana?

—Y no te voy a decir que no, toda la semana nervioso estuve. Tampoco fue que yo arranqué como líder, sino que se fue dando. La idea era que Ander y Agustín trataran de disputarla, se me dio a mí. Pero enel equipo estamos para ganar sea quien sea.

—¿Hace cuántos años correr en el Europa también?

—Me fui con 16 años para Bélgica y con 18 para España. Tengo muchos conocidos, compañeros de equipos que han pasado, ya son varias temporadas. Corro para el Cortizo (Club Ciclista Padronés), un equipo español que es filial del Burgos, el equipo de Eric (Fagúndez).

—¿Y cuáles son los principales objetivos en la temporada europea?

—La idea es tratar de hacer una buena temporada, seguir por este camino y tratar de cumplir mi sueño que es ser ciclista profesional. Objetivo grande en España es el Tour de Bretaña, que es ahora a fines de abril. Ahí corren todos los equipos filiales del WorldTour. Es una carrera muy dura, prácticamente la que todos los equipos están mirando. Tratar de andar bien ahí y hacerlo de la mejor manera, y después tener ese puntito de suerte para poder llegar a ser profesional.

—¿Llegás cansado después de la Vuelta Ciclista y el calendario uruguayo?

—La idea era ir pasito a pasito, sin desesperarme mucho ni gastar de más en el inicio de temporada. Me fui sintiendo bien, mi idea era preparar nacionales. Después me seguí sintiendo bien y esto es fruto del trabajo, del entrenamiento. Ahora me siento bien y me da confianza para tratar de hacerlo lo mejor posible allá.

—¿Conocen la Vuelta del Uruguay en España, no?

—Obviamente que la conocen, es la vuelta más vieja de Latinoamérica. Varios cuando estaba allá me hablaban de ella y me preguntaban. Por ejemplo cuando (Alberto) Contador subió una foto cuando la ganó Ander (Maldonado, en 2025). Allá también siguen estas carreras y ganarla me da mucha confianza porque sé que me están mirando.

—¿Entonces tus planes son correr allá al menos hasta setiembre/octubre?

—Voy a ir viendo cómo se da la temporada. Después en setiembre veré cómo se dio el año, qué chances hay de seguir en Europa. Ojalá dar el salto al profesionalismo o si quedarme acá en Uruguay. Pero el objetivo principal ahora es tratar de hacerlo bien allá y pasar a profesional.

—¿Venís de familia ciclista? ¿Tu padre o tu abuelo corrieron?

—Sí, toda mi familia es ciclista. A mi padre siempre le gustó el ciclismo y mi hermano ganó una Vuelta del Codecam y una medalla panamericana Junior de Ruta. La vara estaba alta siempre con él, ahora le puedo decir que lo estoy alcanzando de atrás o que ya lo pasé de largo capaz (entre risas).

—Que tu nombre ya tenga un lugar en el palmarés de la Vuelta Ciclista del Uruguay, ¿es un sueño hecho realidad?

—Sí, la verdad que es un sueño de chiquito. Todos sueñan, primero de correr unas Rutas o una Vuelta. Siempre veía las veía por la tele antes de ir a la escuela, las llegadas en vivo. Ahora ganar una Vuelta del Uruguay, la verdad que todavía no caigo, es algo que no termino de procesar. Yo creo que cuando esté allá en España recién voy a poder procesar todo este momento. Viajo el martes, no me queda mucho tiempo.