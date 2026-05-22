Empatía Uruguay destaca la primera eutanasia legal y alerta por obstáculos en algunos prestadores

Una mujer de 69 años recibe este viernes la eutanasia y se convierte así en la primera paciente que accede a este procedimiento desde que se aprobó la ley en Uruguay, confirmaron a El País fuentes de Sanidad del Hospital Policial. Florencia Salgueiro, integrante de Empatía Uruguay, colectivo civil a favor del derecho a la eutanasia y la muerte digna, dijo este viernes que era de esperar que comenzara a funcionar la ley rápidamente, puesto que "desde siempre ha habido personas transitando estas situaciones".

"Es algo bueno que, una vez aprobado el decreto y el protocolo, efectivamente pase a hacerse realidad esto por lo que durante tanto tiempo estuvimos pidiendo", expresó Salgueiro en diálogo con Telemundo (Canal 12). En tanto, agregó que, si bien esta paciente no se había puesto en contacto con la asociación, sí lo han hecho muchas otras personas tanto en el país como desde el exterior.

"Muchas veces las consultas son por tener a alguien que las escuche, que les saque algunas de las dudas, obviamente no las médicas pero sí sobre la ley", explicó la integrante de Empatía Uruguay.

Florencia Salgueiro se unió a Empatía Uy para militar a favor de la legalizacion de la eutanasia, su padre falleció despues de padecer ELA Foto: Mateo Vazquez/Archivo El Pais

Dentro de quienes han consultado hay personas de "otros países pensando radicarse en Uruguay o uruguayos que viven en otros países consultando si tienen el derecho o no" a recibir la eutanasia.

Salgueiro agregó que la asociación también está siguiendo de cerca "algún caso de prestadores de salud que están de alguna manera evitando aplicar la ley de la forma que corresponde" y monitoreando si es algo sostenido en el tiempo que requiera alertar.

Primera eutanasia legal en Uruguay

Una mujer de 69 años, paciente oncológica con cáncer en fase terminal, será la primera en recibir la eutanasia desde que se aprobó la ley en Uruguay, confirmaron a El País fuentes de Sanidad del Hospital Policial. La paciente, que cumple con todos los requisitos legales, firmó el consentimiento el pasado miércoles y recibirá la muerte asistida este viernes.

Según informó en primer lugar Telenoche (Canal 4), la mujer está internada en el Hospital Policial desde hace 10 días. Padece un cáncer de páncreas con metástasis pulmonar, renal y hepática avanzada. Desde que recibió el diagnóstico de la enfermedad se encuentra bajo cuidados paliativos. Las fuentes consultadas por El País aseguraron que "se siguieron todas las pautas previstas para la eutanasia".

El protocolo de eutanasia entró en vigor el 20 de abril con la firma de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, luego de que el presidente de la República, Yamandú Orsi, firmara el decreto reglamentario.

La ley de eutanasia en Uruguay

La ley establece un proceso de varias fases. En primer lugar, el paciente debe solicitarlo de forma personal, voluntaria, libre y por escrito ante un médico con el que no tenga parentesco. El médico debe informar detalladamente sobre los tratamientos y la opción de cuidados paliativos. Tiene un plazo de hasta 3 días para expedirse.

De avanzar, interviene un segundo médico (consultante) , especialista en la patología, que no puede ser objetor de conciencia, ni pariente, ni subordinado del primer médico. Tiene un plazo de 5 días para evaluar el caso. Si este médico rechaza la solicitud, el caso pasa a una Junta Médica integrada por tres especialistas (psiquiatra, especialista de la patología y un internista o paliativista), que tendrá 5 días para dictaminar.

Si el caso es admitido, el paciente debe ratificar su voluntad ante el primer médico y dos testigos mayores de edad (quienes deben declarar bajo juramento que no tienen beneficio económico por la muerte del paciente). Esta entrevista no puede hacerse antes de los 5 días de iniciado el procedimiento, salvo riesgo inminente de pérdida de capacidades del paciente.

Eutanasia. Foto de Archivo.

Aplicación, garantías y registro de la eutanasia

La voluntad del paciente es esencialmente revocable en cualquier momento, sin necesidad de justificación, lo que suspende el proceso de inmediato.

El paciente elige el momento y el lugar para recibir el procedimiento de eutanasia; puede ser la institución médica o un entorno particular que sea seguro.

Una vez la persona fallezca, se registrará la patología subyacente como "causa básica de muerte" y la eutanasia como "causa final".

Tras el fallecimiento, la historia clínica se envía de inmediato al Ministerio de Salud Pública (MSP). Si se detectan desvíos graves en el protocolo, el caso se derivará a la Fiscalía. Además, existirá una comisión honoraria de revisión multipartidaria.