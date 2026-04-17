Lustemberg firma el lunes el protocolo para eutanasia: “Ya hay personas pensando en hacer uso de este derecho”

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, informó este viernes que el lunes firmará el protocolo de actuación pendiente para la aplicación de la ley de eutanasia o muerte digna, que ya está vigente, luego de que el presidente Yamandú Orsi firmara este miércoles el decreto reglamentario. “Ya hay personas pensando en hacer uso de este derecho”, dijo la jerarca.

Tras la aprobación del decreto por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) con las pautas estrictas para su aplicación, empezaría a funcionar la ley 20.431, que dejó a Uruguay como el primer país de América Latina en regularla por esta vía. Si bien Colombia y Ecuador despenalizaron hace años el procedimiento, fue a través de fallos de sus cortes constitucionales.

“Es una ley garantista y nosotros le vamos a dar cumplimiento como tal, y va a estar garantizado para todas las personas, de cumplir los requisitos, de trabajar la importancia que tienen los cuidados paliativos”, dijo la ministra en rueda de prensa en Canelones.

“Dignificar la asistencia de la gente en el territorio”

Lustemberg habló en la inauguración de obras de remodelación de la Policlínica Entre Todos, de la Administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que forma parte del “Plan 8x8”, una iniciativa de acondicionamiento integral de ocho policlínicas en un plazo de ocho semanas.

“Estamos reinaugurando esta policlínica, completamente renovada. Se hicieron las azoteas, la fachada, consultorios nuevos, se mejoró el acondicionamiento térmico, acústico, la farmacia, la enfermería”, dijo el presidente de ASSE, Álvaro Danza, a Canal 10.

“Mejoramos las condiciones asistenciales, y por ende mejoramos las condiciones de trabajo, y eso, en definitiva, es dignificar la asistencia de la gente en el territorio, donde vive la gente, en este caso en Barros Blancos”, agregó el directivo.

La policlínica reinaugurada está ubicada sobre el kilómetro 23 de la ruta 8, dependiente de la Red de Atención Primaria (RAP) Metropolitana. “En este 8x8 tenemos unos 50.000 usuarios que se asisten”, resaltó Danza sobre la selección de centros, que apuntó, “tenían necesidades críticas en materia de necesidad edilicia”.

Por otro lado, Danza fue consultado por los episodios de violencia en centros de salud, denunciados tanto por la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), como por el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) tras agresiones a médicos y funcionarios.

Para revertir la escalada de violencia, comenzará a funcionar los primeros días de mayo en el Hospital del Cerro y el Hospital Pereira Rossell un plan piloto de “interruptores de violencia”, del Ministerio del Interior. Esto implica el trabajo de agentes comunitarios para intermediar y evitar que los centros asistenciales “sean objeto de violencia”.

Nuevo logo de ASSE

La policlínica reinaugurada hoy incluyó el nuevo logo de ASSE, que cambió la tipografía, sigue siendo en minúscula, e incluyó un símbolo de más a la derecha, e incorporó el lema "ASSE hace más", tal como informó El País el 12 de marzo. El nuevo logotipo también pasó a difundirse en la página web, que tiene un nuevo diseño, y en contenidos de redes sociales.

La modificación del logo y un nuevo diseño institucional tuvo un costo para el prestador de US$ 60.000, lo que fue cuestionado por parte de la opinión pública y la oposición política. Desde ASSE se argumentó de que la medida buscaba “uniformizar” la imagen, y que implicaba un “ahorro” para el prestador.

La renovación institucional fue a través de la licitación abreviada 202/2025, que fue impugnada por uno de los oferentes, que presentó recursos antes el prestador para revertir la decisión.

El 13 de marzo, ASSE resolvió levantar el efecto suspensivo de los recursos ante “la necesidad operativa de avanzar con la implementación del programa previsto”, marcó la resolución 2521/2026.