Donald Trump dice que ya no quedan “puntos conflictivos” para lograr un acuerdo de paz con Irán

Donald Trump aseguró este viernes a la AFP, poco después del anuncio de Irán sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, que no quedan "puntos conflictivos" para concluir un acuerdo de paz.

"Estamos muy cerca de lograr un acuerdo", declaró el presidente estadounidense contactado por teléfono. A la pregunta de si quedaban diferencias por resolver entre ambos países, el presidente estadounidense respondió: "No hay puntos conflictivos, en absoluto".

El conflicto en Medio Oriente comenzó el 28 de febrero, con los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que respondió con lanzamientos de misiles y proyectiles en el Golfo y el cierre de ese estrecho clave para el transporte de hidrocarburos.

Irán declaró este viernes "totalmente abierto" el estrecho de Ormuz, tras el inicio de una tregua en Líbano entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá.

Cuestionado sobre por qué no podía anunciar formalmente el acuerdo con Irán en este momento, Trump respondió: "Yo no procedo de esa manera; yo lo quiero por escrito".

El vicepresidente JD Vance llega a las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, en Islamabad Foto: AFP

"En línea con el alto al fuego en Líbano, el paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el periodo restante del alto al fuego", anunció el canciller iraní, Abás Araqchi, en la red social X.

Esto produjo una caída del 10% en el precio del petróleo y un repunte de las bolsas europeas.

La navegación de buques militares sigue prohibida, aclaró un alto funcionario militar iraní, citado por la televisión estatal.

Líbano se vio arrastrado al conflicto el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel. Con el inicio de la tregua de 10 días, numerosas familias empacaron este viernes sus pertenencias, las amarraron al capó y se echaron a la carretera para regresar a sus casas en Beirut o en el sur del país.

"Hemos estado en la calle yendo de un lugar a otro porque no había espacio en los refugios", afirmó a la AFP Insaf Ezzedine, un vecino del sur de Beirut de 42 años.

"Esperamos que la guerra termine y podamos volver a nuestras casas y vivir en paz", agregó.

¿Avance "muy rápido"?

Trump celebró en las redes el anuncio de la reapertura de Ormuz. "¡GRACIAS!", publicó en su plataforma Truth Social, donde dijo que Irán está desminando el estrecho con ayuda de Estados Unidos.

Aún así, advirtió que el bloqueo de Washington a los puertos iraníes impuestos desde el lunes para presionar a Irán va a continuar.

"El bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán -y únicamente a Irán- hasta el momento en que nuestra transacción con Irán esté completada al 100%", dijo Trump, refiriéndose a las negociaciones para un acuerdo.

El alto el fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz suponen dos pasos clave para Washington con miras a un acuerdo de paz con Irán, que insistía en el cese de combates en Líbano.

Un barco navega en las aguas del estrecho de Ormuz, frente a Khasab, en la península de Musandam, al norte de Omán. Foto: AFP

Pakistán ha liderado los esfuerzos diplomáticos para que Teherán y Washington vuelvan a conversar, tras una primera ronda que se saldó sin resultados.

"El proceso debería ir muy rápido puesto que la mayoría de los temas ya han sido negociados", dijo Trump este viernes.

Otro desacuerdo resuelto, según Trump, es la entrega del uranio altamente enriquecido por parte de Irán, aunque Teherán no ha confirmado este punto.

El secretario general de la ONU, António Guterres, saludó el viernes la decisión de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz.

"Se trata de un paso en la dirección correcta", declaró Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres.

Israel levanta restricciones de guerra

Señal de cambio, el ejército israelí afirmó que levantaba las restricciones impuestas por la guerra.

Con todo, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, señaló que la ofensiva contra Hezbolá no ha terminado.

"Todavía hay cosas que planeamos hacer respecto a las amenazas [que plantean] los cohetes y los drones" del movimiento libanés, dijo Netanyahu en un mensaje grabado.

No obstante, Trump rechazó esa idea y aseguró que Estados Unidos trabajaría con Líbano para "lidiar con" Hezbolá.

"Israel ya no bombardeará el Líbano. ¡¡¡Estados Unidos le ha PROHIBIDO hacerlo. ¡¡¡Ya basta!!!", afirmó el republicano en otra publicación en Truth Social.

Minutos antes de que el alto el fuego entrara en vigor, el jueves a medianoche, Israel bombardeó la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, y mató a al menos 13 personas y destrozó seis bloques de viviendas, según un funcionario municipal.

Y la agencia nacional de noticias libanesa señaló el viernes que una persona murió en un ataque en el sur de Líbano pese a la tregua.

Primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. AFP

Según los términos de la tregua, Israel se reserva el derecho de continuar apuntando contra Hezbolá para evitar "ataques planeados, inminentes o en curso", y mantendrá una zona de seguridad de 10 km en la frontera entre ambos países.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió no obstante que los combates al norte de esa zona se podrían reanudar, por lo que los habitantes que regresen allí podrían ser llamados a evacuar de nuevo.

De su lado, Hezbolá advirtió que tiene el "dedo en el gatillo" por si Israel viola la tregua.

AFP