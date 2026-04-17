Más de 5.000 venezolanos volvieron al país en 100 días del Gobierno de Delcy Rodríguez

Más de 5.000 migrantes venezolanos retornaron a su país durante los primeros 100 días de Gobierno de Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos, según cifras oficiales difundidas este viernes.

"Este despliegue logístico y humano garantiza el traslado seguro y gratuito de los connacionales, reafirmando el compromiso del Estado venezolano con la protección de su pueblo más allá de las fronteras", expresó el Ministerio de Comunicación.

También, indicó que la Gran Misión Vuelta a la Patria, un programa gubernamental que facilita y gestiona el retorno de venezolanos, se mantiene "activa como una respuesta directa a las necesidades de quienes, tras enfrentar situaciones de xenofobia y vulnerabilidad en el extranjero, deciden regresar a su tierra".

El programa también "articula políticas de inserción laboral, salud y vivienda para asegurar que el retorno sea integral y digno", según una nota oficial.

Nicolás Maduro y su esposa detenidos en Estados Unidos. Foto: EFE.

El ministerio agregó que el próximo domingo comienza la "peregrinación por la paz" convocada por Rodríguez para exigir el fin de las sanciones, lo que, según el Gobierno venezolano, permitirá "optimizar los recursos de las misiones sociales", como Vuelta a la Patria, y "potenciar la protección socioproductiva de la nación".

En lo que va de abril, regresaron a Venezuela más de 900 migrantes en vuelos procedentes de Estados Unidos, la mayoría desde Arizona, según cifras oficiales, como parte de un acuerdo suscrito en enero del año pasado entre Caracas y Washington.

El pasado miércoles, 316 migrantes llegaron a Venezuela en un vuelo de repatriación proveniente de Arizona, el número 133 desde el acuerdo.

Tras la captura de Maduro, el Gobierno venezolano, encabezado por Rodríguez, se acercó a EE.UU., país con el que reanudó relaciones, luego de siete años rotas, y estableció una asociación energética a largo plazo, mientras que Washington ha flexibilizado sanciones impuestas al petróleo, al oro y al sistema financiero público del país.

Rodríguez revela su plan presidencial en documentos registrados en Estados Unidos

Rodríguez, planea presentarse a las próximas elecciones presidenciales, para las que todavía no hay fecha, según se desprende de la documentación registrada por su abogado en Estados Unidos.

Rodríguez inscribió el martes al abogado Jihad Smaili, con oficina en California, para que la represente ante la Justicia estadounidense, de acuerdo con el Registro de Agentes Extranjeros (FARA, en inglés), que la legislación de Estados Unidos exige a los lobistas que trabajan en el país para personas o Gobiernos extranjeros.

Según ese documento, Smaili representará a Rodríguez en litigios pendientes y futuros relacionados con la petrolera estatal Pdvsa, con la filial Citgo y con reclamaciones de acreedores.

El letrado también le prestará asesoramiento diario en asuntos vinculados con la Casa Blanca y el Departamento de Estado, incluidas recomendaciones para “fortalecer y promover la relación en beneficio del pueblo venezolano”.

Una simpatizante de la líder de la oposición María Corina Machado sostiene una pancarta la sede de VENTE Venezuela. Foto: AFP

El contrato contempla además servicios relacionados con “la futura campaña política”, es decir, “su participación en las próximas elecciones presidenciales en Venezuela”, así como gestiones orientadas al levantamiento de las sanciones.

Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Nicolás Maduro, asumió el poder como presidenta encargada del país tras la captura el 3 de enero del dictador por parte de fuerzas estadounidenses, que lo trasladaron a Nueva York para enjuiciarlo por narcotráfico.

Desde entonces, la Administración de Donald Trump asegura que ejerce un tutelaje sobre el Gobierno de Delcy Rodríguez, que ha impulsado varios cambios en el país, como la apertura del sector de hidrocarburos a la inversión extranjera y una ley de amnistía.

Trump reconoció además a Delcy Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela y restableció las relaciones diplomáticas con Caracas, que estaban rotas desde 2019.

Por ahora, no hay fecha para las elecciones presidenciales en Venezuela y la líder opositora María Corina Machado permanece fuera del país desde que salió de forma clandestina el año pasado para recibir el Premio Nobel de la Paz

Con información de EFE