Mientras Corina vuelve a reunirse con Trump para analizar elecciones, EE.UU. patrulla espacio aéreo venezolano

Estados Unidos divulgó ayer lunes imágenes de cuatro de sus aviones de guerra durante un reciente sobrevuelo frente a las costas de Venezuela, poco más de dos meses después de la incursión militar que condujo a la captura del dictador Nicolás Maduro.

El Comando Sur, con presencia en América Latina y el Caribe, mostró las imágenes de dos caza F-35, un avión de patrulla P-8 Poseidon y un KC-46 de reabastecimiento. “Llevaron a cabo una patrulla conjunta de presencia aérea costera frente a las costas de Venezuela el 6 de marzo”, escribió en X.

Un día antes, Estados Unidos y Venezuela anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019.

“Nuestra presencia persistente es un testimonio de nuestro compromiso con nuestros socios en la región. Siempre estamos vigilantes”, añadió el general Francis Donovan, jefe de esta unidad militar, en el mismo mensaje. No se ha informado sobre la frecuencia de este tipo de maniobras.

El general estadounidense Francis Donovan, jefe del Comando Sur, en el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. Foto: AFP

En una de las imágenes se observa la formación de aviones frente a la costas del estado La Guaira, sede del principal aeropuerto de Venezuela.

Donovan se reunió en febrero pasado en Caracas con la presidenta interina Delcy Rodríguez y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y del Interior, Diosdado Cabello, quienes pregonaron por años discursos “antimperialistas” contra Estados Unidos.

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Maduro y desde entonces gobierna bajo tutela del gobierno del presidente Donald Trump. La mandataria interina le cedió control del petróleo y ahora impulsa una ley de minería también favorable a los intereses estadounidenses.

Estados Unidos desplegó desde agosto de 2025 una poderosa flotilla aeronaval en el Caribe, para combatir el narcotráfico en esa zona, y que terminó con la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

La líder opositora María Corina Machado y los representantes estadounidenses Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez. Foto: AFP

Corina en la Casa Blanca

El presidente Trump se reunió el viernes por segunda vez en la Casa Blanca con la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. El encuentro, adelantado en exclusiva por Caracol Radio con fuentes de la Casa Blanca, fue confirmado a EFE por el entorno de Machado.

Según la emisora colombiana, en la reunión participaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y se abordó la eventual convocatoria de elecciones en Venezuela.

De acuerdo con el mismo medio, Machado fue citada de nuevo para una nueva reunión dentro de dos o tres semanas.

La primera reunión entre Trump y Machado fue el pasado 15 de enero, cuando la líder opositora le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz. Ese encuentro se produjo después de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, trasladados a Nueva York, donde afrontan cargos por narcotráfico.

Machado salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega el Nobel de la Paz tras pasar un año en la clandestinidad.

El pasado domingo, afirmó que regresará a Venezuela en “pocas semanas” para “garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible”, así como preparar “una nueva y gigantesca victoria electoral”.

Las últimas elecciones presidenciales en Venezuela fueron el 28 de julio de 2024, cuando la autoridad electoral controlada por el chavismo proclamó la victoria de Maduro para un tercer mandato, en medio de denuncias de fraude. AFP, EFE