Trump anunció que EE.UU. reconoce formalmente al régimen chavista de Delcy Rodríguez en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer sábado en una cumbre americana que esta semana ha reconocido formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela, al restablecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. “Me complace decir que esta semana, hemos formalmente reconocido al Gobierno venezolano. De hecho, lo hemos reconocido legalmente”, indicó Trump en su discurso inaugural de su iniciativa ‘Escudo de las Américas’ en Miami, a donde invitó a más de una decena de líderes de derecha de la región.

El mandatario estadounidense se refirió al anuncio de Washington y Caracas el jueves, cuando acordaron reanudar las relaciones diplomáticas y consulares tras la intervención militar de EE.UU. en Venezuela que derivó en la captura del gobernante venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero y en el subsecuente nombramiento de Rodríguez. Indicó que Estados Unidos está “consiguiendo una histórica transformación en Venezuela”, país con el que rompió relaciones en 2019, durante el primer mandato de Trump (2017-2021), cuando Washington reconoció al opositor y entonces titular del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino. También destacó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el viernes una licencia que autoriza determinadas actividades de empresas estadounidenses relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano, sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones.

Por otro lado, vinculó los esfuerzos en Venezuela con la presión de la Casa Blanca a Cuba, donde Estados Unidos restringió el suministro de crudo venezolano, y con su nueva ‘Doctrina Donroe’, que justifica la intervención de Washington en la región por seguridad nacional. “Como estas situaciones en Venezuela y Cuba deberían dejar claro, bajo una nueva doctrina, es una nueva doctrina en la que no permitiremos que la influencia extranjera hostil logre establecerse en este hemisferio”, advirtió.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció a Trump por reconocer formalmente a su Gobierno. “Reiteramos nuestra disposición a construir relaciones de largo plazo basadas en el respeto mutuo, la igualdad y el derecho internacional, con miras a impulsar una agenda de trabajo que afiance la cooperación en beneficio de ambos países”, escribió Rodríguez en X.

En este sentido, ratificó que el diálogo diplomático es el “camino virtuoso” para dirimir las “divergencias” entre Venezuela y Estados Unidos y “avanzar en las coincidencias”.

Machado

El eventual retorno de la líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado a Venezuela se perfila como una prueba de fuego para Delcy Rodríguez.

Machado se ha consolidado en los últimos dos años como la líder de la oposición en términos de apoyo popular, según encuestadoras como Datanálisis o Meganálisis. De regresar a Venezuela, el partido de Machado ha anticipado que emprenderá una gira por el país.

La propia dirigente señaló en un vídeo difundido en redes sociales que se enfocará en “garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el viernes por segunda vez en la Casa Blanca con Machado. También ella anunció que asistirá a la investidura presidencial de José Antonio Kast en Chile, el próximo 11 de marzo, en atención a la “invitación especial” que le hizo el presidente electo, informó ayer sábado su equipo.

Con información de EFE y AFP