El presidente Pedro Sánchez arremete contra el Partido Popular y Vox, por sus posiciones ante la guerra

La Embajada de España en Irán ha sido evacuada “con éxito”, según informó el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien ha señalado que el Embajador y el personal esencial que seguían en Teherán acaban de cruzar la frontera con Azerbaiyán y se encuentran a salvo.

“Acabamos de evacuar con éxito la Embajada de España en Irán”, señala Albares en un mensaje en la red social X, donde recalca también que la seguridad de los ciudadanos españoles y del servicio exterior es la prioridad del Gobierno español.

Del mismo modo, indica que el resto de embajadas españolas en la región y la sala de crisis del ministerio por la guerra en Irán “siguen plenamente operativas 24 horas a través de los teléfonos de emergencias”.

En otro orden, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, acusó ayer sábado al líder del conservador Partido Popular (PP) y al de la extrema derecha de Vox de apoyar una guerra que va a perjudicar a los españoles al “encarecer su día a día”, en referencia a la inflación por la subida del petróleo.

“Son unos hipócritas porque es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás”, dijo Sánchez en un acto político de su partido sobre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal. Según el líder socialista español, ellos no van a pagar la calefacción de los españoles ni el gasóleo de los tractores, pero “ambos apoyan la guerra de Trump en Irán”, mientras el público asistente coreaba el lema ‘No a la guerra’.

Sánchez dijo que es un orgullo ser español por plantarse contra la barbarie. “Hoy y siempre, España dirá no a la guerra”, dijo al recordar el apoyo político que el expresidente conservador José María Aznar dio a la intervención estadounidense de hace 23 años en Irak, a la que también se opusieron los socialistas españoles. La derecha, que hoy está en la oposición, no ha aprendido nada de aquello y se equivoca en todo, según Sánchez. “Nosotros, por supuesto que rechazamos el régimen de Irán, pero no por eso vamos a responder a la ilegalidad con más ilegalidad”, argumentó para oponerse a los bombardeos unilaterales de Israel y EE.UU. sobre Irán y al uso de bases militares españolas por fuerzas norteamericanas para esas operaciones. “La disyuntiva es si estamos con el derecho internacional o no, con la ley del más fuerte o con la fuerza de la ley”, declaró. “Nosotros no estamos solos, somos los primeros”, agregó.

EFE