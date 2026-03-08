Nuevos ataques en Medio Oriente y más países impactados en una guerra en la que Irán promete no rendirse

El presidente Donald Trump anunció ayer sábado que intensificará sus ataques a Irán, que prometió que no se rendirá ante Estados Unidos ni Israel, a pesar de una nueva serie de bombardeos en el octavo día de guerra. Israel también atacó instalaciones en diversos puntos de Irán ayer. En tanto, la República islámica afirmó que no atacará a los países de Medio Oriente donde EE.UU. tiene bases militares, pero por otro lado los acusó de “colaborar con el enemigo” y que se vengará.

Mientras tanto, la guerra adquiere nueva dimensión impactando a más países, como por ejemplo, el Líbano, al tiempo que Unión Europea apoya a EE.UU. pero varios de sus miembros afirman queno quieren involucrarse, como Italia. Los precios del petróleo se han disparado y hay racionamientos en algunos países.

La oleada de ataques israelíes, antes del amanecer de ayer sábado, fue una de las más intensas desde que arrancó la guerra hace una semana. Entre los blancos hubo una academia militar, un centro de mando subterráneo y un depósito de misiles. Otro de los objetivos fue el aeropuerto internacional de Mehrabad, uno de los dos con los que cuenta la capital iraní, donde podía verse un incendio y abundante humo.

“¡Hoy Irán será golpeado muy fuertemente!”, publicó Trump en su plataforma Truth Social. “Bajo seria consideración para su completa destrucción y muerte segura, debido al mal comportamiento de Irán, se encuentran zonas y grupos de personas que no habían sido considerados como objetivos hasta este momento”, dijo.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ya se había mostrado desafiante ante su homólogo estadounidense, quien exigió la víspera la “rendición incondicional” de Teherán para poner fin a la guerra. “Los enemigos se llevarán a la tumba su deseo de que el pueblo iraní se rinda”, dijo Pezeshkian en un discurso televisado.

Israel también bombardeó en paralelo numerosos objetivos del grupo terrorista Hezbolá en el sur y el este de Líbano.

La república islámica, que hace una semana perdió en un bombardeo a su líder supremo, Alí Jamenei, prosiguió con su campaña de represalias.

Líbano entra en el conflicto Contra los terroristas de hezbolá Una operación de las fuerzas especiales israelíes para intentar recuperar los restos de un piloto capturado en Líbano en 1986 dejó 41 muertos en un bastión del grupo terrorista Hezbolá en el este del país, informaron ayer sábado las autoridades libanesas. El comando llegó en helicóptero durante la noche a la localidad de Nabi Chit y su ataque dejó edificios colapsados, techos arrancados y municiones desperdigadas por el suelo, en un ataque que buscó “objetivos limitados” contra los terroristas. Según el jefe del ejército libanés, Rodolphe Haykal, los soldados israelíes llegaron vestidos con uniformes similares a los del ejército libanés y utilizaban vehículos militares parecidos a los usados por los terroristas del grupo Hezbolá. Israel emitió el viernes al mediodía una advertencia dirigida a tres localidades, entre ellas Nabi Chit. “Estábamos preparados y evacuamos a los niños”, indicó el alcalde, Hani Musaui. Líbano se vio arrastrado a inicios de semana a la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán cuando el grupo terrorista Hezbolá -proiraní- lanzó un ataque contra Israel, que respondió con una oleada de ataques masivos. Por su parte, el ejército israelí señaló que sus fuerzas especiales llevaron a cabo el viernes por la noche una operación destinada a localizar restos del piloto Ron Arad. “No se encontró ningún resto ni objeto vinculado a Ron Arad”, añadió, y precisó que la operación “no causó víctimas” del lado israelí. El ejército afirmó que “continuará llevando a cabo sus operaciones sin descanso” para “traer de vuelta a todos los hijos de Israel, los soldados caídos en combate y los desaparecidos, a su patria”. Ron Arad desapareció en 1986 tras eyectarse de su avión abatido sobre Líbano. Fue capturado por grupos chiitas durante la guerra civil libanesa (1975-1990). Pese a que sus restos nunca fueron recuperados se le considera fallecido. Israel advirtió que “golpearía pronto” infraestructuras militares del grupo terrorista Hezbolá. AFP

Ayer se escucharon sirenas y explosiones en Jerusalén y en ciudades del Golfo como Dubái, Manama y Riad, donde las defensas saudíes interceptaron misiles dirigidos contra una base aérea con personal militar norteamericano. El aeropuerto de Dubái, el de mayor tráfico internacional, suspendió brevemente sus operaciones y luego las reanudó parcialmente tras una intercepción en la zona. El Ministerio de Defensa del país afirmó que Irán lanzó 15 misiles y 119 drones contra su territorio ayer.

Pezeshkian se disculpó ante sus vecinos del Golfo, muchos con bases norteamericanas, y prometió que no serían atacados “a menos que se produzca un ataque contra Irán desde esos países”. Esto fue criticado por fuerzas políticas del propio régimen.

Por su parte, Jordania acusó a Irán de haber disparado 119 proyectiles contra su país desde el inicio de la guerra y de atacar “instalaciones vitales”.

La guerra también repercute en el tráfico marítimo por el cierre de facto del estrecho de Ormuz, por donde suele transitar el 20% del crudo y el gas licuado consumidos a nivel mundial. Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron este sábado haber atacado en el Golfo dos petroleros, uno de ellos con pabellón de Islas Marshall. En ambos casos emplearon drones.

"Hasta erradicar"

Israel seguirá golpeando a Irán con toda su fuerza para “erradicar el régimen” en ese país, de acuerdo con un plan “metódico”, declaró ayer sábado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“Continuaremos con toda nuestra fuerza”, advirtió Netanyahu en un breve mensaje difundido por televisión, en el que hizo un balance de la operación iniciada el 28 de febrero con su aliado estadounidense contra Irán, al que considera un enemigo por financiar a grupos terroristas en Medio Oriente, entre ellos a Hamás y Hezbolá, según afirma, lo que pone en riesgo la seguridad de Israel y del mundo, también por su programa de enriquecimiento de uranio.

“En cuanto a la continuación de las operaciones, tenemos un plan metódico, con muchas sorpresas, para erradicar el régimen y permitir el cambio. Tenemos muchos otros objetivos que no detallaré aquí”, añadió Netanyahu.

“Gracias a nuestros valientes pilotos y a los pilotos estadounidenses, hemos logrado el control casi total del espacio aéreo sobre Teherán”, aseguró.

De acuerdo con Netanyahu, el presidente Trump “ha comprendido la magnitud del peligro para Estados Unidos y el mundo. Hemos actuado para contrarrestar la amenaza y permitir al pueblo iraní tomar su destino en sus manos”.

“Ya en la primera semana, hemos eliminado al dictador [Alí] Jamenei. Hemos destruido instalaciones gubernamentales, fábricas de armamento y centenares de lanzadores de misiles balísticos gracias a nuestros pilotos y a los pilotos estadounidenses”, acotó.

“Al pueblo iraní (...): se acerca la hora de la verdad, porque no buscamos dividir Irán, sino liberarlo del yugo de la tiranía y vivir en paz con él. Esta liberación depende de ustedes, del valiente pueblo iraní”, dijo.

Quien deponga las armas “no tendrá nada que temer; quien se niegue a hacerlo sufrirá las consecuencias”, advirtió.

Netanyahu prometió que, en el futuro, “los pueblos de Israel e Irán volverán a ser amigos”. “En estos últimos días, Irán ha atacado a 12 países vecinos. Los apoyamos (...). Son muchos los países que ahora se vuelven hacia nosotros para cooperar”, afirmó Netanyahu. “Hemos transformado Oriente Medio (...), hemos modificado el equilibrio de poderes”, dijo.

180 fallecidos Trump culpa a Irán de bombardeo en la escuela El presidente estadounidense, Donald Trump, culpó ayer sábado a Irán, sin evidencia, del ataque a una escuela de niñas en el sur del país persa, donde murieron casi 180 personas en el primer día de agresiones de Washington e Israel, lo que grupos internacionales piden indagar como “un crimen de guerra”. “Basado en lo que he visto, eso lo hizo Irán”, declaró Trump a la prensa en el avión presidencial Air Force One, aunque el secretario de Guerra, Pete Hegseth, matizó junto al mandatario que Estados Unidos aún “está investigando”. Trump rechazó la responsabilidad de Estados Unidos pese a que investigaciones de medios con base en imágenes satelitales, como una del New York Times, indican que “lo más probable” es que las fuerzas estadounidenses hayan atacado la escuela, donde murieron casi 180 personas, en su mayoría niñas, según la Media Luna Roja Iraní. Este ha sido el ataque más controversial desde que comenzó la guerra hace una semana, pues expertos de la ONU y la organización civil Human Rights Watch (HRW) han pedido indagar el hecho como un posible “crimen de guerra”. Mientras Hegseth sostuvo que “la única de las partes” del conflicto que “ataca civiles” es Irán, Trump lo atribuyó a la falta de precisión de las Fuerzas Armadas del país persa. “Creemos que lo hizo Irán”, insistió el mandatario. EFE

Con información de EFE y AFP