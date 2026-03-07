DT de Inter Miami dio los motivos de la visita del equipo, con Suárez, a la Casa Blanca y el encuentro con Trump

El pasado jueves hubo una imagen que recorrió el mundo: Luis Suárez y Lionel Messi, junto a todo el plantel del Inter Miami, estaban en la Casa Blanca junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto despertó polémica porque se vio a la Pulga, figura y capitán de Las Garzas, junto al mandatario, mientras se desarrolla una guerra entre el país norteamericano y Medio Oriente.

"Mi hijo me dijo: '¿Papá, sabes quién va a venir hoy?' Le dije 'No, no sé, tengo muchas cosas encima'. Me dijo '¡Messi!'", bromeó el mandatario estadounidense para comenzar el evento, que fue precedido por un parte sobre las operaciones de la guerra en Irán.

Donald Trump junto a Luis Suárez, Lionel Messi, Javier Mascherano y el plantel de Inter Miami. Foto: AFP.

Mi hijo "es un gran fanático del fútbol tuyo y de un señor llamado Ronaldo. Cristiano es grandioso, ustedes son grandes campeones y atletas en su deporte", le dijo Trump a un Messi visiblemente nervioso.

Javier Mascherano, director técnico de Inter Miami, habló en conferencia de prensa y explicó los motivos de la visita de su equipo a la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. "Vinimos y cumplimos con algo protocolar, que es una tradición de venir a visitar la Casa Blanca por ser el equipo campeón (Inter Miami se quedó con la Major League Soccer de la edición 2025) y es algo que estaba concertado desde hacía mucho tiempo y estaba armado para cuando juguemos en Washington", instó el argentino.

Cabe destacar que este sábado Inter Miami va a disputar su tercer encuentro por la MLS cuando visite al DC United en el M&T Bank Stadium en la ciudad de Baltimore.

A su vez, el Jefecito relató cómo fue esa visita y el encuentro que tuvieron con el presidente de los Estados Unidos. "Estuvimos un par de horas conociendo por dentro la Casa Blanca, no mucho sino lo que se podía. Y el contacto con Trump fue el que se vio en la televisión y no mucho más", enfatizó.

Los elogios de Donald Trump a Luis Suárez

Luis Suárez sonríe mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento en honor al Inter Miami CF, campeón de la Copa MLS 2025, Foto: Win Mcnamee / AFP

Además de la admiración a Lionel Messi, Donald Trump tuvo palabras de elogio a Luis Suárez, al que definió como "uno de los mejores delanteros de todos los tiempos" para luego estrechar su mano con el Pistolero.

Trump destacó la actuación del Inter Miami durante el Mundial de Clubes de 2025: "Estos jugadores se enfrentaron de igual a igual con algunos de los mejores equipos del mundo. Empataron con el mejor club de Egipto, supuestamente un equipo increíble y muy talentoso, con una actuación valiente del arquero veterano Oscar Ustari. Luego empataron con el mejor club de Brasil".

Además, destacó el gol que Suárez hizo al Palmeiras, durante el empate 2 a 2 en ese torneo. "En el minuto 65, Luis tomó la pelota cerca de la mitad de la cancha y giró para una clásica corrida en solitario, driblando a través de la defensa, dejando atrás a los defensores como pocas personas lo han hecho antes, recortando hacia su izquierda y rematando con fuerza para marcar el gol que aseguró el lugar de Miami en la siguiente ronda", dijo Trump.

Luis Suárez, una obra de arte.pic.twitter.com/IOrBkIi6kh — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 24, 2025

"Qué atractivos son estos tipos y no me gustan los hombres atractivos, hacen que ya no te sientas tan bien sobre ti mismo", expresó en tono de broma. Además, Trump elogió la labor del director técnico de Inter Miami, el argentino Javier Mascherano, y al volante Rodrigo De Paul, jugador de la selección argentina.

Con información de AFP